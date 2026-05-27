Hotline: 02393.693.427
  • Theo dõi Báo Hà Tĩnh qua

Xã hội

Công ty Điện lực Hà Tĩnh chăm lo người lao động trong Tháng Công nhân

Thu Phương - Cao Thảo
Theo dõi Báo Hà Tĩnh trên Google News

(Baohatinh.vn) - Hưởng ứng Tháng Công nhân năm 2026, Công đoàn Công ty Điện lực Hà Tĩnh đã phối hợp triển khai nhiều hoạt động thiết thực, ý nghĩa, nhằm chăm lo, động viên đoàn viên và người lao động trong toàn đơn vị.

Ông Phạm Thanh Hải – Chủ tịch Công đoàn, Trưởng phòng Tổ chức và Nhân sự, Công ty Điện lực Hà Tĩnh cho biết, hưởng ứng Tháng Công nhân năm 2026 với chủ đề “Công nhân Việt Nam: Đổi mới sáng tạo, nâng cao năng suất lao động”, Công đoàn Công ty Điện lực Hà Tĩnh đã phối hợp với bộ phận chuyên môn tổ chức chương trình “Cảm ơn người lao động”; tập trung hỗ trợ người lao động có hoàn cảnh khó khăn, bị tai nạn lao động, mắc bệnh hiểm nghèo và người lao động trực tiếp làm việc trong điều kiện nắng nóng khắc nghiệt.

bqbht_br_40-4.jpg
bqbht_br_40-5.jpg
bqbht_br_40-6.jpg
Ông Phạm Thanh Hải - Chủ tịch Công đoàn, Trưởng phòng Tổ chức và Nhân sự Công ty Điện lực Hà Tĩnh động viên và tặng quà cán bộ, nhân viên Điện lực Cẩm Kỳ.

Dịp này, Ban Giám đốc và Công đoàn Công ty đã tổ chức nhiều đoàn thăm hỏi, trao quà động viên tới người lao động tại cơ sở. Các điện lực, đơn vị trực thuộc cũng đồng loạt tổ chức “Bữa cơm Công đoàn”; quan tâm cải thiện điều kiện sinh hoạt tại các khu nhà trực vận hành; rà soát, thống kê nhu cầu cải thiện bếp ăn tập thể, góp phần nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho người lao động.

bqbht_br_40-1.jpg
Điện lực Cẩm Xuyên tổ chức "Bữa cơm Công đoàn" cảm ơn người lao động.

Không chỉ chăm lo đời sống, Công đoàn Công ty Điện lực Hà Tĩnh còn phát động đợt cao điểm phong trào thi đua “Lao động sáng tạo” và chương trình “10 nghìn sáng kiến trong EVN” giai đoạn 2025-2028. Nhiều sáng kiến, cải tiến kỹ thuật có giá trị thực tiễn cao được đơn vị lựa chọn để biểu dương, đề xuất khen thưởng và nhân rộng trong toàn hệ thống.

bqbht_br_z7870205490391-7bb11583bcb056980e6c3390ad910a64.jpg
Ông Trần Đức Sơn - Phó Giám đốc Công ty Điện lực Hà Tĩnh tặng quà cho người lao động Điện lực Kỳ Anh trực tiếp làm việc tại hiện trường giữa thời tiết nắng nóng.
bqbht_br_40-2.jpg
Lãnh đạo Công đoàn Công ty Điện lực Hà Tĩnh tặng quà cán bộ, nhân viên Điện lực Hương Khê.

Chuỗi hoạt động trong Tháng Công nhân không chỉ thể hiện sự quan tâm của doanh nghiệp đối với người lao động mà còn góp phần lan tỏa tinh thần đổi mới, sáng tạo, tạo động lực để cán bộ, công nhân viên ngành điện tiếp tục nâng cao năng suất, chất lượng công việc trong giai đoạn chuyển đổi số và hiện đại hóa ngành điện.

Tin liên quan

Tags:

#Công ty Điện lực Hà Tĩnh #Công đoàn cơ sở Công ty Điện lực Dầu khí Hà Tĩnh #hưởng ứng Tháng Công nhân 2026 #tăng quà người lao động #Điện lực Cẩm Kỳ #Điện lực Kỳ Anh #Hà Tĩnh 24h #báo mới Hà Tĩnh

Chủ đề Ngày thành lập Công đoàn Việt Nam

Có thể bạn quan tâm

Đọc thêm

Lặng thầm nghề "đi trước" những chuyến tàu

Lặng thầm nghề "đi trước" những chuyến tàu

Trên tuyến đường sắt Bắc – Nam qua Hà Tĩnh, các công nhân tuần đường vẫn âm thầm đi trước những chuyến tàu, kiểm tra từng mối nối, con ốc để giữ đường ray luôn an toàn, thông suốt.
Mùa hè bổ ích từ các lớp kỹ năng cho trẻ

Mùa hè bổ ích từ các lớp kỹ năng cho trẻ

Trong dịp hè, các lớp học kỹ năng, năng khiếu đang trở thành lựa chọn của nhiều gia đình ở Hà Tĩnh, nhằm giúp con em có một mùa hè bổ ích, thiết thực và phát triển toàn diện.
Lội bùn "săn" cua đồng trong đêm

Lội bùn "săn" cua đồng trong đêm

Thời điểm này, cua đồng khá được giá với 100.000 đồng/kg. Người dân trên địa bàn Hà Tĩnh tranh thủ “săn” cua đồng vào ban đêm, góp phần trang trải cuộc sống.
Hà Tĩnh phát động Tháng hành động vì trẻ em năm 2026

Hà Tĩnh phát động Tháng hành động vì trẻ em năm 2026

Lễ phát động Tháng hành động vì trẻ em là dịp để các cấp, ngành, địa phương tại Hà Tĩnh nhìn nhận rõ hơn trách nhiệm, xây dựng môi trường sống an toàn, lành mạnh cho những mầm non tương lai của đất nước.
Xin chào,
Tôi là Chatbot của
Báo Hà Tĩnh
Hãy hỏi tôi bất kỳ điều gì bạn cần biết về
Báo Hà Tĩnh nhé. Tôi sẵn sàng hỗ trợ!