Khẩn trương sắp xếp thôn, tổ dân phố đảm bảo đồng bộ với chính quyền địa phương 2 cấp

Chiều 27/5, Tỉnh ủy Hà Tĩnh tổ chức hội nghị sơ kết 1 năm thực hiện mô hình chính quyền địa phương 2 cấp. Các đồng chí: Nguyễn Duy Lâm - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh; Nguyễn Hồng Lĩnh - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Phan Thiên Định - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì hội nghị. Dự hội nghị có đại diện các ban Đảng Trung ương, Bộ Nội vụ; các đồng chí Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh; lãnh đạo các sở, ngành, địa phương, đơn vị trong toàn tỉnh.

Các đồng chí: Nguyễn Duy Lâm - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh; Nguyễn Hồng Lĩnh - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Phan Thiên Định - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì hội nghị.

Vận hành ổn định, thông suốt bộ máy mới

Bám sát các chủ trương, định hướng của Bộ Chính trị, Ban Bí thư Trung ương Đảng, sự chủ động, chỉ đạo quyết liệt của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, HĐND tỉnh, UBND tỉnh và sự vào cuộc đồng bộ của cả hệ thống chính trị, tinh thần đồng thuận của Nhân dân, sau gần 1 năm triển khai thực hiện, mô hình chính quyền địa phương 2 cấp tại Hà Tĩnh đã vận hành ổn định, thông suốt, đạt được những kết quả tích cực. Qua đó, góp phần hoàn thành mục tiêu kép vừa thực hiện cuộc cách mạng sắp xếp tổ chức bộ máy và vừa phát triển kinh tế - xã hội.

Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy Trương Thanh Huyền báo cáo kết quả sau 1 năm thực hiện mô hình chính quyền địa phương 2 cấp.

Bộ máy cấp ủy, chính quyền các cấp được kiện toàn theo hướng tinh gọn, nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động. Việc bố trí, sử dụng, đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức theo mô hình tổ chức mới được thực hiện đồng bộ, đúng quy định.

Sau sắp xếp, ở cấp tỉnh, khối Đảng, đoàn thể hiện còn 5 cơ quan chuyên trách tham mưu, giúp việc Tỉnh ủy, 2 đơn vị sự nghiệp trực thuộc Tỉnh ủy và 9 đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Ủy ban MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội; khối chính quyền có 15 sở, ngành và tương đương, 1 tổ chức hành chính cấp tỉnh.

Cấp xã hiện có 276 phòng chuyên môn và tương đương, gồm 207 phòng chuyên môn và 69 Trung tâm Phục vụ hành chính công. Đồng thời, tỉnh đã chuyển giao 7 đơn vị sự nghiệp trực thuộc Tỉnh đoàn, Hội Nông dân tỉnh về Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh; chuyển Trường Trung cấp nghề Lý Tự Trọng về trực thuộc Sở GD&ĐT; đồng thời chuyển các đơn vị sự nghiệp giáo dục về UBND cấp xã, thành lập 69 trạm y tế cấp xã và 69 trung tâm dịch vụ tổng hợp cấp xã.

Các sở, ban, ngành cấp tỉnh cùng 69 xã, phường sau sắp xếp đã nhanh chóng ổn định tổ chức, đảm bảo hoạt động hành chính liên tục, phục vụ tốt nhu cầu của người dân và doanh nghiệp. Tỉnh tập trung đẩy mạnh phân cấp, phân quyền cho cấp xã, tạo điều kiện để các địa phương chủ động hơn trong quản lý, điều hành và triển khai nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh, đảm bảo an sinh xã hội.

Việc thực hiện mô hình chính quyền địa phương 2 cấp đã tạo chuyển biến rõ nét trong tư duy quản trị của các cấp, ngành, từng bước chuyển từ quản lý hành chính truyền thống sang quản trị hiện đại.

Bí thư Đảng ủy xã Việt Xuyên Trần Đình Trung kiến nghị các nội dung tại hội nghị.

Nhiều mô hình sáng tạo, linh hoạt trong cải cách hành chính được triển khai hiệu quả. Các hệ thống thông tin, nền tảng số dùng chung được triển khai đồng bộ từ tỉnh đến 100% xã, phường; đồng thời kết nối, đồng bộ với 16 cơ sở dữ liệu và nền tảng quốc gia, chuyên ngành do các bộ, ngành quản lý.

Bí thư Đảng ủy phường Sông Trí Nguyễn Hoài Sơn chia sẻ vai trò của cấp ủy Đảng trong lãnh đạo, chỉ đạo vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp.

Tại hội nghị, các đại biểu đã thảo luận, đánh giá những kết quả đạt được sau gần 1 năm triển khai mô hình chính quyền địa phương 2 cấp; đồng thời chia sẻ cách làm hay trong quá trình vận hành.

Bí thư Đảng ủy xã Hương Sơn Lương Quốc Tuấn chia sẻ giải pháp và kiến nghị đề xuất các nội dung vận hành mô hình tổ chức hệ thống chính trị ở cơ sở.

Chủ tịch UBND phường Thành Sen Nguyễn Văn Chung chia sẻ cách làm về việc ứng dụng chuyển đổi số trong quản lý, điều hành và giải quyết công việc.

