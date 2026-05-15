Hà Tĩnh có 5 cá nhân đạt Giải thưởng "Cánh én hồng" và "Kim Đồng"

Tối ngày 14/5, tại Hà Nội, Hội đồng Đội Trung ương tổ chức Lễ Kỷ niệm 85 năm Ngày thành lập Đội TNTP Hồ Chí Minh (15/5/1941 - 15/5/2026) và trao Giải thưởng “Cánh én hồng”, Giải thưởng “Kim Đồng” năm học 2025-2026.

Tại hội nghị, Hội đồng Đội Trung ương đã tổ chức trao bằng khen cho 45 đồng chí giáo viên làm Tổng phụ trách Đội được nhận giải thưởng Cánh én hồng năm 2026 và 98 em cán bộ chỉ huy Đội, đội viên được nhận Giải thưởng Kim Đồng năm học 2025 - 2026.

Trong đó, Hà Tĩnh có 5 cá nhân được vinh danh dịp này. Đối với Giải thưởng "Cánh én hồng" có 2 giáo viên làm Tổng phụ trách Đội là chị Nguyễn Thị Vân Anh - giáo viên Trường THCS Vũ Diệm (xã Can Lộc), chị Nguyễn Thị Thương - giáo viên Trường THCS Thạch Linh (phường Thành Sen).

Đối với Giải thưởng “Kim Đồng” có 3 học sinh, gồm: em Nguyễn Mai Trâm - lớp 9A6, Trường THCS Lê Văn Thiêm (phường Thành Sen); em Nguyễn Hồng Bảo Chi - lớp 8C, Trường THCS Hoàng Xuân Hãn (xã Đức Thọ); em Nguyễn Hữu Hoàng Quân - lớp 9A1, Trường THCS Chu Văn An (xã Hương Khê).

Lần lượt từ trái sang, em Nguyễn Hữu Hoàng Quân, Nguyễn Hồng Bảo Chi và Nguyễn Mai Trâm vinh dự nhận Giải thưởng “Kim Đồng".

"Cánh én hồng” là giải thưởng cao quý nhằm tuyên dương, khen thưởng những cán bộ phụ trách thiếu nhi, giáo viên làm Tổng phụ trách Đội có thành tích đặc biệt xuất sắc, có nhiều đóng góp vào sự nghiệp bảo vệ, chăm sóc, giáo dục thiếu niên, nhi đồng và xây dựng tổ chức Đội Thiếu niên tiền phong Hồ Chí Minh vững mạnh. Còn Giải thưởng "Kim Đồng" là phần thưởng cao quý của Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh giao cho Hội đồng Trung ương Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh trực tiếp quản lý và điều hành nhằm mục đích động viên kịp thời những đội viên, cán bộ chỉ huy chi đội, liên đội có thành tích xuất sắc trong công tác đội và phong trào thiếu nhi...

