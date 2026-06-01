Để trẻ em hạnh phúc, an toàn trong kỷ nguyên số

﻿ Chủ tịch UBND tỉnh Phan Thiên Định cùng các đồng chí lãnh đạo tỉnh thăm, tặng quà các em đang được chăm sóc, nuôi dưỡng tại Làng Trẻ em mồ côi Hà Tĩnh. Ảnh: Phúc Quang

Hưởng ứng Tháng hành động vì trẻ em năm 2026 và triển khai tuyên truyền phòng chống đuối nước trong dịp hè, nhiều cơ sở đoàn, đội trên địa bàn tỉnh đã chủ động ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) vào xây dựng các sản phẩm truyền thông dành cho trẻ em. Đến nay, hơn 50 video tuyên truyền phòng chống đuối nước đã được thực hiện và chia sẻ trên các nền tảng số.

Tại Trường Mầm non Sơn Lễ (xã Sơn Tiến), chi đoàn thanh niên nhà trường đã xây dựng video tuyên truyền với nội dung ngắn gọn, hình ảnh sinh động, gần gũi, giúp phụ huynh và trẻ dễ tiếp cận, ghi nhớ các kỹ năng phòng chống đuối nước. Chị Nguyễn Thị Thuần - Bí thư Chi đoàn Trường Mầm non Sơn Lễ cho biết: “Trẻ mầm non chưa thể tiếp nhận những nội dung tuyên truyền dài hoặc mang tính lý thuyết. Vì vậy, chúng tôi lựa chọn hình thức video ngắn, hình ảnh trực quan để phụ huynh cùng xem với con, qua đó giúp trẻ ghi nhớ các kỹ năng phòng tránh nguy hiểm trong cuộc sống”.

Video tuyên truyền phòng chống đuối nước cho trẻ em của Trường Mầm non Sơn Lễ được đăng tải trên Facebook. Ảnh chụp màn hình.

Việc ứng dụng trí tuệ nhân tạo vào xây dựng các sản phẩm tuyên truyền như tại Trường Mầm non Sơn Lễ cho thấy, nhiều cơ sở đang đổi mới cách thức tuyên truyền nhằm phù hợp hơn với thói quen tiếp cận thông tin của phụ huynh và trẻ em.

Anh Nguyễn Viết Hải Đăng - Phó Bí thư Tỉnh đoàn chia sẻ: “Chuyển đổi số đang tác động ngày càng sâu rộng đến đời sống của thiếu nhi. Bên cạnh những cơ hội tiếp cận tri thức, các em cũng có thể đối mặt với nhiều nguy cơ trên không gian mạng. Vì vậy, tổ chức đoàn, đội xác định sẽ tiếp tục tăng cường các hoạt động tuyên truyền, giáo dục kỹ năng số, kỹ năng nhận diện thông tin xấu độc, phòng tránh lừa đảo trực tuyến và ứng xử văn minh trên môi trường mạng, giúp trẻ em tham gia không gian số một cách an toàn và có trách nhiệm”.

Không chỉ chú trọng trang bị kỹ năng và tạo môi trường vui chơi, rèn luyện lành mạnh cho trẻ em, các địa phương, tổ chức, đoàn thể trong tỉnh còn dành sự quan tâm đặc biệt tới trẻ em mồ côi, hoàn cảnh khó khăn.

Ủy ban MTTQ và Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Tùng Lộc tổ chức chương trình nhận đỡ đầu em Nguyễn Đình Trung. Ảnh: Hội LHPN xã Tùng Lộc.

Tại xã Tùng Lộc, hưởng ứng Tháng Hành động vì trẻ em năm 2026, ngày 14/5, Ủy ban MTTQ xã và Hội LHPN xã đã tổ chức chương trình nhận đỡ đầu em Nguyễn Đình Trung - học sinh lớp 4A, Trường Tiểu học Phúc Lộc. Trung là một trong những trường hợp có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trên địa bàn khi bố mất sớm, mẹ mắc bệnh động kinh, anh trai đang học lớp 10.

Trước những khó khăn của gia đình em, Ủy ban MTTQ xã và Hội LHPN xã đã nhận hỗ trợ em trong thời gian 3 năm với tổng kinh phí 10,8 triệu đồng. Em Trung bày tỏ: “Được các cô, bác quan tâm, giúp đỡ, em cảm thấy rất vui và có thêm động lực để cố gắng học tập. Em sẽ nỗ lực rèn luyện thật tốt để sau này có thể giúp đỡ những người có hoàn cảnh khó khăn như mình”.

