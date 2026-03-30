Mưu sinh dưới nắng nóng đầu hè ở Hà Tĩnh

Đông đảo lao động tham gia phiên giao dịch việc làm tại phường Sông Trí 04/03/2026 11:36 Phiên giao dịch việc làm tại phường Sông Trí (Hà Tĩnh) thu hút đông đảo đoàn viên thanh niên, người lao động tham gia tìm hiểu nhu cầu tuyển dụng và cơ hội làm việc mới.

VinFast Hà Tĩnh cần tuyển thêm gần 10.000 lao động 03/03/2026 10:48 Từ nay đến cuối năm 2026, VinFast Hà Tĩnh sẽ tuyển dụng gần 10.000 lao động. Để đáp ứng đủ nhân lực, công ty tổ chức tuyển dụng cố định vào thứ 4 hằng tuần tại nhà máy ở KKT Vũng Áng.

Tuyển dụng nhiều vị trí giáo viên tiếng Anh, trợ giảng - Đi làm ngay tại Hà Tĩnh 28/02/2026 19:00 Trung tâm Anh ngữ Clever Junior Thạch Hà tuyển dụng nhiều vị trí: Giáo viên tiếng Anh, trợ giảng/trợ lý học thuật. Cơ hội dành cho các bạn trẻ tài năng, đam mê giảng dạy tiếng Anh và được làm việc tại Hà Tĩnh.

Vinfast Hà Tĩnh hấp dẫn nhiều lao động xa quê hồi hương 28/02/2026 15:08 Với nhu cầu tuyển dụng nhân sự lớn, mức thu nhập cao, cùng các chế độ phúc lợi hấp dẫn, Nhà máy Sản xuất ô tô điện VinFast Hà Tĩnh đã thu hút nhiều lao động Hà Tĩnh trở về quê làm việc.

Gần 1.000 lao động tham gia tuyển dụng vào VinFast Hà Tĩnh 27/02/2026 12:39 Sau Tết, Nhà máy Sản xuất ô tô điện VinFast Hà Tĩnh có nhu cầu tuyển dụng 3.000 lao động, mức thu nhập từ 12 - 18 triệu đồng/người/tháng với vị trí công nhân.

Vấn đề hôm nay: Việc tìm người - Cơ hội vàng cho lao động Hà Tĩnh 26/02/2026 20:20 Hà Tĩnh đang bước vào giai đoạn phát triển mới với hàng loạt dự án lớn được triển khai. Nhu cầu lao động vì thế tăng mạnh. Vì sao một tỉnh có hàng chục nghìn lao động làm việc ngoài tỉnh, thậm chí ở nước ngoài… nhưng doanh nghiệp trong tỉnh vẫn “khát” nhân lực? Nội dung này sẽ được phân tích trong chương trình "Vấn đề hôm nay" của Báo và phát thanh, truyền hình Hà Tĩnh.

Vinfast Hà Tĩnh tuyển 3.000 lao động, sàn giao dịch nóng lên trước giờ G 26/02/2026 13:00 Lao động làm việc tại Vinfast Hà Tĩnh có thu nhập từ 12 đến 18 triệu đồng/tháng đối với vị trí công nhân. Đối với vị trí kỹ sư, kỹ thuật viên, tổ trưởng, chuyên viên, mức lương thương lượng khi phỏng vấn tuyển dụng cùng mức thưởng KPI, thưởng thâm niên.

Hà Tĩnh “khát” lao động đầu năm 2026: Cơ hội lớn, thách thức không nhỏ! 23/02/2026 16:00 Nhu cầu tuyển dụng lao động tại Hà Tĩnh đầu năm 2026 là hơn 8.300 người trên nhiều lĩnh vực, mở ra cơ hội lớn cho người dân địa phương.

Người lao động Hà Tĩnh phấn khởi trở lại nhà máy 23/02/2026 09:20 Sau kỳ nghỉ Tết dài ngày, công nhân Hà Tĩnh đã trở lại công xưởng, nhà máy với tâm thế phấn khởi.

