Viết lại câu chuyện cuộc đời cho những phụ nữ nghèo

3 năm trước, gia đình chị Nguyễn Thị Thanh và anh Võ Đức Tâm (thôn Tân Hương, xã Đồng Lộc) là hộ nghèo, có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Anh Tâm quanh năm đau yếu, chị Thanh một mình gánh vác việc đồng áng nuôi 5 đứa con đang tuổi ăn học, trong nhà không có tài sản gì đáng giá. Bước ngoặt đến vào năm 2024, khi chị được các cấp hội phụ nữ trao tặng một con bê giống trị giá gần 10 triệu đồng. Từ “cần câu” ấy, cuộc sống của gia đình dần thay đổi.

Anh Võ Đức Tâm chia sẻ niềm vui với cán bộ chi hội phụ nữ thôn Tân Hương (xã Đồng Lộc)

Chị Thanh chia sẻ: “Ngày nhận bê giống, vợ chồng tôi mừng lắm. Chúng tôi chăm sóc rất cẩn thận, coi như tài sản quý nhất của gia đình. Nhờ vậy, đến nay, con bê trưởng thành bò đã sinh được 2 lứa bê con. Một con đã bán, còn một bê cái giữ lại nuôi tiếp. Hiện nay, con bê cái này và bò mẹ đều đang mang thai, khoảng 3 tháng nữa sẽ sinh bê con”. Từ một con bê giống ban đầu, gia đình chị Thanh đã có tài sản trị giá khoảng 30-40 triệu đồng.

Từ bàn tay trắng, nhờ mô hình sinh kế do hội phụ nữ trao tặng, gia đình chị Nguyễn Thị Thanh - anh Võ Đình Tâm có tài sản là 2 con bò giống sinh sản.

Câu chuyện của chị Thanh là một trong nhiều minh chứng cho hiệu quả của các mô hình sinh kế do hội phụ nữ triển khai tại địa phương. Chị Trần Thị Hường - Chủ tịch Hội LHPN xã Đồng Lộc cho biết: “Từ năm 2024 đến nay, trên địa bàn xã đã có hàng trăm hội viên phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn được hỗ trợ mô hình sinh kế. Trong đó, có 37 mô hình bò và hàng trăm mô hình gà được trao tặng cho hội viên nghèo. Hầu hết các mô hình đều phát huy hiệu quả, từng bước giúp chị em vươn lên thoát nghèo”.

Lãnh đạo Hội LHPN Hà Tĩnh và địa phương trao biểu trưng hỗ trợ mô hình sinh kế bò giống do Tổ chức Bánh mì cho thế giới tài trợ, cho phụ nữ khó khăn xã Đồng Lộc, đầu năm 2024.

Không chỉ ở Đồng Lộc, phong trào vận động nguồn lực trao sinh kế cho hội viên nghèo đang lan tỏa mạnh mẽ ở nhiều địa phương trong tỉnh. Tại phường Bắc Hồng Lĩnh, chỉ tính từ tháng 7/2025 đến nay, Hội LHPN phường cùng Ủy ban MTTQ phường đã trao tặng 123 mô hình sinh kế cho các hội viên phụ nữ khó khăn, với giá trị trung bình khoảng 5 triệu đồng mỗi mô hình.

Chị Nguyễn Thị Kim Anh - Chủ tịch Hội LHPN phường Bắc Hồng Lĩnh cho biết: “Chúng tôi luôn cố gắng tận dụng mọi nguồn lực để hỗ trợ hội viên nghèo. Mô hình sinh kế không chỉ là sự giúp đỡ trước mắt mà còn giúp chị em có điều kiện tạo việc làm, phát triển sản xuất. Quan trọng hơn, thông qua đó, chị em được hướng dẫn cách chăn nuôi, sản xuất và biết cách quay vòng vốn để phát triển lâu dài”.

Từ tháng 7/2025 tới nay, Hội LHPN phường Bắc Hồng Lĩnh đã vận động trao tặng 123 mô hình sinh kế cho chị em khó khăn. Ảnh: Hội LHPN phường trao mô hình gà giống cho hội viên phụ nữ nghèo dịp tháng 1/2026.

Từ những đàn gà giống, con lợn, con bê…, nhiều phụ nữ nghèo đã từng bước gây dựng được nguồn sinh kế ổn định. Có người từ vài chục con gà giống ban đầu đã phát triển thành hàng trăm con; có hộ từ một con bê giống đã gây dựng được đàn bò sinh sản. Theo số liệu tổng hợp của Hội LHPN tỉnh, từ năm 2024 đến nay, các cấp hội phụ nữ toàn tỉnh đã kêu gọi nguồn lực đạt gần 30 tỷ đồng cho các hoạt động an sinh xã hội. Trong đó, ngoài trao hàng chục nghìn suất quà, xây dựng mái ấm tình thương, các cấp hội đã trao 1.823 mô hình sinh kế cho hội viên phụ nữ nghèo, cận nghèo.

Từ những đàn gà giống khiêm tốn, nhiều chị em đã gầy dựng được sinh kế để phát triển lâu dài.

Chỉ tính từ giữa tháng 12/2025 đến nay, các cấp hội phụ nữ đã trao 350 mô hình sinh kế cho 350 hội viên. Trong đó, đáng chú ý là 30 mô hình bò sinh sản (2 con/mô hình) được trao cho 30 hội viên phụ nữ xã Sơn Tiến. Đây là các mô hình “Chăn nuôi bò lai sinh sản hỗ trợ phụ nữ phát triển sinh kế” thuộc dự án 2 “Đa dạng hóa sinh kế, Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững” do Trung ương Hội LHPN Việt Nam phối hợp với Hội LHPN tỉnh triển khai.

Trung ương Hội LHPN Việt Nam và Hội LHPN Hà Tĩnh trao bò giống cho phụ nữ khó khăn xã Sơn Tiến dịp cuối năm 2025.