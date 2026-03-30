Mưu sinh dưới nắng nóng đầu hè ở Hà Tĩnh

(Baohatinh.vn) - Giữa cái nắng đầu hè với nền nhiệt cao, nhịp sống mưu sinh của người lao động Hà Tĩnh vẫn diễn ra hối hả, khẩn trương dẫu có phần vất vả, mệt nhọc hơn.

Hà Tĩnh đang trải qua đợt nắng nóng đầu mùa, nền nhiệt tăng cao, có nơi lên tới 35-36 độ C. Dù mới bước vào giai đoạn nắng nóng, nhưng thời tiết oi bức đã phần nào ảnh hưởng đến nhịp sống và công việc của nhiều lao động ngoài trời.
Gần về trưa và đầu giờ chiều là thời gian nắng nóng đỉnh điểm. Tại phường Thành Sen, nhiệt độ ngoài trời tăng cao, nhiều tuyến đường đã xuất hiện ảo ảnh.
Người dân khi ra đường đều trang bị kín mít với áo chống nắng, khẩu trang, kính râm, găng tay.
Nắng nóng đầu mùa khiến người dân Hà Tĩnh cảm thấy khó chịu, mệt mỏi hơn.
Việc chủ động các biện pháp chống nắng nhằm đảm bảo sức khỏe cũng như lao động hiệu quả.

Việc chủ động các biện pháp chống nắng nhằm đảm bảo sức khỏe cũng như lao động hiệu quả.

Nền nhiệt tăng cao, không khí oi bức khiến những người thường xuyên làm việc ngoài trời thêm phần vất vả.
Anh Lê Quang Cường (xã Cẩm Bình) chia sẻ: "Nắng nóng đầu mùa khiến công việc ngoài trời vốn đã nhọc nhằn lại thêm phần vất vả. Tuy nhiên, với anh em thợ xây, mùa nắng chính là "mùa làm ăn" nên ai nấy đều nỗ lực bám trụ công trường để đảm bảo thu nhập. Để thích nghi, tôi chủ động trang bị thêm áo điều hòa, găng tay bảo hộ và điều chỉnh giờ làm sớm hơn nhằm hạn chế tối đa tác động của nhiệt độ cao".
Từng tốp công nhân tranh thủ thời tiết đẩy nhanh tiến độ thi công dự án Trường Phổ thông nội trú liên cấp TH&THCS Sơn Kim 1 (xã Sơn Kim 1).
Trời nắng, người dân hạn chế ra đường, vì thế công việc của các shipper (người giao hàng) trở nên bận rộn hơn. Họ cũng phải trang bị đầy đủ quần áo, găng tay, khẩu trang, mũ... để hạn chế tiếp xúc với ánh nắng.
Nắng nóng đầu mùa khiến công việc của nhiều lao động ngoài trời thêm phần vất vả. Giữa cái nắng gay gắt, họ vẫn lặng lẽ bám trụ, chắt chiu từng đồng thu nhập để lo cho gia đình và cuộc sống thường nhật.
Giữa cái nắng đầu mùa khắc nghiệt, người lao động Hà Tĩnh vẫn bền bỉ mưu sinh, thích ứng linh hoạt để giữ nhịp cuộc sống; và hơn bao giờ hết, việc bảo vệ sức khỏe, sắp xếp lao động hợp lý chính là “lá chắn” cần thiết để vượt qua những ngày nắng nóng kéo dài sắp tới. Trong ảnh: Bà con nông dân "đội nắng", tranh thủ xuống đồng để bón thúc cho các diện tích lúa đang trong giai đoạn làm đòng.

VinFast Hà Tĩnh cần tuyển thêm gần 10.000 lao động

VinFast Hà Tĩnh cần tuyển thêm gần 10.000 lao động

Vấn đề hôm nay: Việc tìm người - Cơ hội vàng cho lao động Hà Tĩnh

Vấn đề hôm nay: Việc tìm người - Cơ hội vàng cho lao động Hà Tĩnh

Miệt mài mưu sinh ngày cuối năm

Miệt mài mưu sinh ngày cuối năm

Cuối năm, nhặt "lộc biển" sắm Tết

Cuối năm, nhặt "lộc biển" sắm Tết

Ăn ngủ cùng đào, mai trong những đêm giá lạnh giáp Tết

Ăn ngủ cùng đào, mai trong những đêm giá lạnh giáp Tết

Tết đầy đủ hơn nhờ việc làm thời vụ

Tết đầy đủ hơn nhờ việc làm thời vụ

Mưu sinh ngày cận Tết, gánh ước vọng trên vai

Mưu sinh ngày cận Tết, gánh ước vọng trên vai

Nghề lạ xứ trầm: Tạo vết thương để “đánh thức” trầm hương

Nghề lạ xứ trầm: Tạo vết thương để "đánh thức" trầm hương

