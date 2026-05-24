Lội bùn "săn" cua đồng trong đêm

Hà Tĩnh phấn đấu thu hút 3.700 lao động xa quê về làm việc trong doanh nghiệp 26/04/2026 05:20 Năm 2026, Hà Tĩnh phấn đấu giới thiệu, giải quyết việc làm cho ít nhất 17.000 lao động địa phương vào làm việc tại các doanh nghiệp, trong đó, thu hút khoảng 3.700 lao động xa quê.

Thi đua mừng ngày hội thống nhất non sông 22/04/2026 13:00 Trong không khí rộn ràng của những ngày tháng Tư lịch sử, khắp các địa phương trên địa bàn Hà Tĩnh đang lan tỏa mạnh mẽ khí thế thi đua lao động, sản xuất, xây dựng quê hương.

Công ty CP Xây dựng và đầu tư Hoàng Phúc tuyển dụng nhân sự 17/04/2026 09:58 Công ty Cổ phần Xây dựng và Đầu tư Hoàng phúc (số 9A, ngõ 182, đường Lê Duẩn, phường Thành Sen, tỉnh Hà Tĩnh) tuyển dụng nhân sự làm việc các vị trí: Phó Trưởng ban Quản lý dự án, Phó Trưởng đoàn Tư vấn giám sát, Trưởng phòng Kinh doanh.

Tuyển dụng viên chức Trung tâm Công báo - Tin học tỉnh 17/04/2026 09:40 Văn phòng UBND tỉnh Hà Tĩnh thông báo tuyển dụng viên chức Trung tâm Công báo - Tin học tỉnh năm 2026.

Tỷ phú Phạm Nhật Vượng có hơn 100.000 nhân viên, trả thu nhập ra sao? 16/04/2026 09:10 Với con số nhân viên hơn 100.000 người, Vingroup trở thành doanh nghiệp tư nhân trong nước có đông nhân viên nhất, vượt các Tập đoàn Nhà nước và gấp đôi quy mô các công ty bán lẻ lớn như Masan, FPT...

Điểm tựa giúp người dân phường Vũng Áng tiếp cận tín dụng ưu đãi 15/04/2026 14:00 Các tổ vay vốn ở phường Vũng Áng (Hà Tĩnh) đang trở thành điểm tựa quan trọng giúp người dân tiếp cận tín dụng ưu đãi, phát triển sinh kế và vươn lên thoát nghèo bền vững.

Chú trọng an toàn, cải thiện môi trường làm việc cho công nhân 14/04/2026 12:00 Hưởng ứng Tháng Công nhân 2026, doanh nghiệp Hà Tĩnh đã chủ động triển khai nhiều hoạt động thiết thực, hướng tới tinh thần đổi mới, sáng tạo và nâng cao năng suất lao động.

Doanh nghiệp linh hoạt bảo vệ người lao động trong mùa nắng nóng 12/04/2026 05:15 Hà Tĩnh bước vào cao điểm nắng nóng với nền nhiệt lên tới 40°C. Nhiều doanh nghiệp đã chủ động triển khai các giải pháp “hạ nhiệt” nơi làm việc, bảo vệ sức khỏe người lao động.

Người "truyền lửa" cho hơn 400 công nhân 09/04/2026 14:24 Tận tâm, gần gũi là những hình ảnh quen thuộc của anh Nguyễn Văn Sơn - Chủ tịch Công đoàn Công ty CP Bao bì Sông La Xanh (xã Đức Thọ, Hà Tĩnh) trong hành trình đồng hành, chăm lo cho người lao động.

Rời công sở - mở hành trình mới 07/04/2026 16:52 Rời công sở sau nhiều năm gắn bó, nhiều người ở Hà Tĩnh đã tận dụng kinh nghiệm, trí tuệ của mình để chủ động tìm công việc phù hợp, tạo thêm thu nhập và đóng góp cho xã hội.

Trường Albert Einstein Hà Tĩnh thông báo tuyển dụng 32 giáo viên 06/04/2026 13:33 Trường Tiểu học, THCS & THPT Albert Einstein (phường Thành Sen, Hà Tĩnh) thông báo tuyển dụng 32 giáo viên ở nhiều cấp học.

Nâng cao kỹ năng truyền thông cho cán bộ cơ sở phường Vũng Áng 03/04/2026 17:12 Phường Vũng Áng (Hà Tĩnh) vừa tổ chức tập huấn nâng cao kiến thức, kỹ năng truyền thông, phòng chống tin giả và an toàn thông tin cho đội ngũ cán bộ cơ sở của phường và tổ dân phố.

VinFast Hà Tĩnh tuyển 3.000 lao động, thưởng 3 triệu đồng/người 03/04/2026 16:42 Lao động vào làm việc tại VinFast Hà Tĩnh có mức thu nhập từ 10-18 triệu đồng/người/tháng; tham gia phỏng vấn và nhận việc trong tháng 4/2026 được thưởng 3 triệu đồng/người.

Sở Ngoại vụ Hà Tĩnh thông báo tuyển dụng viên chức 03/04/2026 09:44 Sở Ngoại vụ Hà Tĩnh thông báo tuyển dụng viên chức vào làm việc tại Trung tâm Dịch thuật và Dịch vụ đối ngoại Hà Tĩnh.

Tạo mọi điều kiện cho người chấp hành xong án phạt tù tái hòa nhập cộng đồng 01/04/2026 11:29 Công tác giúp đỡ người lầm lỡ tái hoà nhập cộng đồng tiếp tục được cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương và các ban, ngành, đoàn thể, tổ chức xã hội tại Hà Tĩnh chung tay thực hiện.

