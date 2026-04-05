Hotline: 02393.693.427
  • Theo dõi Báo Hà Tĩnh qua

Xã hội

Chủ động bảo vệ rừng trước mùa nắng nóng

Tiến Dũng - Giang Nam
Theo dõi Báo Hà Tĩnh trên Google News

(Baohatinh.vn) - Trước nguy cơ cháy rừng gia tăng, Ban Quản lý Rừng phòng hộ Nam Hà Tĩnh chủ động siết chặt các giải pháp, quyết giữ an toàn hơn 20.000 ha rừng.

Ban Quản lý Rừng phòng hộ (QLRPH) Nam Hà Tĩnh được giao quản lý, bảo vệ hơn 20.000 hecta rừng và đất lâm nghiệp. Với quyết tâm hạn chế tối đa thiệt hại về rừng do cháy, đơn vị chủ động phối hợp với lực lượng chức năng khác, các hộ nhận khoán tổ chức kiểm tra, đánh giá tình hình để sớm xây dựng phương án, kế hoạch phòng cháy, chữa cháy rừng (PCCCR) sát thực tiễn, nhất là những khu vực dễ xảy ra cháy.
Trước dự báo nắng nóng đến sớm, thời tiết diễn biến cực đoan, đơn vị chủ động thống kê lại trang thiết bị, bố trí kinh phí, mua sắm, bổ sung, sửa chữa máy móc, phương tiện phục vụ PCCCR.
Đồng thời bảo dưỡng, vận hành thử toàn bộ thiết bị, đảm bảo sẵn sàng khi có tình huống xảy ra.
Hệ thống đường băng cản lửa có tổng chiều dài gần 9 km bị gió bão làm cây gãy đổ gây cản trở, nay đã được khôi phục lại. Tất cả đều đảm bảo rộng từ 10 - 12m.
Hệ thống chòi canh lửa đã được nâng cấp, sửa chữa sau mùa mưa bão kéo dài. Vào các ngày nắng nóng, tất cả 6 chòi canh luôn có lực lượng trực gác, theo dõi, bao quát tình hình để phát hiện cháy từ sớm, từ xa.
Đặc biệt, sau các trận bão lớn vào năm ngoái, lượng thực bì trên các cánh rừng thuộc lâm phần Ban QLRPH Nam Hà Tĩnh quản lý rất dày, nguy cơ cháy cao. Vì vậy, đơn vị đã chỉ đạo các tổ bảo vệ rừng, hộ nhận khoán, người dân gần rừng, đoàn viên thanh niên ra quân thu dọn, xử lý để giảm nguồn vật liệu cháy.
Công tác tuần tra, bảo vệ rừng được 6 tổ xung kích, cơ động (với 51 người) thực hiện thường xuyên, liên tục, khép kín địa bàn, nhất là vào mùa nắng nóng. Các tổ xung kích có nhiệm vụ chốt chặn, kiểm soát người vào rừng.
Tại các điểm "nóng" như tiểu khu 395 xã Kỳ Lạc, tiểu khu 379C phường Sông Trí, tiểu khu 388A phường Vũng Áng, tiểu khu 380B phường Sông Trí, tiểu khu 390A phường Hoành Sơn... luôn có sự hiện diện của lực lượng ứng trực với đầy đủ trang thiết bị, sẵn sàng ứng phó với mọi tình huống.
Cùng với đó, công tác tuyên truyền, vận động, hướng dẫn người dân bảo vệ rừng trong mùa nắng nóng đã được đơn vị triển khai sớm, thường xuyên, liên tục và đạt hiệu quả rõ nét. Hình thức tuyên truyền đa dạng như: phát thanh trên hệ thống loa, tuyên truyền lưu động, tổ chức ký cam kết, lắp đặt biển, bảng tại các khu vực đông người qua lại.
Tại các cửa rừng và khu vực có nguy cơ cháy cao đều lắp đặt biển cảnh báo, biển cấm lửa và bảng cấp độ cháy rừng. Mùa nắng nóng năm nay, đơn vị treo bổ sung 120 biển cấm lửa; tăng cường cảnh báo, siết chặt ý thức chấp hành, không để xảy ra các hành vi sử dụng lửa gần rừng.
Anh Võ Xuân Lâm (ở thôn 8, xã Kỳ Xuân) cho biết: "Ban QLRPH Nam Hà Tĩnh đã tuyên truyền, hướng dẫn người dân triển khai các biện pháp PCCCR. Bà con chúng tôi, nhất là các hộ có nhận khoán bảo vệ rừng cũng luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm, chủ động tuần tra, sớm thu dọn thực bì trên lâm phần được giao, sẵn sàng cho công tác chữa cháy rừng".

