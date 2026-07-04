Bí thư Tỉnh ủy Hà Tĩnh dự khai mạc Lễ hội Vì Hòa bình năm 2026

Đồng chí Nguyễn Văn Thắng - Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ tham dự lễ khai mạc.



Tối 4/7, UBND tỉnh Quảng Trị tổ chức khai mạc Lễ hội Vì Hòa bình năm 2026 với chủ đề “Từ ký ức đến tương lai - Quảng Trị vì hòa bình” tại Di tích lịch sử Quốc gia đặc biệt Đôi bờ Hiền Lương - Bến Hải. Tham dự buổi lễ có đồng chí Nguyễn Văn Thắng - Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ; các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng; đại diện lãnh đạo các bộ, ngành trung ương, địa phương, doanh nghiệp, du khách trong nước và quốc tế. Đồng chí Nguyễn Duy Lâm - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh Hà Tĩnh tham dự buổi lễ.

Đồng chí Nguyễn Duy Lâm - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh Hà Tĩnh và đại biểu dự lễ khai mạc.

Lễ khai mạc Lễ hội Vì Hòa bình năm 2026 là hoạt động trung tâm, mở đầu cho toàn bộ chuỗi sự kiện lễ hội. Các hoạt động trải dài từ nay đến tháng 12/2026 bao gồm: ngày hội đạp xe vì hòa bình; đêm nhạc Trịnh Công Sơn với chủ đề “Huyền Thoại mẹ”; chương trình thắp nến tri ân tại các nghĩa trang liệt sĩ; lễ hội khinh khí cầu quốc tế, Concert quốc gia 2026 và các chuỗi hoạt động hưởng ứng khác.

Phát biểu khai mạc buổi lễ, đồng chí Lê Hồng Vinh - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị bày tỏ: Với chủ đề “Từ ký ức đến tương lai - Quảng Trị vì hòa bình”, lễ hội là dịp nhằm tưởng nhớ và tri ân những người đã ngã xuống vì hòa bình; đồng thời, cùng nhau vun đắp những nhịp cầu hữu nghị, hợp tác và phát triển giữa các quốc gia, dân tộc.

Đồng chí Lê Hồng Vinh - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị phát biểu khai mạc.

Quảng Trị muốn gửi đi một thông điệp chân thành và đầy kiêu hãnh: "Không có chiến thắng nào lớn hơn chiến thắng của hòa bình. Không có di sản nào quý giá hơn di sản của sự hòa hợp. Và không có tương lai nào bền vững hơn tương lai được xây dựng trên nền tảng của đối thoại, hợp tác, tôn trọng và tình người". Thông qua chuỗi hoạt động, Quảng Trị mong muốn từng bước xây dựng Lễ hội Vì Hòa bình trở thành một thương hiệu văn hóa đặc sắc, kết nối ký ức lịch sử với khát vọng tương lai; kết nối các giá trị văn hóa, nhân văn của Việt Nam với bạn bè quốc tế.

Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Nguyễn Văn Thắng - Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ nhấn mạnh: Từ bao đời nay, hòa bình luôn là khát vọng cháy bỏng, là giá trị thiêng liêng và bền vững nhất mà nhân loại hướng tới. Giữ gìn hòa bình không chỉ là trách nhiệm của mỗi quốc gia mà còn là nghĩa vụ chung của cộng đồng quốc tế vì tương lai của thế hệ hôm nay và mai sau.

Đồng chí Nguyễn Văn Thắng - Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ phát biểu tại buổi lễ.

Đồng chí Nguyễn Văn Thắng bày tỏ, Quảng Trị - mảnh đất từng chịu nhiều đau thương của chiến tranh nhưng hôm nay đã trở thành biểu tượng của hòa bình và khát vọng phát triển. Đó không chỉ là niềm tự hào của Quảng Trị mà còn là hình ảnh của Việt Nam yêu chuộng hòa bình, khép lại quá khứ để cùng thế giới hướng tới tương lai.

Đồng chí Nguyễn Văn Thắng mong muốn mỗi người dân Việt Nam và cộng đồng thế giới giữ vững niềm tin và phát huy trách nhiệm gìn giữ hòa bình bằng đối thoại hợp tác, sự tôn trọng lẫn nhau và lòng nhân ái.

Nghi thức thỉnh chuông ước nguyện hòa bình tại buổi lễ.

Đặc biệt trong chương trình, nghi thức thỉnh chuông ước nguyện hòa bình vang lên, mang theo khát vọng về hòa bình, hàn gắn, sẻ chia và phát triển bền vững; đồng thời, gửi nguyện ước về hòa bình từ Việt Nam lan tỏa đến bạn bè năm châu.

Chương trình nghệ thuật tại lễ khai mạc.

Tại đêm khai mạc, đông đảo khán giả được theo dõi chương trình nghệ thuật đặc sắc gồm ba chương: “Dòng chảy ký ức”; “Ánh sáng hòa bình” và “Thế giới hòa ca”.

Chương trình nghệ thuật được tổ chức quy mô với nhiều ca khúc, tiết mục đặc sắc kết hợp công nghệ trình diễn hiện đại, hiệu ứng âm thanh, ánh sáng, sân khấu thực cảnh và màn bắn pháo hoa tầm cao. Đây là hoạt động nghệ thuật quy mô lớn tái hiện hành trình từ ký ức chiến tranh đến khát vọng hòa bình, đoàn kết và phát triển của Quảng Trị nói riêng, Việt Nam nói chung.