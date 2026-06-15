60 học sinh Trường THPT Chuyên Hà Tĩnh vinh dự đứng vào hàng ngũ của Đảng

Đại biểu thực hiện nghi lễ chào cờ.

Sáng 15/6, Đảng bộ Trường THPT Chuyên Hà Tĩnh tổ chức lễ trao quyết định kết nạp đảng viên mới cho học sinh, giáo viên. Đồng chí Nguyễn Thị Hà Tân – Tỉnh ủy viên, Phó Bí thư chuyên trách Đảng ủy UBND tỉnh tham dự.

Phó Bí thư chuyên trách Đảng ủy UBND tỉnh Nguyễn Thị Hà Tân và Hiệu trưởng Trường THPT Chuyên Hà Tĩnh Hoàng Bá Hùng trao quyết định kết nạp Đảng cho học sinh và giáo viên.

Tại buổi lễ, Đảng bộ Trường THPT Chuyên Hà Tĩnh đã trao quyết định kết nạp đảng viên mới cho 60 học sinh và 5 giáo viên của nhà trường.

Dịp này, 60 học sinh chính thức được kết nạp vào Đảng.

Đây là những đoàn viên có quá trình phấn đấu đáng ghi nhận; có lý tưởng cách mạng, đạo đức, ý thức tổ chức, kỷ luật tốt; đạt nhiều thành tích nổi bật trong học tập, công tác và tích cực tham gia các hoạt động phong trào.

Các đảng viên được kết nạp thuộc 5 chi bộ của Đảng bộ Trường THPT Chuyên Hà Tĩnh.

Thay mặt các đảng viên mới tuyên thệ, em Trương Ngọc Linh bày tỏ niềm vinh dự khi được đứng trong hàng ngũ của Đảng. Đồng thời, hứa sẽ luôn giữ gìn phẩm chất cách mạng, tuyệt đối trung thành với mục tiêu, lý tưởng của Đảng; không ngừng phấn đấu, rèn luyện, học tập, nâng cao trình độ, bản lĩnh chính trị; phát huy vai trò tiên phong, gương mẫu của người đảng viên.

Đảng viên Trương Ngọc Linh đọc lời tuyên thệ tại buổi lễ.

Phát biểu tại buổi lễ, Phó Bí thư chuyên trách Đảng ủy UBND tỉnh Nguyễn Thị Hà Tân chúc mừng các đảng viên mới và đánh giá cao công tác bồi dưỡng, phát triển Đảng của Đảng bộ Trường THPT Chuyên Hà Tĩnh.

Phó Bí thư chuyên trách Đảng ủy UBND tỉnh mong muốn các em học sinh được kết nạp vào hàng ngũ của Đảng tiếp tục nuôi dưỡng lý tưởng cách mạng, lòng yêu nước và khát vọng cống hiến; không ngừng học tập, nghiên cứu để trở thành những công dân ưu tú, những trí thức có năng lực, bản lĩnh và trách nhiệm với xã hội. Đồng thời, cần giữ gìn đạo đức, lối sống trong sáng; sống trung thực, nhân ái, nghĩa tình.

Phó Bí thư chuyên trách Đảng ủy UBND tỉnh Nguyễn Thị Hà Tân chúc mừng các đảng viên mới.

Các giáo viên trẻ vừa được kết nạp tiếp tục phát huy vai trò tiên phong, gương mẫu; không ngừng đổi mới, sáng tạo trong giảng dạy, lan tỏa lý tưởng sống đẹp cho học sinh.

Đảng bộ và các chi bộ trực thuộc nhà trường tiếp tục quan tâm, theo dõi, giáo dục và giúp đỡ để các đảng viên mới không ngừng rèn luyện, trưởng thành. Đặc biệt, cần duy trì mối liên hệ thường xuyên, tạo điều kiện thuận lợi để các học sinh tiếp tục phát huy vai trò, trách nhiệm của người đảng viên khi bước vào môi trường học tập mới.

Đảng ủy UBND tỉnh sẽ tiếp tục đồng hành cùng Đảng bộ Trường THPT Chuyên Hà Tĩnh trong công tác bồi dưỡng và phát triển đảng viên, góp phần xây dựng tổ chức đảng ngày càng vững mạnh.