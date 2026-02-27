Hotline: 02393.693.427
Gần 1.000 lao động tham gia tuyển dụng vào VinFast Hà Tĩnh

Nam Giang - Phúc Quang
(Baohatinh.vn) - Sau Tết, Nhà máy Sản xuất ô tô điện VinFast Hà Tĩnh có nhu cầu tuyển dụng 3.000 lao động, mức thu nhập từ 12 - 18 triệu đồng/người/tháng với vị trí công nhân.

Sáng 27/2, Nhà máy Sản xuất ô tô điện VinFast Hà Tĩnh phối hợp với Trung tâm Dịch vụ việc làm tỉnh tổ chức tuyển dụng lao động làm việc tại Nhà máy Sản xuất ô tô điện VinFast Hà Tĩnh.

bqbht_br_dt-dsc5920.jpg
Tham gia tuyển dụng có gần 1.000 ứng viên đến ứng tuyển vào các vị trí làm việc của Nhà máy Sản xuất ô tô điện VinFast Hà Tĩnh.
bqbht_br_dt-dsc5937.jpg
Ứng viên đăng ký tuyển dụng các vị trí gồm: công nhân sơn, thợ sơn; công nhân hàn, cơ khí, sửa chữa khuôn; công nhân sản xuất, lắp ráp chung; công nhân logistics (thao tác kho, lái xe nâng); công nhân chất lượng; tổ trưởng, kỹ thuật viên, kỹ sư, chuyên viên.
bqbht_br_dt-dsc4343.jpg
Các ứng viên phải trải qua 3 phần thi: kiểm tra lý thuyết, kiểm tra thể lực và phỏng vấn trực tiếp.
bqbht_br_dt-dsc5921.jpg
bqbht_br_dt-dsc5914.jpg
bqbht_br_dt-dsc5927.jpg
Ứng viên thực hiện bài kiểm tra lý thuyết.
bqbht_br_z7568569950015-7501fb21a8893ffa606d093031f6567b.jpg
bqbht_br_dt-dsc5944.jpg
Kiểm tra bài kỹ năng xếp ốc vít chồng lên nhau.
bqbht_br_z7568569987393-16b09f3c9704c01ed6896f3c0bfabe7d.jpg
... kiểm tra thể lực...
bqbht_br_z7568570203919-e87af24e0af5ff35991b53b84a44d173.jpg
bqbht_br_dt-dsc5948.jpg
bqbht_br_dt-dsc5952.jpg
... và kiểm tra thị giác hoàn thành phần sàng lọc.
bqbht_br_dt-dsc5965.jpg
Cán bộ tuyển dụng của Nhà máy Sản xuất ô tô điện VinFast Hà Tĩnh phỏng vấn ứng viên.
bqbht_br_dt-dsc5974.jpg
bqbht_br_dt-dsc5962.jpg
Có mặt từ sớm, anh Nguyễn Văn Trình (xã Vũ Quang) đăng ký ứng tuyển vị trí công nhân sản xuất chung. Anh Trình cho biết: "Mong muốn có việc làm và thu nhập ổn định ngay tại quê hương Hà Tĩnh nên tôi đăng ký tham gia phỏng vấn, tuyển dụng ngày hôm nay. Hy vọng, tôi sẽ được tuyển dụng vào làm việc Nhà máy Sản xuất ô tô điện VinFast Hà Tĩnh".

Lao động làm việc tại doanh nghiệp có thu nhập hấp dẫn từ 12 đến 18 triệu đồng/người/tháng đối với vị trí công nhân; đối với vị trí kỹ sư, kỹ thuật viên, tổ trưởng, chuyên viên, mức lương thương lượng khi phỏng vấn tuyển dụng cùng mức thưởng KPI, thưởng thâm niên và nhiều chế độ phúc lợi khác.

Ông Lê Phú Nhuận - Trưởng phòng Tuyển dụng Nhà máy Sản xuất ô tô điện VinFast Hà Tĩnh

