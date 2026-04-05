Chủ động bảo vệ rừng trước mùa nắng nóng

Quy định mới nhất về thời gian nghỉ hè của nhà giáo 04/04/2026 11:06 Chính phủ ban hành Nghị định số 93/2026/NĐ-CP ngày 31/3/2026 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Nhà giáo, trong đó Điều 17 quy định thời gian nghỉ hè của nhà giáo

Nam sinh duy nhất đạt điểm tuyệt đối Kỳ thi học sinh giỏi tỉnh lớp 10 04/04/2026 05:40 Kỳ thi học sinh giỏi tỉnh lớp 10 năm nay, Trần Hữu Việt Hoàng - Trường THPT Chuyên Hà Tĩnh đã ghi dấu ấn đặc biệt khi trở thành thí sinh duy nhất đạt điểm tuyệt đối 20/20 và trở thành thủ khoa môn Tin học.

Truyền cảm hứng từ không gian đọc sách trong nhà trường 04/04/2026 05:15 Với nhiều cách làm sáng tạo, thư viện trường học ở Hà Tĩnh từng bước “khoác áo mới”, trở thành không gian truyền cảm hứng đọc sách cho học sinh.

7 nhóm giáo viên được ưu tiên tuyển dụng, hưởng 150% phụ cấp 04/04/2026 05:00 Giáo viên đạt thành tích cao ở cấp quốc gia, dạy các ngành nghề thiết yếu... được ưu tiên tuyển dụng, hưởng phụ cấp 150% trong 5 năm.

VinFast Hà Tĩnh tuyển 3.000 lao động, thưởng 3 triệu đồng/người 03/04/2026 16:42 Lao động vào làm việc tại VinFast Hà Tĩnh có mức thu nhập từ 10-18 triệu đồng/người/tháng; tham gia phỏng vấn và nhận việc trong tháng 4/2026 được thưởng 3 triệu đồng/người.

Nam sinh Hà Tĩnh ghi dấu ấn tại kỳ thi TSA của Đại học Bách khoa Hà Nội 03/04/2026 16:23 Hành trình chạm tới ước mơ của em Phạm Lê An Nhân (học sinh lớp 12A1, Trường THPT Hương Sơn, Hà Tĩnh) đã trở thành nguồn cảm hứng mạnh mẽ cho nhiều bạn trẻ...

Hà Tĩnh tiếp nhận nguồn viện trợ y tế trị giá 2,28 tỷ đồng 03/04/2026 14:02 Dự án “Nâng cao năng lực một sức khỏe tại bốn tỉnh biên giới của Việt Nam” được triển khai trên địa bàn Hà Tĩnh nhằm tăng cường năng lực chuẩn bị và ứng phó với các tình huống khẩn cấp về y tế công cộng.

Bộ Nội vụ: Không chủ trương hoán đổi nghỉ lễ trong tháng 4 03/04/2026 12:33 Cục trưởng Cục Việc làm, Bộ Nội vụ, cho biết hai kỳ nghỉ lễ trong tháng 4 "không có chủ trương mới" mà thực hiện theo quy định của Bộ luật Lao động.

Sở Ngoại vụ Hà Tĩnh thông báo tuyển dụng viên chức 03/04/2026 09:44 Sở Ngoại vụ Hà Tĩnh thông báo tuyển dụng viên chức vào làm việc tại Trung tâm Dịch thuật và Dịch vụ đối ngoại Hà Tĩnh.

Thủ khoa Tiếng Pháp lớp 10 - thành công đến từ sự kiên trì và cầu tiến 03/04/2026 05:15 Với tổng điểm 17,05, em Phan Nữ Thụy Quân - học sinh lớp 10 Pháp, Trường THPT Chuyên Hà Tĩnh đã xuất sắc giành ngôi vị thủ khoa môn Tiếng Pháp trong Kỳ thi học sinh giỏi tỉnh lớp 10 năm học 2025-2026.

