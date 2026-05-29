Nhặt được hơn 12 triệu đồng, nam sinh ở Hà Tĩnh tìm người trả lại

(Baohatinh.vn) - Sau khi nhặt được chiếc ví chứa số tiền 12 triệu đồng, em Phạm Hải Đăng (SN ở xã Đan Hải, Hà Tĩnh) đã trình báo cơ quan công an để trả lại người đánh rơi.
Khoảng 10 giờ ngày 29/5, em Phạm Hải Đăng (trú thôn Đông Biên, xã Đan Hải) - học sinh lớp 4A (năm học 2025 - 2026), Trường Tiểu học Xuân Hải, trên đường đi chơi về đã nhặt được 1 chiếc ví, bên trong chứa số tiền hơn 12 triệu đồng cùng một số giấy tờ quan trọng.
Ngay sau khi nhặt được chiếc ví, em Đăng nhanh chóng đến Công an xã Đan Hải trình báo và nhờ cán bộ công an hỗ trợ tìm, trao trả cho người đánh rơi.
Tiếp nhận thông tin, Công an xã Đan Hải nhanh chóng xác minh chủ của chiếc ví trên là anh Đinh Xuân Thành (trú thôn Cây Thị, xã Sơn Tây). Anh Thành đánh rơi chiếc ví khi đi làm việc tại thôn Đông Biên, xã Đan Hải.
Tại cơ quan công an, em Đăng đã giao trả tài sản cho anh Thành vào sáng cùng ngày.
