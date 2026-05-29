Hotline: 02393.693.427
  • Theo dõi Báo Hà Tĩnh qua

Xã hội

Nhặt được hơn 12 triệu đồng, nam sinh ở Hà Tĩnh tìm người trả lại

Đức Đồng
Theo dõi Báo Hà Tĩnh trên Google News

(Baohatinh.vn) - Sau khi nhặt được chiếc ví chứa số tiền 12 triệu đồng, em Phạm Hải Đăng (SN ở xã Đan Hải, Hà Tĩnh) đã trình báo cơ quan công an để trả lại người đánh rơi.

bqbht_br_img-1000.jpg
Em Đăng giao lại chiếc ví cho anh Thành.

Khoảng 10 giờ ngày 29/5, em Phạm Hải Đăng (trú thôn Đông Biên, xã Đan Hải) - học sinh lớp 4A (năm học 2025 - 2026), Trường Tiểu học Xuân Hải, trên đường đi chơi về đã nhặt được 1 chiếc ví, bên trong chứa số tiền hơn 12 triệu đồng cùng một số giấy tờ quan trọng.

Ngay sau khi nhặt được chiếc ví, em Đăng nhanh chóng đến Công an xã Đan Hải trình báo và nhờ cán bộ công an hỗ trợ tìm, trao trả cho người đánh rơi.

Tiếp nhận thông tin, Công an xã Đan Hải nhanh chóng xác minh chủ của chiếc ví trên là anh Đinh Xuân Thành (trú thôn Cây Thị, xã Sơn Tây). Anh Thành đánh rơi chiếc ví khi đi làm việc tại thôn Đông Biên, xã Đan Hải.

Tại cơ quan công an, em Đăng đã giao trả tài sản cho anh Thành vào sáng cùng ngày.

Tin liên quan

Tags:

#trả lại của rơi #nhặt được của rơi #cháu bé nhặt được của rơi

Có thể bạn quan tâm

Đọc thêm

Lặng thầm nghề "đi trước" những chuyến tàu

Lặng thầm nghề "đi trước" những chuyến tàu

Trên tuyến đường sắt Bắc – Nam qua Hà Tĩnh, các công nhân tuần đường vẫn âm thầm đi trước những chuyến tàu, kiểm tra từng mối nối, con ốc để giữ đường ray luôn an toàn, thông suốt.
Xin chào,
Tôi là Chatbot của
Báo Hà Tĩnh
Hãy hỏi tôi bất kỳ điều gì bạn cần biết về
Báo Hà Tĩnh nhé. Tôi sẵn sàng hỗ trợ!