"Lá chắn" ngăn dịch bệnh xâm nhập từ những chuyến tàu xuyên đại dương 02/04/2026 13:50 Trong dòng chảy liên tục của hàng hóa và tàu thuyền tại KKT Vũng Áng (Hà Tĩnh), mỗi quyết định của lực lượng kiểm dịch y tế quốc tế không chỉ là một khâu nghiệp vụ, mà còn tạo nên một “lá chắn” vững chắc ngay từ cửa ngõ...

Hướng nghiệp sớm - vững tương lai 02/04/2026 11:15 Hoạt động giáo dục hướng nghiệp đã trở thành một phần không thể thiếu trong các chương trình ngoại khóa ở Hà Tĩnh. Nhờ đó, học sinh được khám phá nghề nghiệp phù hợp từ sớm.

1.026 thí sinh đạt giải Kỳ thi học sinh giỏi tỉnh Hà Tĩnh lớp 10 02/04/2026 11:14 Hà Tĩnh vừa công bố kết quả Kỳ thi học sinh giỏi tỉnh lớp 10 năm học 2025–2026, theo đó, toàn tỉnh có 1.026 thí sinh được công nhận đạt giải.

Khởi động dự án phòng ngừa, ứng phó với bạo lực giới tại Hà Tĩnh 02/04/2026 11:02 Dự án “Nhân rộng mô hình phòng ngừa và ứng phó bạo lực đối với phụ nữ và trẻ em gái tại Hà Tĩnh giai đoạn 2025 - 2027" sẽ tăng cường cơ chế phối hợp giữa các cơ quan liên quan nhằm ứng phó đa ngành về bạo lực giới.

Nam sinh Hà Tĩnh lọt top 1% thí sinh có điểm SAT cao nhất toàn cầu 02/04/2026 05:15 Hai lần dự thi, từ 1.450 lên 1.530 điểm SAT, Đặng Trung Hải (học sinh Trường THPT Hà Huy Tập, Hà Tĩnh) đã ghi tên mình vào top 1% thí sinh có điểm số cao nhất toàn cầu.

37 học sinh vào đội tuyển thi Olympic khu vực và quốc tế 01/04/2026 22:34 Trường chuyên Khoa học tự nhiên và Hà Nội - Amsterdam chiếm 16 vị trí trong 37 thí sinh Việt Nam được chọn thi Olympic khu vực và quốc tế năm nay, riêng đội Hóa có 3/4 em cùng lớp.

Đề nghị tổng kiểm tra an toàn thực phẩm trên toàn quốc 01/04/2026 19:05 Phó Chủ nhiệm Thường trực Ủy ban Dân nguyện và Giám sát Lê Thị Nga đề nghị Chính phủ tổng kiểm tra an toàn thực phẩm trên toàn quốc khi nhiều vụ việc nghiêm trọng liên tiếp bị phát hiện.

Tạo mọi điều kiện cho người chấp hành xong án phạt tù tái hòa nhập cộng đồng 01/04/2026 11:29 Công tác giúp đỡ người lầm lỡ tái hoà nhập cộng đồng tiếp tục được cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương và các ban, ngành, đoàn thể, tổ chức xã hội tại Hà Tĩnh chung tay thực hiện.

Dự kiến miễn phí sách giáo khoa trên phạm vi cả nước từ năm học 2029–2030 01/04/2026 10:43 Bộ GD&ĐT đang lấy ý kiến đối với dự thảo Nghị định quy định về miễn phí sách giáo khoa (SGK) giáo dục phổ thông và lộ trình miễn học phí, giáo trình môn học Giáo dục quốc phòng và an ninh (GDQPAN) tại cơ sở giáo dục đại học, giáo dục nghề nghiệp.

