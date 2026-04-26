Hà Tĩnh phấn đấu thu hút 3.700 lao động xa quê về làm việc trong doanh nghiệp

Kiều Minh
(Baohatinh.vn) - Năm 2026, Hà Tĩnh phấn đấu giới thiệu, giải quyết việc làm cho ít nhất 17.000 lao động địa phương vào làm việc tại các doanh nghiệp, trong đó, thu hút khoảng 3.700 lao động xa quê.

Đây là một trong những mục tiêu được đề ra trong kế hoạch “Tăng cường kết nối cung - cầu lao động, vận động, thu hút người lao động Hà Tĩnh về làm việc tại địa phương” vừa được UBND tỉnh Hà Tĩnh ban hành.

Môi trường làm việc chuyên nghiệp, mức đãi ngộ hấp dẫn của Nhà máy Sản xuất ô tô điện VinFast Hà Tĩnh đã thu hút nhiều lao động vào làm việc.

Kế hoạch cũng đặt ra mục tiêu 100% người lao động đến Trung tâm Dịch vụ việc làm Hà Tĩnh được tư vấn đầy đủ về chính sách, việc làm, học nghề; trong đó, ít nhất 80% người lao động có nhu cầu tìm kiếm hoặc chuyển đổi việc làm được giới thiệu việc làm; tỉ lệ lao động được giới thiệu việc làm thành công đạt trên 30%.

Để thực hiện hiệu quả những mục tiêu này, UBND tỉnh yêu cầu các cơ quan, đơn vị, địa phương phải xác định công tác giải quyết việc làm là nhiệm vụ chính trị quan trọng, gắn với mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của địa phương; đồng thời, phân công trách nhiệm cụ thể, rõ người, rõ việc trong lĩnh vực này.

Nhà máy Nhiệt điện Vũng Áng II với tổng kinh phí đầu tư 2,2 tỷ USD vừa khánh thành và đi vào hoạt động. Ảnh Đình Nhất

Cùng với đó, phát huy tối đa nguồn lao động tại các tỉnh, thành phố và nguồn lao động người Hà Tĩnh đang làm việc ngoài tỉnh, nước ngoài quay trở về quê hương làm việc cho các doanh nghiệp, phục vụ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh trong giai đoạn mới.

Một số nhiệm vụ, giải pháp sẽ được tập trung thực hiện trong thời gian tới như: thu thập, quản lý và số hóa dữ liệu thị trường lao động bảo đảm đầy đủ thông tin, chính xác, kịp thời, phục vụ hiệu quả công tác quản lý và kết nối cung - cầu lao động; tăng cường tuyên truyền, cung cấp thông tin thị trường lao động, đặc biệt là xu hướng ngành nghề, nhu cầu tuyển dụng, chế độ lương thưởng, phúc lợi của các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh.

Đồng thời, tổ chức kết nối cung - cầu lao động thông qua các phiên giao dịch việc làm trực tiếp và trực tuyến; kết nối với các tỉnh, thành phố theo từng nhóm đối tượng, ngành nghề, nhu cầu tuyển dụng của doanh nghiệp và xu hướng phát triển của thị trường lao động thông qua các nền tảng số.

Trong năm 2026, Hà Tĩnh phấn đấu giới thiệu, giải quyết việc làm cho ít nhất 17.000 lao động địa phương vào làm việc tại các doanh nghiệp. Ảnh Thu Trang.

Triển khai hiệu quả hoạt động tư vấn, định hướng nghề nghiệp cho học sinh, sinh viên; phân luồng lao động phù hợp với trình độ, nhu cầu thị trường; tăng cường liên kết giữa cơ sở giáo dục nghề nghiệp, doanh nghiệp và người lao động, nâng cao hiệu quả đào tạo và sử dụng nguồn nhân lực…

Những giải pháp này sẽ góp phần nâng cao hiệu quả công tác vận động, thu hút người lao động, đặc biệt là lao động Hà Tĩnh xa quê trở về địa phương làm việc, đáp ứng nhu cầu tuyển dụng lao động ở những dự án trọng điểm, các doanh nghiệp tại Khu kinh tế Vũng Áng và các khu công nghiệp trên địa bàn trong thời gian tới.

Rời công sở - mở hành trình mới

Rời công sở sau nhiều năm gắn bó, nhiều người ở Hà Tĩnh đã tận dụng kinh nghiệm, trí tuệ của mình để chủ động tìm công việc phù hợp, tạo thêm thu nhập và đóng góp cho xã hội.
Vấn đề hôm nay: Người trẻ bước ra khỏi “vùng an toàn” – tại sao không?

Hiện nay, có không ít người trẻ khi lập nghiệp thường lựa chọn sự ổn định, vận hành cuộc sống theo lối mòn truyền thống, để đổi lấy sự an toàn. Vậy phải làm gì để người trẻ bước ra khỏi “vùng an toàn” để bứt phá? Và nếu phá bỏ giới hạn của chính mình thì cần những điều kiện gì? Nội dung này sẽ được phân tích trong chương trình "Vấn đề hôm nay" của Báo và phát thanh, truyền hình Hà Tĩnh.
Chuyện nữ công nhân 9X hồi hương làm việc

Sau những năm tháng bôn ba của tuổi trẻ, chị Dương Thị Thùy Trang (SN 1994) đã quyết định về lại Hà Tĩnh làm việc, ổn định cuộc sống và góp sức xây dựng quê hương.
Chủ thầu “đỏ mắt” tìm thợ xây

Những năm gần đây, nhu cầu xây dựng nhà ở tại đô thị Hà Tĩnh tăng nhanh sau Tết nguyên đán, song nhiều chủ thầu xây dựng lại rơi vào tình cảnh “đỏ mắt” tìm thợ do nguồn nhân lực khan hiếm.
VinFast Hà Tĩnh cần tuyển thêm gần 10.000 lao động

Từ nay đến cuối năm 2026, VinFast Hà Tĩnh sẽ tuyển dụng gần 10.000 lao động. Để đáp ứng đủ nhân lực, công ty tổ chức tuyển dụng cố định vào thứ 4 hằng tuần tại nhà máy ở KKT Vũng Áng.
Vấn đề hôm nay: Việc tìm người - Cơ hội vàng cho lao động Hà Tĩnh

Hà Tĩnh đang bước vào giai đoạn phát triển mới với hàng loạt dự án lớn được triển khai. Nhu cầu lao động vì thế tăng mạnh. Vì sao một tỉnh có hàng chục nghìn lao động làm việc ngoài tỉnh, thậm chí ở nước ngoài… nhưng doanh nghiệp trong tỉnh vẫn “khát” nhân lực? Nội dung này sẽ được phân tích trong chương trình "Vấn đề hôm nay" của Báo và phát thanh, truyền hình Hà Tĩnh.
Miệt mài mưu sinh ngày cuối năm

Ngày cuối năm, những người lao động ở Hà Tĩnh vẫn đang cố gắng làm việc trên các con đường, ngõ phố để kiếm thêm thu nhập, với hy vọng có một cái Tết đủ đầy, tươm tất hơn.