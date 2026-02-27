Gần 1.000 lao động tham gia tuyển dụng vào VinFast Hà Tĩnh

(Baohatinh.vn) - Sau Tết, Nhà máy Sản xuất ô tô điện VinFast Hà Tĩnh có nhu cầu tuyển dụng 3.000 lao động, mức thu nhập từ 12 - 18 triệu đồng/người/tháng với vị trí công nhân.
Sáng 27/2, Nhà máy Sản xuất ô tô điện VinFast Hà Tĩnh phối hợp với Trung tâm Dịch vụ việc làm tỉnh tổ chức tuyển dụng lao động làm việc tại Nhà máy Sản xuất ô tô điện VinFast Hà Tĩnh.
Ứng viên thực hiện bài kiểm tra lý thuyết.
Kiểm tra bài kỹ năng xếp ốc vít chồng lên nhau.
... và kiểm tra thị giác hoàn thành phần sàng lọc.
Có mặt từ sớm, anh Nguyễn Văn Trình (xã Vũ Quang) đăng ký ứng tuyển vị trí công nhân sản xuất chung. Anh Trình cho biết: "Mong muốn có việc làm và thu nhập ổn định ngay tại quê hương Hà Tĩnh nên tôi đăng ký tham gia phỏng vấn, tuyển dụng ngày hôm nay. Hy vọng, tôi sẽ được tuyển dụng vào làm việc Nhà máy Sản xuất ô tô điện VinFast Hà Tĩnh".
Lao động làm việc tại doanh nghiệp có thu nhập hấp dẫn từ 12 đến 18 triệu đồng/người/tháng đối với vị trí công nhân; đối với vị trí kỹ sư, kỹ thuật viên, tổ trưởng, chuyên viên, mức lương thương lượng khi phỏng vấn tuyển dụng cùng mức thưởng KPI, thưởng thâm niên và nhiều chế độ phúc lợi khác.
Ông Lê Phú Nhuận - Trưởng phòng Tuyển dụng Nhà máy Sản xuất ô tô điện VinFast Hà Tĩnh
Bất chấp giá lạnh, hơn 200 tiểu thương bán hoa, cây cảnh trên các tuyến phố phường Thành Sen, tỉnh Hà Tĩnh dựng lều, bạt để ở lại kinh doanh. Với họ ước muốn lớn nhất là sớm bán hết hàng để được về nhà đón tết.
Khi Tết gần chạm ngõ, nhiều gia đình đã rộn ràng dọn dẹp, mua sắm đón Tết. Giữa khung cảnh chộn rộn ấy, nhiều người vẫn lặng lẽ mưu sinh trên vỉa hè, góc phố với hi vọng kiếm có một cái Tết đủ đầy, ấm áp...
Ở xã Phúc Trạch, tỉnh Hà Tĩnh, để tạo ra những sản phẩm trầm hương quý giá, người dân không chỉ trông chờ vào thiên nhiên mà còn phải tinh tế tạo trầm. Từ những lỗ khoan tạo trầm, thời gian và sự kiên nhẫn đã biến thành những sản phẩm trầm hương đặc sắc.