Formosa Hà Tĩnh "giữ chân” người lao động bằng chính sách phúc lợi hấp dẫn

Thu Trang - Kiều Minh
(Baohatinh.vn) - Không chỉ tạo việc làm ổn định cho hàng nghìn lao động tại KKT Vũng Áng, Công ty TNHH Gang thép Hưng Nghiệp Formosa Hà Tĩnh (FHS) còn triển khai nhiều chính sách phúc lợi thiết thực, góp phần giúp người lao động yên tâm gắn bó lâu dài.

Tại KKT Vũng Áng, Công ty TNHH Gang thép Hưng Nghiệp Formosa Hà Tĩnh là một trong những doanh nghiệp (DN) có quy mô lớn nhất, đóng vai trò quan trọng trong phát triển công nghiệp của Hà Tĩnh. Dự án khu liên hợp gang thép, nhà máy điện và cảng nước sâu Sơn Dương được đầu tư với tổng vốn khoảng 13 tỷ USD, công suất sản xuất phôi thép đạt 7,1 triệu tấn/năm và hệ thống 13 cầu cảng với sản lượng hàng hóa khoảng 28 triệu tấn mỗi năm.

Dự án khu liên hợp gang thép, nhà máy điện và cảng nước sâu Sơn Dương được đầu tư với tổng vốn khoảng 13 tỷ USD.

Cùng với tập trung hoạt động sản xuất, DN đặc biệt chú trọng chăm lo đời sống cho người lao động. Hiện nay, công ty đang tạo việc làm ổn định cho gần 11.000 lao động, góp phần quan trọng trong giải quyết việc làm tại địa phương.

Ông Hồ Sỹ Quốc - Chủ tịch Công đoàn công ty cho biết: “Trong suốt quá trình hoạt động, công ty luôn xác định con người là yếu tố cốt lõi. Bởi vậy, bên cạnh việc duy trì sản xuất ổn định, công ty chú trọng xây dựng môi trường làm việc an toàn, chế độ lương thưởng hợp lý và nhiều chính sách phúc lợi để người lao động yên tâm công tác”.

Formosa Hà Tĩnh xây dựng các khu ký túc xá hiện đại và khu căn hộ dành cho gia đình với 304 căn có đầy đủ các tiện ích.

Một trong những điểm khác biệt của Formosa Hà Tĩnh so với nhiều DN trong KKT Vũng Áng là hệ thống ký túc xá hiện đại ngay trong khuôn viên nhà máy. Khu ký túc xá được trang bị đầy đủ tiện nghi như điều hòa, máy nước nóng, máy giặt, máy sấy… giúp người lao động có điều kiện sinh hoạt thuận tiện sau giờ làm việc.

Đặc biệt, doanh nghiệp còn xây dựng khu căn hộ dành cho gia đình với 304 căn, có đầy đủ các tiện ích như: nhà ăn, cửa hàng tạp hóa, khu thể thao, sân bóng đá, bóng chuyền, phòng tập thể hình… tạo điều kiện để những lao động đã lập gia đình có thể an cư ngay gần nơi làm việc. Ngoài ra, công ty còn phối hợp với các đơn vị vận tải bố trí xe buýt đưa đón công nhân, giúp người lao động đi lại thuận tiện và an toàn hơn.

Lao động gắn bó với công ty nhận được nhiều chính sách phúc lợi tốt như: đào tạo nghề miễn phí, bố trí xe buýt đưa đón, thăm khám sức khỏe định kỳ...

Không chỉ chú trọng điều kiện sinh hoạt, chế độ tiền lương và thưởng cũng được DN quan tâm. Theo thống kê, mức thu nhập bình quân của nhân viên thao tác kỹ thuật khoảng 12-13 triệu đồng/tháng; các vị trí chủ quản cơ sở khoảng 16,6-22 triệu đồng/tháng; vị trí quản lý cấp tổ trưởng, trưởng phòng có thể đạt 30-39 triệu đồng/tháng, chưa kể các khoản phụ cấp và tiền thưởng.

Bữa ăn cho người lao động được chuẩn bị chu đáo.
Các lao động đang làm việc tại Formosa Hà Tĩnh đều nhận được mức lương tương xứng với các vị trí, công việc.