Đại biểu cũng thẳng thắn phân tích một số khó khăn, vướng mắc; kiến nghị Trung ương, tỉnh quan tâm sửa đổi các quy định về chính sách tiền lương và các khoản phụ cấp tạo động lực cho đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức; sớm hoàn thành kết nối, chia sẻ dữ liệu với cổng dịch vụ công quốc gia, đẩy nhanh cập nhật các cơ sở dữ liệu chuyên ngành phục vụ chuẩn hóa; tăng cường công tác đào tạo, tập huấn cho cán bộ cơ sở…

Giám đốc Sở KH&CN Lê Thành Đông chia sẻ giải pháp đảm bảo nguồn lực, hạ tầng công nghệ thông tin phục vụ chuyển đổi số trên địa bàn tỉnh.

Giám đốc Sở Nội vụ Trịnh Văn Ngọc trao đổi những vấn đề đang đặt ra đối với việc kiện toàn cơ quan chuyên môn cấp tỉnh, cấp xã và trung tâm phục vụ hành chính công cấp xã.

Tiếp tục hoàn thiện mô hình chính quyền địa phương 2 cấp - nhiệm vụ chính trị trọng tâm, xuyên suốt trong nhiệm kỳ

Đồng chí Nguyễn Duy Lâm - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy kết luận hội nghị.

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Nguyễn Duy Lâm - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh khẳng định việc vận hành bộ máy chính quyền địa phương 2 cấp trên địa bàn tỉnh bước đầu đã đáp ứng yêu cầu đề ra. Qua đó, khẳng định chủ trương đúng đắn, kịp thời của Trung ương về đổi mới mô hình quản trị mới, đảm bảo tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả, gần dân, sát dân và phục vụ Nhân dân tốt hơn.

Đồng thời, thể hiện tinh thần đoàn kết, quyết tâm chính trị cao, sự chủ động, sáng tạo của các cấp ủy, chính quyền, cán bộ, đảng viên và Nhân dân toàn tỉnh trong tổ chức thực hiện. Đây là nền tảng quan trọng để Hà Tĩnh tiếp tục hoàn thiện tổ chức bộ máy, nâng cao chất lượng quản trị địa phương, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh trong giai đoạn tới.

Nhấn mạnh yêu cầu, nhiệm vụ trong bối cảnh mới, Bí thư Tỉnh ủy đề nghị cấp ủy, chính quyền các cấp, đặc biệt là người đứng đầu địa phương, đơn vị phát huy vai trò, trách nhiệm, có quyết tâm chính trị lớn, đồng bộ, thống nhất và quyết liệt trong lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện các nhiệm vụ.

Bí thư Tỉnh ủy đề nghị cấp ủy, chính quyền các cấp, đặc biệt là người đứng đầu địa phương, đơn vị phát huy vai trò, trách nhiệm, có quyết tâm chính trị lớn trong thực hiện các nhiệm vụ.

Trong đó, các cấp, ngành, địa phương, đơn vị tiếp tục quán triệt nghiêm túc, tổ chức thực hiện hiệu quả các chủ trương của Trung ương, của tỉnh về xây dựng và hoàn thiện mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, xác định đây là nhiệm vụ chính trị trọng tâm, xuyên suốt trong nhiệm kỳ.

Khẩn trương triển khai việc sắp xếp thôn, tổ dân phố theo chủ trương của Trung ương, của tỉnh bảo đảm đồng bộ với mô hình chính quyền địa phương 2 cấp. Hoàn thành việc rà soát, sắp xếp, bố trí đội ngũ cán bộ, nhất là ở cấp cơ sở, theo đúng tinh thần chỉ đạo của Trung ương về “Năm cán bộ cơ sở”.

Đẩy mạnh phân cấp, phân quyền gắn chặt với phân bổ nguồn lực và năng lực tổ chức thực hiện. Chú trọng cải cách hành chính, chuyển đổi số, bảo đảm thuận lợi, nhanh chóng cho người dân và doanh nghiệp. Tăng cường số hóa hồ sơ, liên thông dữ liệu; xây dựng hệ thống dữ liệu dùng chung, phục vụ công tác chỉ đạo, điều hành của các cấp.

Tập trung thực hiện quyết liệt mục tiêu tăng trưởng kinh tế hai con số theo tinh thần chỉ đạo của Trung ương và của tỉnh; tăng trưởng phải đi đôi với bảo đảm an sinh xã hội, giảm nghèo bền vững, bảo vệ môi trường, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của Nhân dân. Giữ vững quốc phòng, an ninh, trật tự an toàn xã hội; chăm lo xây dựng hệ thống chính trị cơ sở vững mạnh.

Bên cạnh đó, tích cực nắm tình hình từ cơ sở, chú trọng công tác tiếp dân, giải quyết kịp thời các vấn đề phát sinh. Tăng cường công tác kiểm tra, thanh tra, giám sát; phát huy vai trò giám sát, phản biện xã hội của Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội và Nhân dân trong hoạt động của hệ thống chính trị và mô hình chính quyền địa phương 2 cấp.

Bí thư Tỉnh ủy đề nghị các cấp ủy, tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị, địa phương phát huy tinh thần chủ động, trách nhiệm, căn cứ chức năng, nhiệm vụ và thẩm quyền được giao, chủ động rà soát, cụ thể hóa và triển khai hiệu quả các nội dung kết luận của hội nghị.

Tại hội nghị, các đồng chí lãnh đạo tỉnh đã trao bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh cho 20 tập thể và 18 cá nhân có thành tích trong 1 năm thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính các cấp và hoạt động của chính quyền địa phương 2 cấp.

﻿Thường trực Tỉnh ủy trao bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh cho tập thể có thành tích trong 1 năm thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính các cấp và hoạt động của chính quyền địa phương 2 cấp.