Ông Hà Huy Trường - Phó Trưởng ban QLRPH Nam Hà Tĩnh cho biết: "Năm nay, nguy cơ cháy rừng trên lâm phần được giao quản lý là rất lớn, nhiệm vụ PCCCR cũng gặp nhiều khó khăn, áp lực. Nhưng với quyết tâm không để xảy ra cháy rừng trong mùa nắng nóng, chúng tôi đã có sự vào cuộc sớm và tổ chức triển khai thực hiện các biện pháp, nhiệm vụ trọng tâm một cách đồng bộ, toàn diện, kịp thời, sát thực tiễn, mang tính khả thi cao".

Tin liên quan

Tags:

#Ban QLRPH Nam Hà Tĩnh bảo vệ rừng #Bảo vệ rừng mùa nắng nóng #Bảo vệ những cánh rừng trước hỏa hoạn #Bảo vệ những cánh rừng phía Nam của tỉnh Hà Tĩnh

Chủ đề Lâm nghiệp - bảo vệ rừng

Có thể bạn quan tâm

Đọc thêm

Hướng nghiệp sớm - vững tương lai

Hướng nghiệp sớm - vững tương lai

Hoạt động giáo dục hướng nghiệp đã trở thành một phần không thể thiếu trong các chương trình ngoại khóa ở Hà Tĩnh. Nhờ đó, học sinh được khám phá nghề nghiệp phù hợp từ sớm.
[Infographic] Bệnh tay chân miệng - nhận biết nhanh, phòng ngừa đúng

[Infographic] Bệnh tay chân miệng - nhận biết nhanh, phòng ngừa đúng

Bệnh tay chân miệng là một bệnh lý dễ lây lan, nhất là trong giai đoạn chuyển mùa. Đối tượng thường dễ mắc bệnh là trẻ em vì sức đề kháng của trẻ khá yếu. Cha mẹ cần hiểu biết đúng về bệnh để có thể ứng phó kịp thời, kiểm soát dịch bệnh một cách tốt nhất.
Không chủ quan trước diễn biến của bệnh tay chân miệng

Không chủ quan trước diễn biến của bệnh tay chân miệng

Dù từ đầu năm đến nay, Hà Tĩnh chưa ghi nhận ổ dịch tay chân miệng, song trước những diễn biến phức tạp của dịch bệnh trên cả nước, ngành y tế khuyến cáo người dân cần nâng cao cảnh giác và thực hiện các biện pháp phòng tránh.
Lễ yên vị các liệt sĩ Đại đội pháo binh 45

Lễ yên vị các liệt sĩ Đại đội pháo binh 45

Lễ yên vị được UBND xã Cổ Đạm (tỉnh Hà Tĩnh) phối hợp các tổ chức, cá nhân và Nhân dân tổ chức theo nghi thức truyền thống, với các nghi lễ cầu siêu, dâng hương trang nghiêm, đúng phong tục.
Khai trương Phòng khám Đa khoa Nghệ Tĩnh tại xã Can Lộc

Khai trương Phòng khám Đa khoa Nghệ Tĩnh tại xã Can Lộc

Phòng khám Đa khoa Nghệ Tĩnh (xã Can Lộc, Hà Tĩnh) đi vào hoạt động với đội ngũ nhân lực chuyên môn cao, máy móc hiện đại, thực hiện khám BHYT góp phần giúp người dân có thêm cơ hội được chăm sóc sức khỏe chất lượng cao.