Nhiều phiên giao dịch việc làm hấp dẫn chờ đón người lao động Hà Tĩnh 21/02/2026 16:41 Sau Tết Nguyên đán, Trung tâm Dịch vụ việc làm Hà Tĩnh phối hợp với nhiều địa phương tổ chức các phiên giao dịch việc làm, mở rộng cơ hội tuyển dụng cho người lao động trên toàn tỉnh.

Nỗi lo thiếu lao động khi hàng quán hoạt động trở lại 21/02/2026 14:19 Sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán, nhiều cơ sở dịch vụ trên địa bàn Hà Tĩnh mở cửa trở lại. Tuy nhiên, không ít nơi rơi vào tình trạng thiếu hụt nhân viên và người lao động.

Nhu cầu nhân lực tại KKT Vũng Áng tăng cao, rộng mở cơ hội việc làm 20/02/2026 05:19 Các doanh nghiệp trong KKT Vũng Áng (Hà Tĩnh) đang có nhu cầu tuyển dụng gần 4.500 lao động ở nhiều lĩnh vực, từ sản xuất, kỹ thuật, vận hành đến quản lý, dịch vụ…

Miệt mài làm sạch phố phường Hà Tĩnh đêm Giao thừa 17/02/2026 01:26 Trong khoảnh khắc mọi người đang quây quần bên gia đình để đón Giao thừa thì những công nhân vệ sinh môi trường Hà Tĩnh vẫn miệt mài xuyên đêm dọn sạch phố phường.

Miệt mài mưu sinh ngày cuối năm 16/02/2026 11:12 Ngày cuối năm, những người lao động ở Hà Tĩnh vẫn đang cố gắng làm việc trên các con đường, ngõ phố để kiếm thêm thu nhập, với hy vọng có một cái Tết đủ đầy, tươm tất hơn.

Dịch vụ rửa xe tăng giá mạnh, nhiều điểm vẫn “quá tải” dịp cận Tết 14/02/2026 17:58 Càng cận Tết, với nhu cầu chăm sóc, làm sạch phương tiện và tâm lý “xe sạch đón Xuân”, nhiều chủ xe ở Hà Tĩnh sẵn sàng chờ đợi hàng giờ và chấp nhận mức giá tăng gấp 2–3 lần ngày thường.

Khi Hà Tĩnh có VinFast, Formosa... và câu hỏi, còn lý do gì để rời quê? 14/02/2026 09:05 Di cư lao động là điều tất yếu của thị trường. Nhưng khi Hà Tĩnh đã có những “điểm tựa” công nghiệp rõ ràng, từ Vinfast, Formosa... đến các dự án công nghiệp quy mô lớn, việc chọn ở lại không còn là khó khăn đối với người lao động.

Doanh nghiệp Hà Tĩnh cần tuyển gần 8.300 lao động sau Tết 13/02/2026 22:05 Sau Tết Nguyên đán, Hà Tĩnh sôi động thị trường lao động với gần 8.300 cơ hội việc làm từ 101 doanh nghiệp, sẵn sàng đón hàng ngàn lao động trở về lập nghiệp tại quê hương.

Tan ca làm, công nhân xúc động khi quà Tết đã được buộc sẵn trên xe 13/02/2026 17:19 Những phần quà Tết được buộc sau yên xe, theo chân người lao động ở Hà Tĩnh trở về nhà không chỉ là món quà vật chất mà còn là lời chúc năm mới đủ đầy, bình an gửi đến mỗi gia đình.

Hối hả ở làng bánh chưng Tết nổi tiếng Hà Tĩnh 13/02/2026 10:12 Những ngày giáp Tết Nguyên đán, làng Khoóng (thôn Hùng Dũng, xã Đức Thọ, Hà Tĩnh) ấm áp hơn bao giờ hết bởi nhịp sản xuất hối hả của nghề làm bánh chưng truyền thống.

