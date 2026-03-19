Một doanh nghiệp ở Hà Tĩnh chi hơn nửa tỷ đồng hỗ trợ tiền xăng xe cho công nhân

(Baohatinh.vn) - Trước biến động của giá xăng dầu, Công ty TNHH Haivina Hồng Lĩnh (Hà Tĩnh) đã chi 650 triệu đồng để hỗ trợ tiền xăng xe cho hơn 1.300 lao động, góp phần giảm áp lực chi phí đi lại.

bqbht_br_1.jpg
Nhận thấy áp lực từ việc giá nhiên liệu tăng cao, Ban Giám đốc Công ty TNHH Haivina Hồng Lĩnh đã quyết định chi khoản hỗ trợ đặc biệt trị giá 500.000 đồng/người cho hơn 1.300 cán bộ, công nhân viên trong toàn công ty. Dù không phải là khoản hỗ trợ lớn, nhưng đây là sự động viên kịp thời, thể hiện sự quan tâm của doanh nghiệp đối với đời sống người lao động.
bqbht_br_2.jpg
Theo tìm hiểu, hiện nay có tới khoảng 90% lao động của công ty sử dụng phương tiện cá nhân để đi làm (10% lao động chọn bố trí xe đưa đón). Hiện nay, công ty đang duy trì chính sách hỗ trợ 330.000 đồng/người/tháng cho những lao động di chuyển bằng xe cá nhân.
bqbht_br_8.jpg
Tuy nhiên, trước đà tăng của giá xăng dầu, khoản hỗ trợ 330.000 đồng/người/tháng phần nào chưa đáp ứng đủ chi phí thực tế. Do đó, việc hỗ trợ đột xuất 500.000 đồng/người được xem là giải pháp kịp thời nhằm giảm bớt gánh nặng cho người lao động.
bqbht_br_7.jpg
“Trước tình hình giá xăng tăng, chi phí đi lại cũng tăng theo nên khi nhận được khoản hỗ trợ từ công ty, bản thân tôi rất phấn khởi. Đây là nguồn động viên để chúng tôi yên tâm làm việc, cố gắng hơn trong lao động sản xuất", chị Nguyễn Thị Thỏa (xã Trường Lưu) chia sẻ.
bqbht_br_3.jpg
Việc chi một khoản kinh phí lớn cho toàn bộ người lao động còn cho thấy cách ứng xử nhân văn của doanh nghiệp trong bối cảnh thị trường nhiều biến động. Khi đời sống người lao động được đảm bảo, doanh nghiệp cũng đồng thời giữ vững được sự ổn định về nhân sự, yếu tố then chốt cho sản xuất.
bqbht_br_5.jpg
"Ban Giám đốc luôn chú trọng xây dựng môi trường làm việc ổn định, an toàn và đảm bảo các chế độ phúc lợi cho người lao động. Đồng thời, công ty thường xuyên rà soát, đề xuất các chính sách phù hợp để kịp thời hỗ trợ công nhân trong những thời điểm khó khăn", anh Nguyễn Mạnh Hùng – Trợ lý Tổng Giám đốc Công ty TNHH Haivina Hồng Lĩnh cho biết.
bqbht_br_4.jpg
Phần quà đặc biệt này được trao tận tay người lao động thông qua các thành viên Ban Giám đốc, tổ trưởng các tổ may.
bqbht_br_6.jpg
Trong bối cảnh cạnh tranh lao động ngày càng gay gắt, những chính sách kịp thời, thiết thực như của Haivina Hồng Lĩnh không chỉ giúp người lao động vượt qua khó khăn trước mắt, mà còn góp phần củng cố niềm tin, tăng sự gắn bó và tạo động lực thi đua sản xuất.

