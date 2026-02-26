Agribank Chi nhánh Hà Tĩnh ủng hộ "Quỹ tình thương" Trung tâm Y tế Thành Sen

Chiều 26/2, Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam (Agribank) Chi nhánh Hà Tĩnh tổ chức trao tặng quà ủng hộ “Quỹ tình thương” Trung tâm Y tế Thành Sen.

Hoạt động diễn ra trong khuôn khổ chương trình gặp mặt kỷ niệm 71 năm Ngày Thầy thuốc Việt Nam (27/2/1955 – 27/2/2026) và lễ phát động quyên góp xây dựng “Quỹ tình thương” do Trung tâm Y tế Thành Sen tổ chức.

Không chỉ mang ý nghĩa thiết thực về vật chất, phần quà còn thể hiện tinh thần tương thân tương ái, trách nhiệm xã hội và sự đồng hành của Agribank Chi nhánh Hà Tĩnh đối với ngành y tế địa phương.

Phó Giám đốc Agribank Chi nhánh Hà Tĩnh Nguyễn Đình Tráng trao tặng số tiền 20 triệu đồng ủng hộ “Quỹ tình thương” Trung tâm Y tế Thành Sen.

“Quỹ tình thương” Trung tâm Y tế Thành Sen được hình thành với mục tiêu hỗ trợ chi phí điều trị cho bệnh nhân nghèo, bệnh nhân có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, giúp họ vơi bớt gánh nặng tài chính trong quá trình chữa bệnh. Nguồn quỹ cũng là cầu nối lan tỏa tinh thần nhân văn trong cộng đồng, tiếp thêm niềm tin và nghị lực để người bệnh an tâm điều trị.

Lãnh đạo Agribank Chi nhánh Hà Tĩnh chia sẻ, bên cạnh nhiệm vụ kinh doanh, đơn vị luôn xác định công tác an sinh xã hội là một trong những trọng tâm hoạt động. Việc chung tay ủng hộ “Quỹ tình thương” do Trung tâm Y tế Thành Sen phát động là hành động cụ thể, góp phần san sẻ khó khăn với những người bệnh đang điều trị tại đây.

Trước đó, hồi tháng 10/2025, Agribank Chi nhánh Hà Tĩnh cũng đã hỗ trợ 200 triệu đồng cho Trung tâm Y tế Thành Sen để triển khai xây dựng bệnh án điện tử. Dự án này góp phần hiện đại hóa công tác quản lý khám, chữa bệnh, nâng cao chất lượng phục vụ và thúc đẩy chuyển đổi số ngành y tế Hà Tĩnh.