Theo thông tin từ Hội LHPN tỉnh Hà Tĩnh, từ năm 2021 đến nay, các cấp hội đã kết nối nhận đỡ đầu 1.948 trẻ em mồ côi, trẻ em gặp hoàn cảnh khó khăn với tổng kinh phí hỗ trợ hơn 33 tỷ đồng. Riêng 6 tháng đầu năm 2026, toàn tỉnh đã nhận đỡ đầu 660 trẻ em với số tiền cam kết hỗ trợ gần 4 tỷ đồng. Kết quả này cho thấy sự lan tỏa mạnh mẽ của chương trình “Mẹ đỡ đầu” cũng như sự chung tay của các tổ chức, cá nhân trong chăm lo cho trẻ em yếu thế.

Không chỉ thông qua chương trình “Mẹ đỡ đầu”, nhiều nguồn lực xã hội cũng đang được huy động để đồng hành cùng trẻ em có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh.

Giai đoạn từ năm 2020 đến tháng 5/2026, Trung tâm Công tác xã hội - Giáo dục nghề nghiệp cho người khuyết tật Hà Tĩnh đã huy động được hơn 60 tỷ đồng, hỗ trợ trên 44 nghìn lượt trẻ em hoàn cảnh khó khăn trên toàn tỉnh. Nguồn kinh phí được sử dụng để triển khai nhiều hoạt động như: khám sàng lọc, hỗ trợ phẫu thuật cho trẻ em mắc bệnh tim bẩm sinh, dị tật vận động, dị tật vùng hàm mặt; trao học bổng, xe đạp, quà tặng; xây dựng thư viện, tủ sách lớp học và các công trình phục vụ học tập, vui chơi cho trẻ em… Những kết quả này không chỉ góp phần cải thiện điều kiện học tập, chăm sóc sức khỏe và đời sống cho trẻ em mà còn tạo nền tảng để công tác trẻ em trên địa bàn tỉnh được triển khai ngày càng toàn diện hơn.

Nhiều hoạt động thăm hỏi, trao quà, khám bệnh cho trẻ em đang được các cấp, ngành ở Hà Tĩnh triển khai. Ảnh do cơ sở cung cấp.

Theo kế hoạch của UBND tỉnh, Tháng Hành động vì trẻ em năm nay được triển khai từ ngày 1/6 - 30/6. Bên cạnh việc chăm lo cho trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt, các hoạt động còn tập trung nâng cao nhận thức về bảo vệ trẻ em trên môi trường mạng, trang bị kỹ năng số và kỹ năng tự bảo vệ cho trẻ em trong bối cảnh chuyển đổi số diễn ra ngày càng mạnh mẽ.

Nhiều chương trình chăm sóc sức khỏe trẻ em tiếp tục được triển khai trong Tháng Hành động vì trẻ em năm nay như: sàng lọc trước sinh, sàng lọc sơ sinh, khám sức khỏe định kỳ, hỗ trợ phẫu thuật cho trẻ em mắc bệnh tim bẩm sinh, phục hồi chức năng cho trẻ khuyết tật và hỗ trợ điều trị cho trẻ mắc bệnh hiểm nghèo… Các địa phương cũng chú trọng đầu tư, sửa chữa, nâng cấp các điểm vui chơi, sinh hoạt cộng đồng dành cho trẻ em, tăng cường biển cảnh báo tại những khu vực có nguy cơ xảy ra tai nạn, tổ chức các hoạt động văn hóa, thể thao, trải nghiệm thực tế và dạy bơi nhằm tạo môi trường phát triển lành mạnh cho thiếu nhi trong dịp hè.

Sự chung tay của các cấp, ngành và toàn xã hội sẽ góp phần giúp trẻ em Hà Tĩnh vững bước hơn trong thời đại mới. Ảnh: Trần Vũ

Ông Mai Lê Thuộc - Phó Giám đốc Sở Y tế Hà Tĩnh nhấn mạnh: “Công tác bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em là nhiệm vụ của cả hệ thống chính trị và toàn xã hội. Thông qua Tháng Hành động vì trẻ em năm 2026, chúng tôi mong muốn tiếp tục nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các cấp, ngành và cộng đồng, huy động nhiều nguồn lực hơn nữa để mọi trẻ em đều được chăm lo, bảo vệ và có cơ hội phát triển toàn diện”.