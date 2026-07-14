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Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Duy Lâm thăm hỏi, tặng quà gia đình có công với cách mạng

Văn Đức
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(Baohatinh.vn) - Thăm hỏi, động viên người có công, gia đình người có công với cách mạng trên địa bàn Hà Tĩnh, Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Duy Lâm bày tỏ lòng tri ân đối với những đóng góp, hy sinh to lớn của các gia đình trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc.

Đồng chí Nguyễn Duy Lâm – Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh thăm hỏi, tặng quà các gia đình có công với cách mạng tại các xã: Mai Phụ, Việt Xuyên, Thạch Hà.

Đồng chí Nguyễn Duy Lâm – Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh thăm hỏi, tặng quà các gia đình có công với cách mạng tại các xã: Mai Phụ, Việt Xuyên, Thạch Hà.

Nhân kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2026), sáng 14/7, đồng chí Nguyễn Duy Lâm – Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh dẫn đầu đoàn công tác của tỉnh đã đến thăm, tặng quà các gia đình có công với cách mạng tại các xã: Mai Phụ, Việt Xuyên, Thạch Hà. Cùng đi có lãnh đạo một số sở, ban, ngành và địa phương.

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Tại xã Mai Phụ, đồng chí Nguyễn Duy Lâm – Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh cùng đoàn công tác đã tới thăm, tặng quà ông Phan Hồng Ý (SN 1946, trú thôn Gia Thiện) – thương binh 1/ 4. Sau đợt tai biến, ông Ý hiện không thể đi lại. Mọi sinh hoạt đều phải nhờ sự hỗ trợ của người thân trong gia đình. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đã ân cần thăm hỏi tình hình sức khỏe thương binh Phan Hồng Ý.
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Tiếp đó, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Duy Lâm cùng đoàn công tác đã tới thăm, tặng quà bà Lê Thị Hán (SN 1935, trú thôn Thạch Châu) – vợ liệt sĩ Nguyễn Đức Giản.
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Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy ân cần thăm hỏi tình hình sức khỏe bà Lê Thị Hán.
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Tại xã Việt Xuyên, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy và đoàn công tác đã tới thăm, tặng quà ông Bùi Chí Thanh (SN 1955), là thương binh 1/4 ở thôn Thống Nhất.
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Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy ân cần thăm hỏi sức khỏe, đời sống của gia đình ông Bùi Chí Thanh.
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Bí thư Tỉnh ủy trò chuyện với ông Phan Văn Quế (SN 1956, trú thôn Tiền Tiến) - người bị nhiễm chất độc hóa học tỷ lệ 41%.
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Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy tặng quà gia đình ông Phan Văn Quế.
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Tại xã Thạch Hà, đồng chí Nguyễn Duy Lâm – Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh đã tới thăm, tặng quà bà Lê Thị Sáu (SN 1935, trú thôn Bắc Thanh) - mẹ liệt sĩ Nguyễn Châu Sơn.
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Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Duy Lâm ân cần hỏi thăm tình hình sức khỏe bà Lê Thị Sáu - mẹ liệt sĩ Nguyễn Châu Sơn.
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Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đã tới thăm hỏi gia đình ông Nguyễn Hồng Phong (SN 1944) - bệnh binh 1/3, ở thôn Tây Long. Do tuổi cao, mọi sinh hoạt của ông Phong đều cần sự giúp đỡ, hỗ trợ của người thân trong gia đình.
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Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Duy Lâm tặng quà và động viên gia đình ông Nguyễn Hồng Phong.

Tại các gia đình, đồng chí Nguyễn Duy Lâm – Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh ân cần hỏi thăm sức khỏe, đời sống của các thương binh, mẹ liệt sĩ, người có công với cách mạng. Đồng thời, bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc trước những cống hiến, hy sinh to lớn của các thế hệ đi trước vì sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Bí thư Tỉnh ủy khẳng định, Đảng, Nhà nước và tỉnh Hà Tĩnh luôn dành sự quan tâm đặc biệt đối với người có công, gia đình người có công với cách mạng và mong muốn các gia đình tiếp tục phát huy truyền thống cách mạng, gương mẫu chấp hành tốt các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, động viên con cháu tích cực thi đua học tập, lao động, sản xuất, góp phần xây dựng quê hương ngày càng phát triển.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đề nghị cấp ủy, chính quyền địa phương tiếp tục chăm lo tốt hơn nữa tới các gia đình người có công với cách mạng trên địa bàn bằng những việc làm ý nghĩa, thiết thực, phát huy tốt truyền thống “Đền ơn đáp nghĩa”, “Uống nước nhớ nguồn” của dân tộc.

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Chủ đề NGÀY THƯƠNG BINH - LIỆT SỸ

Chủ đề Nguyễn Duy Lâm

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