Các địa phương Hà Tĩnh đồng loạt ra quân làm xanh - sạch - đẹp môi trường

Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh kiểm tra công tác chuẩn bị Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026 05/06/2026 17:06 Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh Phan Thiên Định đề nghị các địa phương, đơn vị bám sát kế hoạch, tuyệt đối không chủ quan, tổ chức Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026 an toàn, nghiêm túc, đúng quy chế.

Hà Tĩnh công bố dự kiến điểm chuẩn vào lớp 10 năm học 2026 - 2027 05/06/2026 16:32 Theo Sở GD&ĐT Hà Tĩnh, dự kiến trường có điểm chuẩn đầu vào cao nhất trong kỳ tuyển sinh lớp 10 là THPT Phan Đình Phùng với 24,75 điểm; tiếp theo là THPT Kỳ Anh và THPT Nghèn 21,25 điểm.

Tổng Liên đoàn Lao động lý giải đề xuất tăng thêm 2 ngày nghỉ lễ 05/06/2026 15:03 Đại diện Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam khẳng định, việc tăng thêm 2 ngày nghỉ dịp Quốc khánh 2/9 không hề ảnh hưởng tiêu cực đến hoạt động của các doanh nghiệp, thậm chí ở góc độ kinh tế vĩ mô, việc kéo dài kỳ nghỉ lễ còn đóng vai trò kích cầu tiêu dùng xã hội.

[Motion graphic] Mức đóng BHYT hộ gia đình từ ngày 1/7/2026 05/06/2026 15:00 Từ ngày 1/7/2026, mức lương cơ sở tăng lên 2.530.000 đồng/tháng, do đó, mức đóng BHYT hộ gia đình cũng sẽ có sự thay đổi.

Thủ khoa lớp chuyên Địa và hành trình "vẽ bản đồ" cho chính mình 05/06/2026 13:41 Với tổng điểm 52,5, trong đó điểm môn chuyên là 8,5, Nguyễn Diệp Ngân (phường Thành Sen) đã trở thành thí sinh có điểm đầu vào cao nhất lớp Địa lý - Trường THPT Chuyên Hà Tĩnh.

Ông Đoàn Đình Anh tái giữ chức Chủ tịch Hội Khuyến học Hà Tĩnh 05/06/2026 12:25 Đại hội đã bầu BCH Hội Khuyến học Hà Tĩnh khóa VI, nhiệm kỳ 2026 - 2031 gồm 29 người. Ông Đoàn Đình Anh được tín nhiệm bầu tái giữ chức Chủ tịch Hội Khuyến học tỉnh.

UBND xã Đông Kinh thông báo tuyển dụng viên chức 05/06/2026 10:55 Trung tâm Dịch vụ tổng hợp và Trạm Y tế trên địa bàn xã Đông Kinh (Hà Tĩnh) có nhu cầu tuyển dụng 2 viên chức.

Không chủ quan trước nguy cơ dịch bệnh Ebola xâm nhập địa bàn 05/06/2026 10:27 Trước những diễn biến phức tạp của dịch bệnh Ebola, Hà Tĩnh đang tăng cường giám sát, kiểm dịch y tế tại các cửa khẩu, cảng biển và chuẩn bị sẵn sàng các phương án ứng phó.

Vấn đề hôm nay: Phía sau niềm tin "Con vẫn an toàn" 04/06/2026 20:17 Tháng hành động vì trẻ em năm 2026 có chủ đề: Trẻ em hạnh phúc, an toàn, vững nước trong kỷ nguyên số. Thế nhưng, phía sau những kỳ vọng về một môi trường sống an toàn cho con trẻ, vẫn còn đó nhiều nỗi lo hiện hữu. Đây là nội dung của chương trình "Vấn đề hôm nay" với chủ đề: Phía sau niềm tin "Con vẫn an toàn".

Điểm thi vào lớp 10 ở Hà Tĩnh 2026: Link tra cứu nhanh, chính xác 04/06/2026 15:55 Điểm thi vào lớp 10 THPT Hà Tĩnh năm học 2026 - 2027 được Sở GD&ĐT Hà Tĩnh chính thức công bố từ 16h chiều nay (4/6).

Những “điểm hẹn mùa hè” của học sinh Hà Tĩnh 04/06/2026 15:01 Với hệ thống phòng đọc được bố trí khoa học cùng nguồn tài liệu phong phú, Thư viện tỉnh Hà Tĩnh đang dần trở thành điểm hẹn quen thuộc của nhiều bạn đọc, nhất là các em học sinh trong dịp nghỉ hè.

Đại học Hà Tĩnh-những ý tưởng trẻ vì cuộc sống 04/06/2026 12:15 Hội nghị Sinh viên nghiên cứu khoa học lần thứ XVI, năm học 2025 – 2026 do Trường Đại học Hà Tĩnh tổ chức có 11 đề tài được tuyển chọn từ 64 công trình nghiên cứu khoa học.

Khẩn trương xử lý sự cố, bảo đảm cấp nước ổn định cho người dân 04/06/2026 11:38 Sự cố trên tuyến ống truyền tải nước từ Nhà máy nước Bộc Nguyên đến trạm tăng áp Đại Nài đã khiến nhiều khu vực bị thiếu nước, nước yếu, nước đục. Công ty CP Cấp nước Hà Tĩnh đang tập trung xác định nguyên nhân, sớm khắc phục sự cố, bảo đảm nguồn nước sinh hoạt cho người dân.

