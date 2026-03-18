Formosa Hà Tĩnh "giữ chân” người lao động bằng chính sách phúc lợi hấp dẫn

Tại KKT Vũng Áng, Công ty TNHH Gang thép Hưng Nghiệp Formosa Hà Tĩnh là một trong những doanh nghiệp (DN) có quy mô lớn nhất, đóng vai trò quan trọng trong phát triển công nghiệp của Hà Tĩnh. Dự án khu liên hợp gang thép, nhà máy điện và cảng nước sâu Sơn Dương được đầu tư với tổng vốn khoảng 13 tỷ USD, công suất sản xuất phôi thép đạt 7,1 triệu tấn/năm và hệ thống 13 cầu cảng với sản lượng hàng hóa khoảng 28 triệu tấn mỗi năm.

Cùng với tập trung hoạt động sản xuất, DN đặc biệt chú trọng chăm lo đời sống cho người lao động. Hiện nay, công ty đang tạo việc làm ổn định cho gần 11.000 lao động, góp phần quan trọng trong giải quyết việc làm tại địa phương.

Ông Hồ Sỹ Quốc - Chủ tịch Công đoàn công ty cho biết: “Trong suốt quá trình hoạt động, công ty luôn xác định con người là yếu tố cốt lõi. Bởi vậy, bên cạnh việc duy trì sản xuất ổn định, công ty chú trọng xây dựng môi trường làm việc an toàn, chế độ lương thưởng hợp lý và nhiều chính sách phúc lợi để người lao động yên tâm công tác”.

Formosa Hà Tĩnh xây dựng các khu ký túc xá hiện đại và khu căn hộ dành cho gia đình với 304 căn có đầy đủ các tiện ích.

Một trong những điểm khác biệt của Formosa Hà Tĩnh so với nhiều DN trong KKT Vũng Áng là hệ thống ký túc xá hiện đại ngay trong khuôn viên nhà máy. Khu ký túc xá được trang bị đầy đủ tiện nghi như điều hòa, máy nước nóng, máy giặt, máy sấy… giúp người lao động có điều kiện sinh hoạt thuận tiện sau giờ làm việc.

Đặc biệt, doanh nghiệp còn xây dựng khu căn hộ dành cho gia đình với 304 căn, có đầy đủ các tiện ích như: nhà ăn, cửa hàng tạp hóa, khu thể thao, sân bóng đá, bóng chuyền, phòng tập thể hình… tạo điều kiện để những lao động đã lập gia đình có thể an cư ngay gần nơi làm việc. Ngoài ra, công ty còn phối hợp với các đơn vị vận tải bố trí xe buýt đưa đón công nhân, giúp người lao động đi lại thuận tiện và an toàn hơn.

Không chỉ chú trọng điều kiện sinh hoạt, chế độ tiền lương và thưởng cũng được DN quan tâm. Theo thống kê, mức thu nhập bình quân của nhân viên thao tác kỹ thuật khoảng 12-13 triệu đồng/tháng; các vị trí chủ quản cơ sở khoảng 16,6-22 triệu đồng/tháng; vị trí quản lý cấp tổ trưởng, trưởng phòng có thể đạt 30-39 triệu đồng/tháng, chưa kể các khoản phụ cấp và tiền thưởng.

Đáng chú ý, dù trong bất kỳ hoàn cảnh nào, DN luôn đảm bảo trả lương đúng hạn và thực hiện đầy đủ các chế độ BHXH, BHYT cho người lao động. Cùng với đó, doanh nghiệp chú trọng đào tạo, nâng cao trình độ chuyên môn thông qua việc lựa chọn nhân viên xuất sắc cử đi đào tạo tại Đài Loan. Từ tháng 8/2024, DN tiếp tục tăng phụ cấp đi ca và tiền thưởng công việc; triển khai thưởng thâm niên nhằm khuyến khích người lao động gắn bó lâu dài với công ty.

Các lao động gắn bó làm việc từ 5 năm trở lên sẽ được vinh danh và tặng vàng.

Anh Đặng Minh Đức - công nhân bộ phận cán dây chia sẻ: “Trước đây, tôi từng làm việc ở một số khu công nghiệp phía Nam. Khi về Formosa Hà Tĩnh, điều khiến tôi yên tâm nhất là môi trường làm việc ổn định và chế độ phúc lợi khá tốt. Đó là điều kiện quan trọng để giữ chân tôi ở lại và cống hiến cho công ty”.

Những kết quả đáng ghi nhận trong công tác chăm lo đời sống cho người lao động có sự đóng góp, tham mưu quan trọng của tổ chức công đoàn.