Formosa Hà Tĩnh tuyển 410 lao động, lương đến 18 triệu đồng/tháng 01/04/2026 07:17 Công ty TNHH Gang thép Hưng Nghiệp Formosa Hà Tĩnh tuyển dụng 410 nhân sự các vị trí: Trợ lý kỹ thuật, kỹ thuật sản xuất, bảo dưỡng, phòng cháy chữa cháy, an ninh, sản xuất …

Mưu sinh dưới nắng nóng đầu hè ở Hà Tĩnh 30/03/2026 16:10 Giữa cái nắng đầu hè với nền nhiệt cao, nhịp sống mưu sinh của người lao động Hà Tĩnh vẫn diễn ra hối hả, khẩn trương dẫu có phần vất vả, mệt nhọc hơn.

Vấn đề hôm nay: Người trẻ bước ra khỏi “vùng an toàn” – tại sao không? 26/03/2026 20:18 Hiện nay, có không ít người trẻ khi lập nghiệp thường lựa chọn sự ổn định, vận hành cuộc sống theo lối mòn truyền thống, để đổi lấy sự an toàn. Vậy phải làm gì để người trẻ bước ra khỏi “vùng an toàn” để bứt phá? Và nếu phá bỏ giới hạn của chính mình thì cần những điều kiện gì? Nội dung này sẽ được phân tích trong chương trình "Vấn đề hôm nay" của Báo và phát thanh, truyền hình Hà Tĩnh.

Taxi Bách Đại Dũng tuyển dụng tài xế taxi điện VinFast 26/03/2026 09:20 Để đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của thị trường, chúng tôi đang tìm kiếm những đồng đội năng động, nhiệt huyết để cùng xây dựng thương hiệu.

Học nghề ở Hà Tĩnh, chàng trai Khánh Hòa chinh phục danh hiệu “Sinh viên 5 tốt” 24/03/2026 15:13 Sinh ra và lớn lên trên mảnh đất đầy nắng gió của tỉnh Khánh Hòa nhưng Lê Trần Gia Bảo lại chọn Hà Tĩnh để học tập và gửi gắm những năm tháng thanh xuân.

Một doanh nghiệp ở Hà Tĩnh chi hơn nửa tỷ đồng hỗ trợ tiền xăng xe cho công nhân 19/03/2026 05:30 Trước biến động của giá xăng dầu, Công ty TNHH Haivina Hồng Lĩnh (Hà Tĩnh) đã chi 650 triệu đồng để hỗ trợ tiền xăng xe cho hơn 1.300 lao động, góp phần giảm áp lực chi phí đi lại.

Formosa Hà Tĩnh "giữ chân” người lao động bằng chính sách phúc lợi hấp dẫn 18/03/2026 14:09 Không chỉ tạo việc làm ổn định cho hàng nghìn lao động tại KKT Vũng Áng, Công ty TNHH Gang thép Hưng Nghiệp Formosa Hà Tĩnh (FHS) còn triển khai nhiều chính sách phúc lợi thiết thực, góp phần giúp người lao động yên tâm gắn bó lâu dài.

Viết lại câu chuyện cuộc đời cho những phụ nữ nghèo 10/03/2026 15:00 Được góp nhặt từ sự sẻ chia của cộng đồng, mô hình sinh kế đang giúp nhiều phụ nữ hoàn cảnh khó khăn ở Hà Tĩnh "đổi đời", có thu nhập ổn định, đảm bảo cuộc sống.

Chuyện nữ công nhân 9X hồi hương làm việc 10/03/2026 10:09 Sau những năm tháng bôn ba của tuổi trẻ, chị Dương Thị Thùy Trang (SN 1994) đã quyết định về lại Hà Tĩnh làm việc, ổn định cuộc sống và góp sức xây dựng quê hương.

Chủ thầu “đỏ mắt” tìm thợ xây 06/03/2026 05:15 Những năm gần đây, nhu cầu xây dựng nhà ở tại đô thị Hà Tĩnh tăng nhanh sau Tết nguyên đán, song nhiều chủ thầu xây dựng lại rơi vào tình cảnh “đỏ mắt” tìm thợ do nguồn nhân lực khan hiếm.

Đông đảo lao động tham gia phiên giao dịch việc làm tại phường Sông Trí 04/03/2026 11:36 Phiên giao dịch việc làm tại phường Sông Trí (Hà Tĩnh) thu hút đông đảo đoàn viên thanh niên, người lao động tham gia tìm hiểu nhu cầu tuyển dụng và cơ hội làm việc mới.

VinFast Hà Tĩnh cần tuyển thêm gần 10.000 lao động 03/03/2026 10:48 Từ nay đến cuối năm 2026, VinFast Hà Tĩnh sẽ tuyển dụng gần 10.000 lao động. Để đáp ứng đủ nhân lực, công ty tổ chức tuyển dụng cố định vào thứ 4 hằng tuần tại nhà máy ở KKT Vũng Áng.

Tuyển dụng nhiều vị trí giáo viên tiếng Anh, trợ giảng - Đi làm ngay tại Hà Tĩnh 28/02/2026 19:00 Trung tâm Anh ngữ Clever Junior Thạch Hà tuyển dụng nhiều vị trí: Giáo viên tiếng Anh, trợ giảng/trợ lý học thuật. Cơ hội dành cho các bạn trẻ tài năng, đam mê giảng dạy tiếng Anh và được làm việc tại Hà Tĩnh.

Vinfast Hà Tĩnh hấp dẫn nhiều lao động xa quê hồi hương 28/02/2026 15:08 Với nhu cầu tuyển dụng nhân sự lớn, mức thu nhập cao, cùng các chế độ phúc lợi hấp dẫn, Nhà máy Sản xuất ô tô điện VinFast Hà Tĩnh đã thu hút nhiều lao động Hà Tĩnh trở về quê làm việc.