Formosa Hà Tĩnh tuyển 410 lao động, lương đến 18 triệu đồng/tháng 01/04/2026 07:17 Công ty TNHH Gang thép Hưng Nghiệp Formosa Hà Tĩnh tuyển dụng 410 nhân sự các vị trí: Trợ lý kỹ thuật, kỹ thuật sản xuất, bảo dưỡng, phòng cháy chữa cháy, an ninh, sản xuất …

[Infographic] Bệnh tay chân miệng - nhận biết nhanh, phòng ngừa đúng 01/04/2026 05:15 Bệnh tay chân miệng là một bệnh lý dễ lây lan, nhất là trong giai đoạn chuyển mùa. Đối tượng thường dễ mắc bệnh là trẻ em vì sức đề kháng của trẻ khá yếu. Cha mẹ cần hiểu biết đúng về bệnh để có thể ứng phó kịp thời, kiểm soát dịch bệnh một cách tốt nhất.

Không chủ quan trước diễn biến của bệnh tay chân miệng 31/03/2026 11:23 Dù từ đầu năm đến nay, Hà Tĩnh chưa ghi nhận ổ dịch tay chân miệng, song trước những diễn biến phức tạp của dịch bệnh trên cả nước, ngành y tế khuyến cáo người dân cần nâng cao cảnh giác và thực hiện các biện pháp phòng tránh.

Trao bằng “Tổ quốc ghi công” đối với liệt sỹ ở xã Trường Lưu 31/03/2026 11:03 Thực hiện chỉ đạo của đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Duy Lâm tại buổi tiếp công dân định kỳ, các cấp, ngành liên quan ở Hà Tĩnh đã triển khai thủ tục theo đúng quy định để đề nghị Thủ tướng Chính phủ cấp bằng “Tổ quốc ghi công” cho liệt sỹ Trần Á.

Bộ Y tế thông tin chính thức về biến thể "ve sầu" 31/03/2026 07:54 Cục Phòng bệnh (Bộ Y tế) cho biết, cập nhật chính thức từ Tổ chức Y tế thế giới, đến nay chưa có bằng chứng cho thấy biến thể BA.3.2 làm gia tăng mức độ nặng của bệnh.

Mưu sinh dưới nắng nóng đầu hè ở Hà Tĩnh 30/03/2026 16:10 Giữa cái nắng đầu hè với nền nhiệt cao, nhịp sống mưu sinh của người lao động Hà Tĩnh vẫn diễn ra hối hả, khẩn trương dẫu có phần vất vả, mệt nhọc hơn.

1 tuần, 3 vụ đuối nước và hồi chuông báo động đầu mùa nắng nóng 30/03/2026 13:06 Dù chỉ mới chớm vào mùa nắng nóng, trên địa bàn Hà Tĩnh đã xảy ra nhiều tai nạn đuối nước thương tâm, nhất là ở lứa tuổi học sinh.

Tuổi trẻ Hà Tĩnh góp phần tạo “lá chắn” trên không gian mạng 30/03/2026 12:28 Nhận thức rõ vai trò then chốt của nhiệm vụ bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, các cấp bộ Đoàn ở Hà Tĩnh đã phát huy tinh thần tiên phong, trở thành “lá chắn” vững chắc trên không gian mạng.

Lễ yên vị các liệt sĩ Đại đội pháo binh 45 30/03/2026 11:37 Lễ yên vị được UBND xã Cổ Đạm (tỉnh Hà Tĩnh) phối hợp các tổ chức, cá nhân và Nhân dân tổ chức theo nghi thức truyền thống, với các nghi lễ cầu siêu, dâng hương trang nghiêm, đúng phong tục.

Khai trương Phòng khám Đa khoa Nghệ Tĩnh tại xã Can Lộc 29/03/2026 18:09 Phòng khám Đa khoa Nghệ Tĩnh (xã Can Lộc, Hà Tĩnh) đi vào hoạt động với đội ngũ nhân lực chuyên môn cao, máy móc hiện đại, thực hiện khám BHYT góp phần giúp người dân có thêm cơ hội được chăm sóc sức khỏe chất lượng cao.