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Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh dự hội nghị công bố Quyết định điều chỉnh Quy hoạch và Xúc tiến đầu tư tỉnh Quảng Trị

Đức Việt
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(Baohatinh.vn) - Đồng chí Phan Thiên Định - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh cùng các đại biểu tham dự hội nghị công bố Quyết định điều chỉnh Quy hoạch và Xúc tiến đầu tư tỉnh Quảng Trị.

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Đồng chí Phan Thiên Định - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh và đại biểu dự hội nghị.

Chiều 4/7, tại phường Nam Đông Hà (tỉnh Quảng Trị), UBND tỉnh Quảng Trị tổ chức hội nghị công bố Quyết định điều chỉnh Quy hoạch và Xúc tiến đầu tư tỉnh Quảng Trị với chủ đề: "Quảng Trị - Không gian mới, Cơ hội mới".

Dự hội nghị có đồng chí Nguyễn Chí Dũng - nguyên Phó Thủ tướng Chính phủ; các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng: Nguyễn Long Hải - Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy các cơ quan Đảng Trung ương, Nguyễn Thị Bích Ngọc - Thứ trưởng Bộ Tài chính, Nguyễn Văn Phương - Bí thư Tỉnh ủy Quảng Trị; đại diện lãnh đạo các bộ, ngành trung ương, địa phương.

Đồng chí Phan Thiên Định - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh tham dự hội nghị.

Đại biểu dự hội nghị.

Đại biểu dự hội nghị.

Theo Quy hoạch, không gian phát triển của tỉnh Quảng Trị được tổ chức trên nền tảng bốn trụ cột kinh tế mà Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030 đã xác định: Năng lượng - Logistics - Du lịch - Nông nghiệp xanh. Từ định hướng đó, năng lượng sẽ là trụ cột dẫn dắt, từng bước đưa Quảng Trị trở thành trung tâm năng lượng của khu vực miền Trung, gắn với phát triển đồng bộ các loại hình năng lượng và hệ thống truyền tải hiện đại; hình thành hệ thống logistics hiện đại với cảng nước sâu Mỹ Thủy và Khu kinh tế thương mại xuyên biên giới Lao Bảo - Đensavẳn (Lào); xây dựng du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn trên cơ sở phát huy giá trị nổi bật của Phong Nha - Kẻ Bàng, lịch sử, văn hóa và hòa bình; đồng thời, phát triển nền nông nghiệp xanh, sạch, tuần hoàn, gắn với chuỗi giá trị và thị trường hiện đại.

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Đồng chí Nguyễn Văn Phương, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Trị phát biểu khai mạc hội nghị.

Mục tiêu tổng quát là phấn đấu đến năm 2030, xây dựng tỉnh Quảng Trị phát triển nhanh, bền vững, là địa phương có nền kinh tế năng động, môi trường sống an toàn, văn minh, hạnh phúc; từng bước khẳng định vai trò là cực tăng trưởng quan trọng trên trục hành lang kinh tế Đông - Tây (EWEC) và khu vực miền Trung, đóng góp tích cực vào sự nghiệp phát triển đất nước trong kỷ nguyên vươn mình của dân tộc Việt Nam.

Tập trung đầu tư hệ thống kết cấu hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội đồng bộ, hiện đại. Hình thành đồng bộ các trục phát triển kinh tế - kỹ thuật, các vùng động lực ven biển, trung tâm công nghiệp - đô thị, kết hợp hài hoà với khu vực trung du, miền núi, biên giới; khai thác tiềm năng và lợi thế của hành lang kinh tế Đông - Tây để phát triển kinh tế và thương mại. Chú trọng phát triển toàn diện văn hóa - xã hội; bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa, lịch sử, bản sắc Quảng Trị; nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, chăm lo an sinh xã hội, cải thiện rõ rệt đời sống vật chất và tinh thần của Nhân dân. Tăng cường quốc phòng, an ninh, bảo vệ vững chắc chủ quyền biên giới, giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội; nâng cao hiệu quả công tác đối ngoại và chủ động hội nhập quốc tế sâu rộng.

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Lãnh đạo tỉnh Quảng Trị trao quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư, giấy chứng nhận đăng ký đầu tư và chấp thuận nghiên cứu dự án đầu tư cho các nhà đầu tư - Ảnh: Đ.V
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Tầm nhìn đến năm 2050, Quảng Trị trở thành tỉnh có nền kinh tế phát triển năng động, bền vững với cơ cấu chính là công nghiệp - dịch vụ, là một cực tăng trưởng mới ở vùng Bắc Trung Bộ và là một trong những trung tâm năng lượng, logistics và du lịch đặc sắc của cả nước. Tiếp tục khẳng định vai trò là hạt nhân quan trọng, tham gia tích cực và chủ động vào các hoạt động giao thương, liên kết trên tuyến hành lang kinh tế Đông - Tây.

Phát huy hiệu quả tiềm năng, thế mạnh, nhất là các giá trị độc đáo nổi bật toàn cầu của di sản thiên nhiên thế giới Vườn Quốc gia (VQG) Phong Nha - Kẻ Bàng, góp phần định vị Quảng Trị là điểm đến du lịch hàng đầu tại khu vực Đông Nam Á với hệ thống hang động hùng vĩ, hệ sinh thái đa dạng, các giá trị văn hóa phong phú, điểm đến nghỉ dưỡng và giải trí thể thao cao cấp hàng đầu của Việt Nam gắn với lợi ích cộng đồng và phát triển du lịch bền vững.

Tại hội nghị, sau khi nghe công bố Quyết định phê duyệt điều chỉnh Quy hoạch tỉnh Quảng Trị thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050; lãnh đạo tỉnh Quảng Trị trao quyết định đồng ý chủ trương đầu tư, giấy chứng nhận đăng ký đầu tư, văn bản chấp thuận nghiên cứu đầu tư cho một số doanh nghiệp, nhà đầu tư; đồng thời tiếp nhận ủng hộ an sinh xã hội từ các doanh nghiệp, nhà đầu tư.

Hội nghị cũng nghe bài phát biểu của đại diện lãnh đạo trung ương, phát biểu tham luận của các doanh nghiệp, nhà đầu tư.​

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Tags:

#Chủ tịch UBND tỉnh Phan Thiên Định #Quy hoạch tỉnh Quảng Trị #Quy hoạch tỉnh Hà Tĩnh

Chủ đề Phan Thiên Định

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