Đáng chú ý, dù trong bất kỳ hoàn cảnh nào, DN luôn đảm bảo trả lương đúng hạn và thực hiện đầy đủ các chế độ BHXH, BHYT cho người lao động. Cùng với đó, doanh nghiệp chú trọng đào tạo, nâng cao trình độ chuyên môn thông qua việc lựa chọn nhân viên xuất sắc cử đi đào tạo tại Đài Loan. Từ tháng 8/2024, DN tiếp tục tăng phụ cấp đi ca và tiền thưởng công việc; triển khai thưởng thâm niên nhằm khuyến khích người lao động gắn bó lâu dài với công ty.

Các lao động gắn bó làm việc từ 5 năm trở lên sẽ được vinh danh và tặng vàng.

Anh Đặng Minh Đức - công nhân bộ phận cán dây chia sẻ: “Trước đây, tôi từng làm việc ở một số khu công nghiệp phía Nam. Khi về Formosa Hà Tĩnh, điều khiến tôi yên tâm nhất là môi trường làm việc ổn định và chế độ phúc lợi khá tốt. Đó là điều kiện quan trọng để giữ chân tôi ở lại và cống hiến cho công ty”.

Những kết quả đáng ghi nhận trong công tác chăm lo đời sống cho người lao động có sự đóng góp, tham mưu quan trọng của tổ chức công đoàn.

BCH Công đoàn cơ sở công ty hoạt động khá tích cực và hiệu quả; thường xuyên phối hợp chặt chẽ với công đoàn cấp trên để triển khai các chương trình vì đoàn viên, người lao động. Những chính sách phúc lợi thiết thực do công đoàn tham mưu công ty triển khai không chỉ giúp người lao động ổn định cuộc sống mà còn tạo động lực để họ gắn bó lâu dài với doanh nghiệp. Việc duy trì lực lượng lao động ổn định cũng góp phần giúp công ty phát triển, tiếp tục đóng góp tích cực cho KT-XH của Hà Tĩnh nói chung, KKT Vũng Áng nói riêng.

Ông Nguyễn Văn Hào - Phó Trưởng ban Công đoàn KKT tỉnh

Hà Tĩnh đang bước vào giai đoạn phát triển mới với hàng loạt dự án lớn được triển khai. Nhu cầu lao động vì thế tăng mạnh. Vì sao một tỉnh có hàng chục nghìn lao động làm việc ngoài tỉnh, thậm chí ở nước ngoài… nhưng doanh nghiệp trong tỉnh vẫn "khát" nhân lực? Nội dung này sẽ được phân tích trong chương trình "Vấn đề hôm nay" của Báo và phát thanh, truyền hình Hà Tĩnh.
Ngày cuối năm, những người lao động ở Hà Tĩnh vẫn đang cố gắng làm việc trên các con đường, ngõ phố để kiếm thêm thu nhập, với hy vọng có một cái Tết đủ đầy, tươm tất hơn.
Những ngày giáp Tết, nhiều người dân vẫn lặng lẽ bám bãi bồi, ghềnh đá để đục hàu, cào nghêu, chắt chiu từng "lộc biển" để sắm sửa cái Tết đủ đầy hơn cho gia đình.
Bất chấp giá lạnh, hơn 200 tiểu thương bán hoa, cây cảnh trên các tuyến phố phường Thành Sen, tỉnh Hà Tĩnh dựng lều, bạt để ở lại kinh doanh. Với họ ước muốn lớn nhất là sớm bán hết hàng để được về nhà đón tết.
Cận Tết, thị trường lao động Hà Tĩnh trở nên sôi động hơn với nhiều việc làm thời vụ. Đây là cơ hội để người lao động cải thiện nguồn thu nhập, chuẩn bị một cái Tết đủ đầy hơn.
Khi Tết gần chạm ngõ, nhiều gia đình đã rộn ràng dọn dẹp, mua sắm đón Tết. Giữa khung cảnh chộn rộn ấy, nhiều người vẫn lặng lẽ mưu sinh trên vỉa hè, góc phố với hi vọng kiếm có một cái Tết đủ đầy, ấm áp...
Ở xã Phúc Trạch, tỉnh Hà Tĩnh, để tạo ra những sản phẩm trầm hương quý giá, người dân không chỉ trông chờ vào thiên nhiên mà còn phải tinh tế tạo trầm. Từ những lỗ khoan tạo trầm, thời gian và sự kiên nhẫn đã biến thành những sản phẩm trầm hương đặc sắc.
Khi Tết Nguyên đán đang đến gần, nhu cầu dọn dẹp, trang trí lại nhà cửa của người dân tăng cao. Dịch vụ dọn nhà cũng vì thế trở nên sôi động, nhộn nhịp hơn bao giờ hết.