Cuối năm, nhặt "lộc biển" sắm Tết 12/02/2026 15:00 Những ngày giáp Tết, nhiều người dân vẫn lặng lẽ bám bãi bồi, ghềnh đá để đục hàu, cào nghêu, chắt chiu từng “lộc biển” để sắm sửa cái Tết đủ đầy hơn cho gia đình.

Những ngành nghề cần nhiều nhân lực năm 2026 11/02/2026 11:11 Bán hàng và IT - Phần mềm dẫn đầu nhóm ngành tuyển dụng nhân sự trong năm nay do doanh nghiệp củng cố doanh thu, sản xuất và mở rộng chuyển đổi số.

Ăn ngủ cùng đào, mai trong những đêm giá lạnh giáp Tết 11/02/2026 07:59 Bất chấp giá lạnh, hơn 200 tiểu thương bán hoa, cây cảnh trên các tuyến phố phường Thành Sen, tỉnh Hà Tĩnh dựng lều, bạt để ở lại kinh doanh. Với họ ước muốn lớn nhất là sớm bán hết hàng để được về nhà đón tết.

Hơn 100 doanh nghiệp Hà Tĩnh cần tuyển 8.276 lao động sau Tết 11/02/2026 05:16 Theo Trung tâm Dịch vụ việc làm Hà Tĩnh, đáng chú ý trong đợt tuyển dụng lao động sau Tết Nguyên đán là Công ty CP Sản xuất và Kinh doanh VinFast có nhu cầu tuyển 3.000 người.

Kiếm tiền triệu mỗi ngày với nghề “chở Tết” về nhà 08/02/2026 05:15 Khi thị trường hoa, cây cảnh tại Hà Tĩnh bước vào giai đoạn sôi động nhất, cũng là lúc đội ngũ lao động tự do tất bật với nghề “chở Tết” về nhà, giúp họ có thể kiếm tiền triệu mỗi ngày.

VinFast Hà Tĩnh tuyển dụng 2.000 lao động, đi làm ngay sau tết 05/02/2026 11:05 Nhà máy Sản xuất ô tô điện VinFast Hà Tĩnh phối hợp với Trung tâm Dịch vụ việc làm Hà Tĩnh tổ chức tuyển dụng 2.000 nhân sự với nhiều vị trí, chế độ đãi ngộ hấp dẫn.

Tết đầy đủ hơn nhờ việc làm thời vụ 03/02/2026 16:30 Cận Tết, thị trường lao động Hà Tĩnh trở nên sôi động hơn với nhiều việc làm thời vụ. Đây là cơ hội để người lao động cải thiện nguồn thu nhập, chuẩn bị một cái Tết đủ đầy hơn.

Mưu sinh ngày cận Tết, gánh ước vọng trên vai 03/02/2026 13:29 Khi Tết gần chạm ngõ, nhiều gia đình đã rộn ràng dọn dẹp, mua sắm đón Tết. Giữa khung cảnh chộn rộn ấy, nhiều người vẫn lặng lẽ mưu sinh trên vỉa hè, góc phố với hi vọng kiếm có một cái Tết đủ đầy, ấm áp...

Công ty TNHH MTV Bia Sài Gòn - Hà Tĩnh tuyển nhân sự 30/01/2026 10:46 Căn cứ nhu cầu bổ sung nhân sự năm 2026, Công ty TNHH MTV Bia Sài Gòn - Hà Tĩnh thông báo tuyển dụng nhân sự như sau:

Trường Cao đẳng Y tế Hà Tĩnh tuyển dụng 5 viên chức 30/01/2026 08:41 Trường Cao đẳng Y tế Hà Tĩnh thông báo tuyển dụng 5 chỉ tiêu viên chức các vị trí: giảng viên, chuyên viên tổng hợp.