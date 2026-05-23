Giữ nghề dưới rừng thông Hồng Lĩnh

(Baohatinh.vn) - Dưới nắng hè gay gắt, nhiều lao động vẫn bám rừng thông Hồng Lĩnh (Hà Tĩnh) để khai thác nhựa. Công việc vất vả, thu nhập có phần giảm sút nhưng họ vẫn kiên trì góp phần giữ màu xanh cho những cánh rừng.
Dưới cái nắng hè gay gắt, công việc ấy càng thêm nhọc nhằn. Nghề này từng mang lại nguồn thu nhập ổn định, tuy nhiên, gần đây, giá nhựa thông giảm, đầu ra bấp bênh đã ảnh hưởng đến thu nhập của nhiều hộ dân. Nếu như năm trước, giá nhựa thông từ 28 - 30 nghìn đồng/kg thì nay chỉ còn 22 - 24 nghìn đồng/kg, thu nhập trung bình 6 - 8 triệu đồng/người/tháng.
Không riêng ông Thành, nhiều người cũng quyết bám nghề bởi đây là công việc đã gắn bó với họ suốt nhiều năm qua.
Thời gian qua rừng thông Hồng Lĩnh luôn được quản lý và bảo vệ nghiêm ngặt.
Nhằm đảm bảo đời sống tối thiểu cho các hộ khai thác nhựa thông, thời gian qua, đơn vị đã đồng hành, hỗ trợ tìm kiếm thị trường tiêu thụ để nâng cao giá trị sản phẩm; tạo điều kiện để người dân tham gia các hoạt động như xây dựng công trình phòng cháy, chữa cháy rừng và phòng trừ sâu hại. Đồng thời, đơn vị cũng cung cấp trang thiết bị bảo hộ lao động, dụng cụ khai thác, qua đó tạo điều kiện thuận lợi để họ yên tâm sản xuất, gắn bó với nghề và góp phần bảo vệ rừng.
Vụ lúa xuân 2026, Hà Tĩnh giành thắng lợi với năng suất lúa đạt cao, sản xuất từng bước chuyển đổi theo hướng canh tác bền vững, liên kết theo chuỗi giá trị. Kết quả này góp phần quan trọng vào mục tiêu tăng trưởng GRDP ngành nông, lâm, thủy sản đạt trên 3% trong năm 2026.
Nhờ liên kết trồng cỏ nguyên liệu phục vụ trang trại bò sữa của Vinamilk, nhiều hộ dân ở xã Sơn Tiến (Hà Tĩnh) có nguồn thu nhập ổn định. Mô hình không chỉ giúp nâng cao hiệu quả sử dụng đất mà còn mở ra hướng phát triển chăn nuôi bền vững cho địa phương.
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hồ Huy Thành yêu cầu tiếp tục rà soát, hoàn thiện các đề án, chính sách phát triển nông nghiệp, nông thôn, xây dựng nông thôn mới và giảm nghèo bền vững giai đoạn 2026-2030 phù hợp thực tiễn Hà Tĩnh.
Phó Thủ tướng Chính phủ Hồ Quốc Dũng yêu cầu rà soát, điều chỉnh, hoàn thiện các văn bản quy phạm pháp luật phù hợp với thực tiễn; thúc đẩy tiến độ phê duyệt mã số vùng trồng, cơ sở đóng gói và phòng kiểm nghiệm phục vụ xuất khẩu; đẩy nhanh tiến độ xây dựng hệ thống cơ sở dữ liệu quốc gia đồng bộ về mã số vùng trồng, cơ sở đóng gói.
Là vùng hạ du sông Rác nhưng nhiều năm nay, hơn 100 ha đất trồng lúa tại các thôn: Hòa Bình, Tuần Tượng, Tân Phong và Trung Phong của xã Kỳ Xuân (Hà Tĩnh) luôn trong tình trạng thiếu nước tưới, đặc biệt là vào thời điểm xuống giống.
Tận dụng diện tích vườn nhà, anh Hoàng Hoài Nam (SN 1983, thôn Quyết Tiến, xã Đức Quang, tỉnh Hà Tĩnh) đã xây dựng thành công mô hình nuôi lươn không bùn, mang lại thu nhập hàng trăm triệu đồng mỗi năm.
Dự thảo Đề án thực hiện đồng quản lý trong bảo vệ nguồn lợi thủy sản tại vùng biển ven bờ Hà Tĩnh đến năm 2030 được xây dựng theo hướng điều chỉnh mục tiêu, chỉ tiêu phù hợp với giai đoạn mới, bảo đảm tính đồng bộ với các chiến lược, quy hoạch và chương trình quốc gia về bảo vệ nguồn lợi thủy sản.
Nhờ công tác chuyển đổi, tập trung ruộng đất được triển khai đồng bộ, những cánh đồng thửa lớn tại xã Đức Thọ (Hà Tĩnh) đã tạo thuận lợi cho cơ giới hóa sản xuất, nâng cao năng suất và mang lại vụ xuân bội thu.
Khai thác hiệu quả lợi thế đất đai vùng thượng, anh Hồ Tú Nam ở xã Kỳ Thượng (Hà Tĩnh) phát triển mô hình trang trại đa cây, đa con. Nhờ kết hợp chăn nuôi, trồng trọt hợp lý, mô hình mang lại thu nhập ổn định, bền vững.