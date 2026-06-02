Thiết thực chương trình “Mắt sáng cho Người cao tuổi” ở Hà Tĩnh

Sáng 2/6, tại phường Thành Sen, Trung ương Hội Người cao tuổi Việt Nam phối hợp với Bộ Y tế, Hội Người cao tuổi tỉnh Hà Tĩnh, Quỹ Thiện Tâm, Tập đoàn Vingroup và Tập đoàn Y khoa Sài Gòn tổ chức lễ triển khai chương trình nhân đạo “Mắt sáng cho người cao tuổi" năm 2026. Tham dự có các đồng chí: Nguyễn Thanh Bình - Chủ tịch Hội Người cao tuổi Việt Nam; Nguyễn Hồng Lĩnh - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Nguyễn Thị Việt Hà - Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; đại diện các đơn vị, địa phương liên quan.

Phát biểu khai mạc buổi lễ, đồng chí Nguyễn Thanh Bình - Chủ tịch Hội Người cao tuổi Việt Nam nhấn mạnh: Chương trình nhân đạo "Mắt sáng cho người cao tuổi" thể hiện sự quan tâm sâu sắc của Đảng, Nhà nước và toàn xã hội đối với thế hệ người cao tuổi. Đây không chỉ là hoạt động thiết thực chăm lo sức khỏe, đời sống tinh thần, mà còn là hành động cụ thể nhằm phát huy trí tuệ, kinh nghiệm và vai trò của người cao tuổi trong giai đoạn phát triển mới của đất nước.

Theo thống kê, Việt Nam hiện có khoảng 2 triệu người bị mù loà, trong đó 70% do đục thuỷ tinh thể - căn bệnh có thể điều trị nếu được phát hiện sớm. Chương trình là hoạt động thiết thực hưởng ứng Tháng hành động vì người cao tuổi, hướng tới mục tiêu tạo điều kiện để người cao tuổi, đặc biệt là người gặp hoàn cảnh khó khăn được khám, tư vấn, sàng lọc các bệnh lý về mắt; hỗ trợ điều trị và phẫu thuật đục thủy tinh thể, góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống.

Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Nguyễn Hồng Lĩnh - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh đánh giá cao ý nghĩa của chương trình nhân đạo “Mắt sáng cho người cao tuổi” cũng như sự quan tâm, đồng hành của Trung ương Hội Người cao tuổi Việt Nam và các nhà tài trợ trong chăm sóc người cao tuổi ở Hà Tĩnh. Chương trình không chỉ giúp người cao tuổi được khám, tư vấn, phát hiện, phòng, chống các bệnh lý về mắt mà còn mang đến niềm vui giúp người cao tuổi sống vui, khoẻ.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy tin tưởng, người cao tuổi sẽ ngày càng được chăm sóc tốt hơn, sống vui, sống khoẻ, sống hạnh phúc và tiếp tục là chỗ dựa tinh thần cho gia đình và cộng đồng.

Dịp này, Quỹ Thiện Tâm, Tập đoàn Vingroup trao biểu trưng hỗ trợ 20 tỷ đồng chương trình "Mắt sáng cho người cao tuổi" năm 2026.

Ngay sau hoạt động ký kết thoả thuận đồng hành vì sức khoẻ thị lực cộng đồng giữa Trung ương Hội Người cao tuổi với các nhà tài trợ, đơn vị đồng hành và nghi thức bấm nút triển khai chương trình nhân đạo “Mắt sáng cho người cao tuổi” năm 2026, khoảng 200 người cao tuổi đã được khám, tư vấn miễn phí các bệnh về mắt (trong đó, có 50 ca sẽ được hỗ trợ phẫu thuật thay thủy tinh thể miễn phí).