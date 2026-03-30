Mưu sinh dưới nắng nóng đầu hè ở Hà Tĩnh

(Baohatinh.vn) - Giữa cái nắng đầu hè với nền nhiệt cao, nhịp sống mưu sinh của người lao động Hà Tĩnh vẫn diễn ra hối hả, khẩn trương dẫu có phần vất vả, mệt nhọc hơn.
Từng tốp công nhân tranh thủ thời tiết đẩy nhanh tiến độ thi công dự án Trường Phổ thông nội trú liên cấp TH&THCS Sơn Kim 1 (xã Sơn Kim 1).
Nắng nóng đầu mùa khiến công việc của nhiều lao động ngoài trời thêm phần vất vả. Giữa cái nắng gay gắt, họ vẫn lặng lẽ bám trụ, chắt chiu từng đồng thu nhập để lo cho gia đình và cuộc sống thường nhật.
Hà Tĩnh đang bước vào giai đoạn phát triển mới với hàng loạt dự án lớn được triển khai. Nhu cầu lao động vì thế tăng mạnh. Vì sao một tỉnh có hàng chục nghìn lao động làm việc ngoài tỉnh, thậm chí ở nước ngoài… nhưng doanh nghiệp trong tỉnh vẫn “khát” nhân lực? Nội dung này sẽ được phân tích trong chương trình "Vấn đề hôm nay" của Báo và phát thanh, truyền hình Hà Tĩnh.
Lao động làm việc tại Vinfast Hà Tĩnh có thu nhập từ 12 đến 18 triệu đồng/tháng đối với vị trí công nhân. Đối với vị trí kỹ sư, kỹ thuật viên, tổ trưởng, chuyên viên, mức lương thương lượng khi phỏng vấn tuyển dụng cùng mức thưởng KPI, thưởng thâm niên.
Di cư lao động là điều tất yếu của thị trường. Nhưng khi Hà Tĩnh đã có những “điểm tựa” công nghiệp rõ ràng, từ Vinfast, Formosa... đến các dự án công nghiệp quy mô lớn, việc chọn ở lại không còn là khó khăn đối với người lao động.
Bất chấp giá lạnh, hơn 200 tiểu thương bán hoa, cây cảnh trên các tuyến phố phường Thành Sen, tỉnh Hà Tĩnh dựng lều, bạt để ở lại kinh doanh. Với họ ước muốn lớn nhất là sớm bán hết hàng để được về nhà đón tết.
Khi Tết gần chạm ngõ, nhiều gia đình đã rộn ràng dọn dẹp, mua sắm đón Tết. Giữa khung cảnh chộn rộn ấy, nhiều người vẫn lặng lẽ mưu sinh trên vỉa hè, góc phố với hi vọng kiếm có một cái Tết đủ đầy, ấm áp...
Ở xã Phúc Trạch, tỉnh Hà Tĩnh, để tạo ra những sản phẩm trầm hương quý giá, người dân không chỉ trông chờ vào thiên nhiên mà còn phải tinh tế tạo trầm. Từ những lỗ khoan tạo trầm, thời gian và sự kiên nhẫn đã biến thành những sản phẩm trầm hương đặc sắc.