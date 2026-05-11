Nguy cơ cháy rừng tăng cao sau mưa bão

Vũ Bằng
(Baohatinh.vn) - Sau các đợt mưa bão lớn năm 2025, hàng nghìn héc-ta rừng ở Hà Tĩnh bị gãy đổ. Hiện, lượng cây khô mục tích tụ dày dưới tán rừng đang làm gia tăng nguy cơ cháy rừng trong mùa nắng.

Sau các cơn bão số 5 và số 10 năm 2025, Ban Quản lý rừng phòng hộ Nam Hà Tĩnh có hơn 3.000 ha rừng bị đổ gãy.
Đến nay, vẫn còn khoảng 1.000 ha chưa được thu gom.
Sau nhiều tháng, những cây đổ ngã vẫn đang nằm phơi nắng phơi mưa, mục nát, tạo thành lớp thực bì khô dày, làm cho nguy cơ cháy luôn thường trực.
Rừng thông ven biển xã Lộc Hà, khu vực do Ban Quản lý rừng phòng hộ Hồng Lĩnh quản lý, sau bão, nhiều diện tích thông bị gãy đổ, khô mục, song hiện vẫn chưa được xử lý.
Những cây thông khô, cành lá rụng dày đặc dưới tán rừng tạo thành lớp vật liệu cháy cực kỳ nguy hiểm.
Theo ghi nhận, nhiều khoảnh rừng thông hiện nay gần như bị “bỏ quên” sau bão. Cây chết khô không chỉ làm gia tăng nguy cơ cháy mà còn ảnh hưởng đến cảnh quan, môi trường sinh thái khu vực.
Trong khi đó, do vướng mắc về thủ tục thanh lý, tận thu và nguồn kinh phí hạn hẹp, việc dọn dẹp, xử lý vẫn chưa thể triển khai đồng bộ.
Các đơn vị quản lý rừng, người trồng rừng đang rất cần sự vào cuộc quyết liệt, đồng bộ của ngành chức năng trong việc tháo gỡ các điểm nghẽn để những diện tích rừng bị thiệt hại sau bão sớm được hồi sinh. Bởi giữ rừng hôm nay không chỉ là bảo vệ tài nguyên, mà còn là bảo vệ chính cuộc sống và tương lai của người dân.
Video: Rừng đổ gãy sau bão – nỗi lo cháy rừng trong mùa nắng nóng

