Chủ động bảo vệ rừng trước mùa nắng nóng

(Baohatinh.vn) - Trước nguy cơ cháy rừng gia tăng, Ban Quản lý Rừng phòng hộ Nam Hà Tĩnh chủ động siết chặt các giải pháp, quyết giữ an toàn hơn 20.000 ha rừng.
Ban Quản lý Rừng phòng hộ (QLRPH) Nam Hà Tĩnh được giao quản lý, bảo vệ hơn 20.000 hecta rừng và đất lâm nghiệp. Với quyết tâm hạn chế tối đa thiệt hại về rừng do cháy, đơn vị chủ động phối hợp với lực lượng chức năng khác, các hộ nhận khoán tổ chức kiểm tra, đánh giá tình hình để sớm xây dựng phương án, kế hoạch phòng cháy, chữa cháy rừng (PCCCR) sát thực tiễn, nhất là những khu vực dễ xảy ra cháy.
Trước dự báo nắng nóng đến sớm, thời tiết diễn biến cực đoan, đơn vị chủ động thống kê lại trang thiết bị, bố trí kinh phí, mua sắm, bổ sung, sửa chữa máy móc, phương tiện phục vụ PCCCR.
Đồng thời bảo dưỡng, vận hành thử toàn bộ thiết bị, đảm bảo sẵn sàng khi có tình huống xảy ra.
Ông Hà Huy Trường - Phó Trưởng ban QLRPH Nam Hà Tĩnh cho biết: "Năm nay, nguy cơ cháy rừng trên lâm phần được giao quản lý là rất lớn, nhiệm vụ PCCCR cũng gặp nhiều khó khăn, áp lực. Nhưng với quyết tâm không để xảy ra cháy rừng trong mùa nắng nóng, chúng tôi đã có sự vào cuộc sớm và tổ chức triển khai thực hiện các biện pháp, nhiệm vụ trọng tâm một cách đồng bộ, toàn diện, kịp thời, sát thực tiễn, mang tính khả thi cao".
