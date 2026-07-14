Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Duy Lâm thăm hỏi, tặng quà gia đình có công với cách mạng

Đồng chí Nguyễn Duy Lâm – Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh thăm hỏi, tặng quà các gia đình có công với cách mạng tại các xã: Mai Phụ, Việt Xuyên, Thạch Hà.

Nhân kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2026), sáng 14/7, đồng chí Nguyễn Duy Lâm – Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh dẫn đầu đoàn công tác của tỉnh đã đến thăm, tặng quà các gia đình có công với cách mạng tại các xã: Mai Phụ, Việt Xuyên, Thạch Hà. Cùng đi có lãnh đạo một số sở, ban, ngành và địa phương.

Tại các gia đình, đồng chí Nguyễn Duy Lâm – Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh ân cần hỏi thăm sức khỏe, đời sống của các thương binh, mẹ liệt sĩ, người có công với cách mạng. Đồng thời, bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc trước những cống hiến, hy sinh to lớn của các thế hệ đi trước vì sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Bí thư Tỉnh ủy khẳng định, Đảng, Nhà nước và tỉnh Hà Tĩnh luôn dành sự quan tâm đặc biệt đối với người có công, gia đình người có công với cách mạng và mong muốn các gia đình tiếp tục phát huy truyền thống cách mạng, gương mẫu chấp hành tốt các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, động viên con cháu tích cực thi đua học tập, lao động, sản xuất, góp phần xây dựng quê hương ngày càng phát triển.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đề nghị cấp ủy, chính quyền địa phương tiếp tục chăm lo tốt hơn nữa tới các gia đình người có công với cách mạng trên địa bàn bằng những việc làm ý nghĩa, thiết thực, phát huy tốt truyền thống “Đền ơn đáp nghĩa”, “Uống nước nhớ nguồn” của dân tộc.