Bảo hiểm Bảo Việt tuyển dụng nhân viên kinh doanh 04/06/2026 10:22 Bảo hiểm Bảo Việt tuyển dụng nhân viên kinh doanh làm việc tại Hà Tĩnh, môi trường làm việc năng động, thu nhập hấp dẫn.

Kiến nghị tăng thêm 2 ngày nghỉ dịp Quốc khánh, nâng số ngày nghỉ lên 4 04/06/2026 09:55 Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam tiếp tục kiến nghị xem xét bổ sung tăng 2 ngày nghỉ lễ dịp Quốc khánh 2/9 để người lao động đưa con đến trường khai giảng.

Kỳ thi tốt nghiệp THPT 2026-Hà Tĩnh sẵn sàng đón gần 18.600 thí sinh 04/06/2026 09:36 Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026 sắp diễn ra trên địa bàn Hà Tĩnh. Thời điểm này, các điểm thi đang hoàn thiện những điều kiện liên quan để kỳ thi diễn ra nghiêm túc, an toàn, đúng quy chế.

Đừng chủ quan khi trẻ nhỏ bị viêm VA, viêm amidan 04/06/2026 07:30 Với suy nghĩ “viêm VA, viêm amidan chỉ là bệnh vặt”, nhiều phụ huynh đã bỏ qua việc theo dõi và điều trị cho trẻ. Theo các bác sĩ Khoa Tai Mũi Họng (Bệnh viện Hoàn Mỹ Vinh), điều này không chỉ gây ảnh hưởng đáng kể đến sức khỏe hệ hô hấp, giấc ngủ và mà còn cả đến sự phát triển toàn diện của trẻ.

Tai nạn đuối nước: Hiểm nguy rình rập tại ao hồ, sông suối, kênh mương 04/06/2026 05:18 Thời gian gần đây, trên địa bàn Hà Tĩnh liên tiếp xảy ra các vụ đuối nước thương tâm, cướp đi sinh mạng của nhiều người. Điều đáng lo ngại, tình trạng người dân, đặc biệt là trẻ em vô tư tắm tại ao hồ, sông suối, kênh mương vẫn diễn ra khá phổ biến.

Dạy trẻ quản lý tài chính: Kỹ năng cần thiết cho tương lai 03/06/2026 16:37 Từ những khoản tiền tiêu vặt đến thu nhập đầu tiên khi làm thêm, nhiều học sinh ở Hà Tĩnh đang được trang bị kỹ năng quản lý tài chính để tự tin làm chủ cuộc sống và tương lai.

Giá sách giáo khoa khoảng 155.000-300.000 đồng mỗi bộ 03/06/2026 14:58 Giá sách giáo khoa từ lớp 1 đến lớp 12 năm học 2026-2027 từ khoảng 155.000 đến 300.000 đồng, giảm 33.000-50.000 đồng so với năm ngoái.

Tôi là thầy dạy bơi miễn phí 03/06/2026 14:16 Khi ngày làm việc ở Công an xã Phúc Trạch (Hà Tĩnh) khép lại, Thượng úy Ngô Đăng Đức và đồng đội lại đứng lớp huấn luyện bơi miễn phí cho trẻ em trên địa bàn.

"Chiến dịch 100 ngày đêm cao điểm" trên các công trình trường học vùng biên 03/06/2026 14:00 Trên các công trình xây dựng trường nội trú liên cấp tại các xã biên giới của Hà Tĩnh, không khí thi công đang diễn ra khẩn trương nhằm đảm bảo hoàn thành đúng tiến độ.

500.000 hộp sữa đánh dấu cột mốc 50 năm phụng sự của Vinamilk 03/06/2026 13:47 Khởi động chương trình Quỹ sữa Vươn cao Việt Nam kỷ niệm 50 năm ngày thành lập, Vinamilk cam kết trao tặng 500.000 hộp sữa cho trẻ em trên cả nước.

Hội chứng bàn chân bẹt và biến dạng đầu: Bất thường nhỏ - hệ lụy lớn 03/06/2026 08:38 Ngành y tế Hà Tĩnh khuyến cáo, việc chủ động tầm soát phát hiện sớm hội chứng bàn chân bẹt, biến dạng đầu là giải pháp quan trọng để can thiệp kịp thời, giúp trẻ phát triển thể chất bình thường.

4 đại học Việt Nam tăng hạng trong top 10% thế giới 03/06/2026 08:03 6 trường của Việt Nam lọt vào 10% đại học tốt nhất thế giới theo xếp hạng của CWUR, trong đó 4 trường tăng hạng.

Loạt quy định mới tác động tới người đi xe máy từ tháng 6/2026 03/06/2026 05:18 Từ tháng 6/2026, nhiều chính sách mới liên quan đến quản lý phương tiện và nhiên liệu sẽ chính thức có hiệu lực, tác động trực tiếp đến hàng triệu người sử dụng xe máy trên cả nước.

Chính thức có công thức mới tính lương hưu, trợ cấp từ 1/7 02/06/2026 17:20 Bộ Nội vụ ban hành thông tư hướng dẫn điều chỉnh lương hưu, trợ cấp từ 1/7 tới đây tương ứng với mức tăng 8%.

Hành động thiết thực vì sức khỏe thị lực cộng đồng ở Hà Tĩnh 02/06/2026 16:00 Sáng 2/6, Trung ương Hội Người cao tuổi Việt Nam phối hợp với Bộ Y tế, Hội Người cao tuổi tỉnh Hà Tĩnh, Quỹ Thiện Tâm (Tập đoàn Vingroup) và Tập đoàn Y khoa Sài Gòn tổ chức lễ triển khai chương trình nhân đạo “Mắt sáng cho người cao tuổi".