Lội bùn "săn" cua đồng trong đêm

(Baohatinh.vn) - Thời điểm này, cua đồng khá được giá với 100.000 đồng/kg. Người dân trên địa bàn Hà Tĩnh tranh thủ “săn” cua đồng vào ban đêm, góp phần trang trải cuộc sống.

Những ngày này, trên các cánh đồng ở xã Cẩm Bình, Cẩm Xuyên, phường Hà Huy Tập (Hà Tĩnh), khi trời bắt đầu tối, nhiều người ra đồng bắt cua sau mùa gặt.
Khoảng 19h30, chị Nguyễn Thị Tuyết ở thôn Hưng Mỹ, xã Cẩm Bình bắt đầu hành trình mưu sinh trên những thửa ruộng vừa gặt xong. Chiếc đèn pin, đôi ủng và xô nhựa là “đồ nghề” quen thuộc của chị.

“Ban ngày tôi đi phụ hồ, tối đến lại ra đồng bắt cua đồng. Mặc dù phải lội bùn đến khuya nhưng hôm nào may mắn tôi cũng kiếm được vài trăm nghìn đồng để lo cho cuộc sống, có thêm tiền sinh hoạt cho gia đình”, chị Tuyết phấn khởi.
Nụ cười rạng rỡ của hai mẹ con sau hơn 2 giờ làm việc.
Theo người dân, những thửa ruộng vừa gặt xong là nơi cua đồng xuất hiện nhiều nhất. Để "săn" cua đồng, chỉ cần chuẩn bị một số vật dụng đơn giản như: đèn pin, ủng, dao và xô nhựa.
Sau mùa gặt cũng là thời điểm cua béo, chắc và được giá. Ban đêm là lúc cua đi kiếm mồi nên việc bắt cua cũng thuận lợi hơn.
Bà Hoàng Thị Mai (thôn 13, xã Cẩm Xuyên) lội dọc các bờ ruộng để bắt cua đồng. Khi phát hiện cua thì bà nhanh tay bắt bỏ vào xô. “Đi bắt cua phải nhẹ chân, soi đèn vừa đủ sáng bởi cua khá nhanh, thấy động là chui ngay xuống bùn”, bà Mai chia sẻ.
Chỉ sau khoảng 30 phút, bà Mai đã bắt được khoảng 2kg cua đồng.
Trên những cánh đồng đêm, ánh đèn chập chờn di chuyển đã trở thành nhịp mưu sinh quen thuộc của người dân.
Người dân tìm bắt cua đồng dọc các bờ ruộng.
Với nhiều người dân, bắt cua đồng mang lại khoản thu nhập đáng kể. “Những ngày này, cứ khoảng sau 19h là tôi lại ra đồng để bắt cua. Nghề này chỉ cần chịu khó là có thể kiếm thêm thu nhập. Những ngày may mắn, tôi bắt được khoảng 6 - 8 kg cua, sau đó mang đến các cơ sở thu mua để bán”, chị Nguyễn Thị Hương (TDP Bình Tiến, phường Hà Huy Tập) chia sẻ.
Những năm trước, cua nhiều nhưng giá dao động từ 60.000 - 70.000/kg. Thời gian gần đây, cua đồng được giá, khoảng 100.000 đồng/kg nên nhiều người xem đây là công việc chính vào thời điểm này.
Từ khoảng 21h, điểm thu mua cua đồng trên địa bàn phường Hà Huy Tập bắt đầu nhộn nhịp. Người dân mang cua vừa bắt được đến bán ngay trong đêm. Cua đồng được phân loại rồi mới cân.
“Những ngày này, mỗi tối đều có nhiều người dân mang cua đồng đến cơ sở của chúng tôi để bán. Trung bình mỗi ngày, chúng tôi thu mua khoảng 100-300kg cua từ người dân ở các địa phương, mỗi kg cua đồng có giá 100.000 đồng. Sau đó, chúng tôi cung cấp cho các nhà hàng trong tỉnh và một số tỉnh phía Bắc”, bà Lê Thị Thường - chủ cơ sở thu mua cua đồng ở phường Hà Huy Tập cho biết.
Những con cua đồng béo chắc là nguyên liệu để chế biến nhiều món ăn dân dã, mang đậm hương vị quê nhà như canh cua, riêu cua…
Dù chỉ là nghề thời vụ và khá vất vả, phải lội bùn giữa đêm khuya, nhưng với nhiều người dân, những con cua đồng đã giúp họ có thêm khoản thu nhập để vun vén cuộc sống.

