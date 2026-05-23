Giữ nghề dưới rừng thông Hồng Lĩnh

Vũ Bằng
(Baohatinh.vn) - Dưới nắng hè gay gắt, nhiều lao động vẫn bám rừng thông Hồng Lĩnh (Hà Tĩnh) để khai thác nhựa. Công việc vất vả, thu nhập có phần giảm sút nhưng họ vẫn kiên trì góp phần giữ màu xanh cho những cánh rừng.

Hiện nay, 1.700 ha rừng thông thuộc khu vực BQL rừng phòng hộ Hồng Lĩnh quản lý đang trong thời kỳ khai thác nhựa. BQL rừng phòng hộ Hồng Lĩnh hiện có 5 tổ quản lý rừng thông với khoảng 60 hộ dân làm nghề khai thác nhựa.

Từ sáng sớm, những người làm nghề khai thác nhựa thông đã có mặt dưới tán rừng. Mỗi ngày, họ phải đi bộ hàng cây số, len lỏi qua các sườn đồi để làm việc.
Dưới cái nắng hè gay gắt, công việc ấy càng thêm nhọc nhằn. Nghề này từng mang lại nguồn thu nhập ổn định, tuy nhiên, gần đây, giá nhựa thông giảm, đầu ra bấp bênh đã ảnh hưởng đến thu nhập của nhiều hộ dân. Nếu như năm trước, giá nhựa thông từ 28 - 30 nghìn đồng/kg thì nay chỉ còn 22 - 24 nghìn đồng/kg, thu nhập trung bình 6 - 8 triệu đồng/người/tháng.
Đặc biệt, ảnh hưởng của các cơn bão trong năm 2025 khiến hàng trăm cây thông bị đổ ngã, nhiều cây bật gốc, làm sản lượng nhựa giảm. Ông Nguyễn Văn Thành - phường Bắc Hồng Lĩnh chia sẻ: "Thu nhập từ khai thác nhựa thông hiện nay giảm sút đáng kể so với trước, tuy nhiên, đây là sinh kế của gia đình trong hơn 35 năm qua nên chúng tôi sẽ tiếp tục chăm sóc, bảo vệ rừng ngày càng phát triển hơn".
Không riêng ông Thành, nhiều người cũng quyết bám nghề bởi đây là công việc đã gắn bó với họ suốt nhiều năm qua.
Khi người dân thường xuyên có mặt dưới tán rừng, nguy cơ cháy rừng hay xâm hại rừng cũng được phát hiện sớm hơn.
Ban Quản lý rừng phòng hộ Hồng Lĩnh và Hạt Kiểm lâm Hồng Lĩnh - Nghi Xuân thường xuyên hỗ trợ kỹ thuật, đồng thời tìm kiếm đầu ra cho sản phẩm nhựa, giúp người dân yên tâm gắn bó với nghề.
Thời gian qua rừng thông Hồng Lĩnh luôn được quản lý và bảo vệ nghiêm ngặt.

Nhằm đảm bảo đời sống tối thiểu cho các hộ khai thác nhựa thông, thời gian qua, đơn vị đã đồng hành, hỗ trợ tìm kiếm thị trường tiêu thụ để nâng cao giá trị sản phẩm; tạo điều kiện để người dân tham gia các hoạt động như xây dựng công trình phòng cháy, chữa cháy rừng và phòng trừ sâu hại. Đồng thời, đơn vị cũng cung cấp trang thiết bị bảo hộ lao động, dụng cụ khai thác, qua đó tạo điều kiện thuận lợi để họ yên tâm sản xuất, gắn bó với nghề và góp phần bảo vệ rừng.

Ông Kiều Đình Linh, Hạt trưởng Hạt Kiểm lâm Hồng Lĩnh – Nghi Xuân

Video: Giữ nghề dưới tán thông Hồng Lĩnh.

