"Góp yêu thương" từ những túi rác tái chế

Thời gian qua, những chai nhựa, lon nước sau khi được phân loại đều được các hội viên Hội LHPN phường Thành Sen thu gom đưa vào “Ngôi nhà xanh tiết kiệm sinh thái” đặt tại tuyến đường xung quanh nhà văn hóa các tổ dân phố. Hoạt động này không chỉ góp phần nâng cao ý thức bảo vệ môi trường mà còn tạo thói quen phân loại rác thải tại nguồn cho hội viên và người dân.

Mô hình "Ngôi nhà xanh tiết kiệm sinh thái" trở thành điểm sáng trong bảo vệ môi trường.

Bà Nguyễn Thị Anh Hoa – hội viên Chi hội Phụ nữ tổ dân phố 3, phường Thành Sen chia sẻ: “Trước đây, nhiều loại chai nhựa, lon nước sau khi sử dụng thường bị bỏ lẫn với rác sinh hoạt. Từ khi tham gia mô hình “Ngôi nhà xanh tiết kiệm sinh thái”, tôi và các thành viên trong gia đình đã hình thành thói quen phân loại rác ngay tại nhà. Những phế liệu tưởng chừng không còn giá trị nhưng khi được thu gom, bán gây quỹ lại có thể giúp đỡ những hoàn cảnh khó khăn. Vì vậy, ai cũng tích cực hưởng ứng và xem đây là việc làm ý nghĩa, thiết thực”.

Mô hình "Ngôi nhà xanh tiết kiệm sinh thái" được chị em phụ nữ ở phường Thành Sen duy trì, tạo sức lan tỏa trong cộng đồng.

Bà Trần Thị Hạnh - Phó Chủ tịch Hội LHPN phường Thành Sen cho biết: “Đến nay, 80/80 chi hội phụ nữ tổ dân phố trên toàn phường đã xây dựng và duy trì mô hình “Ngôi nhà xanh tiết kiệm sinh thái". Thông qua việc gắn với hoạt động phân loại rác tại nguồn, công tác thu gom rác tái chế được thực hiện thuận lợi hơn, góp phần giảm lượng rác thải ra môi trường. Ngoài ra, từ thu gom rác tái chế, chúng tôi tạo nguồn quỹ để hội triển khai các hoạt động an sinh xã hội. Từ tháng 7/2025 đến nay, thông qua thu gom rác tái chế, các chi hội đã gây quỹ được gần 230 triệu đồng để hỗ trợ các hoàn cảnh khó khăn và triển khai nhiều hoạt động thiện nguyện".

Tại xã Yên Hòa, mô hình “Ngôi nhà xanh gây quỹ từ thiện” được Hội LHPN xã triển khai tại 22/24 chi hội thôn đang tạo sức lan tỏa tích cực trong cộng đồng. Không chỉ góp phần bảo vệ môi trường, chung tay thực hiện các tiêu chí nông thôn mới bền vững, cách làm này cũng đang tạo nguồn kinh phí để các chi hội thực hiện các hoạt động an sinh xã hội.

Rác tái chế được hội viên phụ nữ xã Yên Hòa phân loại ngay tại gia đình và thu gom về các ngôi nhà xanh.

Từ tháng 7/2025 đến nay, nhờ mô hình này, các chi hội đã thu về hơn 15 triệu đồng từ việc bán phế liệu, qua đó trao gần 50 suất quà cho các hộ gia đình và trẻ em gặp hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn. Những món quà tuy giá trị không lớn nhưng chứa đựng tình cảm, sự sẻ chia của hội viên phụ nữ, góp phần lan tỏa tinh thần tương thân tương ái, trách nhiệm với cộng đồng và nhân lên nhiều việc làm ý nghĩa trong đời sống xã hội.

Từ mô hình "Ngôi nhà xanh gây quỹ từ thiện" Chi hội Phụ nữ thôn Hồ Phượng (xã Yên Hòa) đã trao quà cho các cháu có hoàn cảnh khó khăn.

Đón nhận món quà ý nghĩa nhân dịp Quốc tế Thiếu nhi 1/6 từ Chi hội Phụ nữ thôn Hồ Phượng (xã Yên Hòa), em Trần Thị Thảo Nhi không giấu được niềm xúc động: “Gia đình cháu có hoàn cảnh khó khăn, bố thường xuyên đau ốm, mẹ đi làm ăn xa. Được nhận quà từ các bác, các dì, cháu rất vui. Đây là nguồn động viên để cháu cố gắng học tập, vươn lên trong cuộc sống”.

Dù có tên gọi khác nhau ở từng địa phương như “Ngôi nhà xanh tiết kiệm sinh thái”, "Ngôi nhà xanh gây quỹ từ thiện" hay “Ngôi nhà phế liệu”, đây đều là những mô hình sáng tạo, thiết thực của các cấp hội phụ nữ trong thực hiện Cuộc vận động xây dựng “Gia đình 5 không, 3 sạch”. Không chỉ góp phần nâng cao ý thức bảo vệ môi trường, các mô hình còn tạo nguồn quỹ để hỗ trợ các hoạt động an sinh xã hội tại cơ sở.

Đến nay, toàn tỉnh đã xây dựng được hơn 1.500 mô hình “Ngôi nhà xanh tiết kiệm sinh thái”, "Ngôi nhà xanh gây quỹ từ thiện", “Ngôi nhà phế liệu” tại 69 xã, phường, với nguồn thu từ bán phế liệu đạt trên 1,2 tỷ đồng mỗi năm. Từ nguồn kinh phí này, các cấp hội đã hỗ trợ sinh kế cho hội viên phụ nữ nghèo, trao tặng thẻ bảo hiểm y tế cho hội viên có hoàn cảnh khó khăn, nhận đỡ đầu trẻ mồ côi và triển khai nhiều hoạt động nhân đạo, từ thiện ý nghĩa. Qua đó, góp phần lan tỏa tinh thần tương thân tương ái, phát huy trách nhiệm cộng đồng và xây dựng môi trường sống xanh, sạch, bền vững.

Hoạt động thu gom rác tái chế được Hội LHPN xã Lộc Hà duy trì hàng tuần.

Bà Trương Thị Lượng - Phó Chủ tịch Hội LHPN tỉnh Hà Tĩnh cho biết: “Thông qua việc triển khai mô hình, nhiều hội viên và người dân từ chỗ chưa có thói quen phân loại rác thải đã chủ động thu gom, phân loại và giữ lại các loại phế liệu để cùng tham gia gây quỹ. Thời gian tới, các cấp hội sẽ tiếp tục nhân rộng mô hình, gắn với các phong trào thi đua và cuộc vận động của Hội LHPN tỉnh, góp phần xây dựng môi trường sống xanh, sạch, đẹp; đồng thời lan tỏa những giá trị nhân văn trong cộng đồng”.

Từ những việc làm nhỏ của hội phụ nữ các cấp đang tạo nên sự thay đổi tích cực trong nhận thức và hành động của hội viên, người dân đối với công tác bảo vệ môi trường ở Hà Tĩnh. Không chỉ là nơi tập kết phế liệu tái chế, những “ngôi nhà” đặc biệt ấy còn trở thành cầu nối của tinh thần trách nhiệm, sự sẻ chia và ý thức cộng đồng, góp phần xây dựng đời sống văn minh, nghĩa tình ngay từ cơ sở.