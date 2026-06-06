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Xã hội

Các địa phương Hà Tĩnh đồng loạt ra quân làm xanh - sạch - đẹp môi trường

Thiên Vỹ
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(Baohatinh.vn) - Phong trào “Toàn dân chung tay bảo vệ môi trường, vì một Việt Nam xanh - sạch - đẹp” được triển khai đồng loạt tại 69 xã, phường ở Hà Tĩnh, góp phần lan tỏa trách nhiệm cộng đồng, xây dựng môi trường sống xanh, sạch, đẹp và phát triển bền vững.

Sáng 6/6, thực hiện chỉ đạo của Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Hà Tĩnh, 69 xã, phường trên địa bàn toàn tỉnh đồng loạt ra quân hưởng ứng phong trào thi đua “Toàn dân chung tay bảo vệ môi trường, vì một Việt Nam xanh - sạch - đẹp”.

Tại xã Mai Phụ, đồng chí Nguyễn Thành Đồng - Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh dự lễ phát động và tham gia các hoạt động hưởng ứng cùng cán bộ, Nhân dân địa phương.

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Tại xã Mai Phụ, hơn 300 cán bộ, đoàn viên, hội viên và Nhân dân xã Mai Phụ đã tham gia lễ phát động ra quân hưởng ứng phong trào thi đua “Toàn dân chung tay bảo vệ môi trường, vì một Việt Nam xanh - sạch - đẹp”.
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Đồng chí Nguyễn Thành Đồng - Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh cùng các đại biểu tham dự buổi lễ tại xã Mai Phụ.
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Tại chương trình, Ban Tổ chức đã thông qua lời kêu gọi hưởng ứng phong trào thi đua “Toàn dân chung tay bảo vệ môi trường, vì một Việt Nam xanh - sạch - đẹp”, trao tặng 50 giỏ rác cho các hộ dân nhằm nâng cao ý thức phân loại, xử lý rác thải sinh hoạt tại nguồn.
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Sau lễ phát động, cán bộ, đoàn viên, hội viên và Nhân dân đã tham gia tổng dọn vệ sinh môi trường, thu gom và xử lý rác thải, phát quang bụi rậm, khơi thông cống rãnh, chỉnh trang cảnh quan trên các tuyến đường giao thông, khu dân cư và khu vực công cộng.
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Dịp này, đồng chí Nguyễn Thành Đồng - Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh cùng các đại biểu cũng đã đến thăm hỏi, động viên, trao hỗ trợ 3 hộ gia đình hoàn cảnh khó khăn hoặc gặp biến cố éo le trên địa bàn xã Mai Phụ, với tổng số tiền 70 triệu đồng.
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Tại xã Can Lộc, lễ phát động nhận được sự hưởng ứng của đông đảo người dân. Trong buổi lễ, Hội Nông dân xã đã trao 1 mô hình sinh kế bò giống trị giá 10 triệu đồng cho hội viên hoàn cảnh khó khăn.
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Sau lễ phát động, người dân sôi nổi thực hiện nhiều phần việc thiết thực như: tổng vệ sinh môi trường, thu gom bao bì thuốc bảo vệ thực vật trên đồng ruộng...
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Tại xã Kỳ Hoa, lễ ra quân hưởng ứng phong trào “Toàn dân chung tay bảo vệ môi trường, vì một Việt Nam xanh - sạch - đẹp” được tổ chức với nhiều hoạt động thiết thực như trao sinh kế cho hộ dân, ra mắt các mô hình phân loại rác thải, thu gom vỏ bao thuốc bảo vệ thực vật, tuyến đường tự quản sáng - xanh - sạch - đẹp.
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Sau lễ phát động, cán bộ, hội viên và người dân 14 thôn đồng loạt tổng dọn vệ sinh môi trường.

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Tại xã Cẩm Xuyên, lễ phát động diễn ra sôi nổi.
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Dịp này, Ban Tổ chức trao tặng 20 giỏ đựng rác cho 10 hộ dân, góp phần nâng cao ý thức phân loại rác tại nguồn, xây dựng khu dân cư sáng - xanh - sạch - đẹp.
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Tại xã Thạch Xuân, lễ phát động đã thu hút hơn 450 người dân tham gia hưởng ứng.
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Sau buổi lễ, đông đảo người dân đã ra quân vệ sinh môi trường, góp phần làm xanh - sạch - đẹp khu dân cư.
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Lãnh đạo Ủy ban MTTQ tỉnh và chính quyền địa phương cũng đã đến thăm hỏi, động viên và tặng quà cho một số trường hợp hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn xã Thạch Xuân.
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Tại xã Tiên Điền, lễ phát động diễn ra sôi nổi với sự hưởng ứng của hàng trăm người dân.
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Sau lời kêu gọi, đông đảo người dân, các tổ chức đoàn thể đã đồng loạt ra quân làm sạch môi trường.
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Tại xã Phúc Trạch, sáng nay dù thời tiết không thuận lợi nhưng hàng trăm người dân cũng đã tham dự lễ phát động ra quân hưởng ứng phong trào “Toàn dân chung tay bảo vệ môi trường, vì một Việt Nam xanh - sạch - đẹp”.

Phong trào thi đua “Toàn dân chung tay bảo vệ môi trường, vì một Việt Nam xanh - sạch - đẹp” đã tạo sức lan tỏa sâu rộng ngay từ đợt ra quân đầu tiên với sự tham gia của 142.630 cán bộ, đoàn viên, hội viên và các tầng lớp nhân dân; 69/69 xã, phường cùng 100% thôn, tổ dân phố đồng loạt hưởng ứng, thu gom và xử lý gần 326 tấn rác thải. Kết quả này khẳng định tinh thần trách nhiệm và sự đồng lòng của cộng đồng trong bảo vệ môi trường. Thời gian tới, MTTQ các cấp sẽ tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền, nhân rộng các mô hình “xanh - sạch - đẹp”, vận động phân loại rác tại nguồn, giảm rác thải nhựa, đưa bảo vệ môi trường trở thành việc làm thường xuyên, lâu dài trong mỗi gia đình và khu dân cư.

Ông Trần Văn Lượng - Trưởng ban Tuyên giáo và Công tác xã hội Ủy ban MTTQ tỉnh

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Tags:

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Chủ đề BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG

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