Công ty Điện lực Hà Tĩnh chăm lo người lao động trong Tháng Công nhân

(Baohatinh.vn) - Hưởng ứng Tháng Công nhân năm 2026, Công đoàn Công ty Điện lực Hà Tĩnh đã phối hợp triển khai nhiều hoạt động thiết thực, ý nghĩa, nhằm chăm lo, động viên đoàn viên và người lao động trong toàn đơn vị.
Ông Phạm Thanh Hải – Chủ tịch Công đoàn, Trưởng phòng Tổ chức và Nhân sự, Công ty Điện lực Hà Tĩnh cho biết, hưởng ứng Tháng Công nhân năm 2026 với chủ đề “Công nhân Việt Nam: Đổi mới sáng tạo, nâng cao năng suất lao động”, Công đoàn Công ty Điện lực Hà Tĩnh đã phối hợp với bộ phận chuyên môn tổ chức chương trình “Cảm ơn người lao động”; tập trung hỗ trợ người lao động có hoàn cảnh khó khăn, bị tai nạn lao động, mắc bệnh hiểm nghèo và người lao động trực tiếp làm việc trong điều kiện nắng nóng khắc nghiệt.
Ông Phạm Thanh Hải - Chủ tịch Công đoàn, Trưởng phòng Tổ chức và Nhân sự Công ty Điện lực Hà Tĩnh động viên và tặng quà cán bộ, nhân viên Điện lực Cẩm Kỳ.
Dịp này, Ban Giám đốc và Công đoàn Công ty đã tổ chức nhiều đoàn thăm hỏi, trao quà động viên tới người lao động tại cơ sở. Các điện lực, đơn vị trực thuộc cũng đồng loạt tổ chức “Bữa cơm Công đoàn”; quan tâm cải thiện điều kiện sinh hoạt tại các khu nhà trực vận hành; rà soát, thống kê nhu cầu cải thiện bếp ăn tập thể, góp phần nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho người lao động.
Không chỉ chăm lo đời sống, Công đoàn Công ty Điện lực Hà Tĩnh còn phát động đợt cao điểm phong trào thi đua “Lao động sáng tạo” và chương trình “10 nghìn sáng kiến trong EVN” giai đoạn 2025-2028. Nhiều sáng kiến, cải tiến kỹ thuật có giá trị thực tiễn cao được đơn vị lựa chọn để biểu dương, đề xuất khen thưởng và nhân rộng trong toàn hệ thống.
Chuỗi hoạt động trong Tháng Công nhân không chỉ thể hiện sự quan tâm của doanh nghiệp đối với người lao động mà còn góp phần lan tỏa tinh thần đổi mới, sáng tạo, tạo động lực để cán bộ, công nhân viên ngành điện tiếp tục nâng cao năng suất, chất lượng công việc trong giai đoạn chuyển đổi số và hiện đại hóa ngành điện.
