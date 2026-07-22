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Bí thư Đảng ủy UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh Phan Thiên Định tri ân các anh hùng liệt sĩ

Đình Nhất
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(Baohatinh.vn) - Đồng chí Phan Thiên Định - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh bày tỏ lòng tri ân sâu sắc đối với các anh hùng liệt sĩ đã hiến trọn tuổi thanh xuân vì độc lập dân tộc, tự do của Tổ quốc, vì hạnh phúc của Nhân dân.

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Ban Thường vụ Đảng ủy UBND tỉnh dâng hương tưởng niệm tại Nghĩa trang Liệt sĩ Núi Nài.

Nhân dịp kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2026), sáng 22/7, đoàn đại biểu Ban Thường vụ Đảng ủy UBND tỉnh do đồng chí Phan Thiên Định - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh dẫn đầu tổ chức dâng hương tri ân các anh hùng liệt sĩ tại Nghĩa trang Liệt sĩ Núi Nài (phường Thành Sen) và Khu di tích Ngã ba Đồng Lộc (xã Đồng Lộc).

Cùng tham dự chương trình có các Phó Chủ tịch UBND tỉnh: Trần Báu Hà, Nguyễn Trọng Hiếu, Hồ Huy Thành; Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Thành Sen Trần Quang Tuấn.

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Chủ tịch UBND tỉnh Phan Thiên Định dâng hoa tưởng niệm tại Nghĩa trang Liệt sĩ Núi Nài...
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... và dâng hương lên từng phần mộ liệt sĩ.
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Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Trần Báu Hà dâng hương lên từng phần mộ tại Nghĩa trang Liệt sĩ Núi Nài.
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Tiếp đó, Chủ tịch UBND tỉnh Phan Thiên Định và đoàn đã tới dâng hoa, dâng hương tại Khu di tích Ngã ba Đồng Lộc (xã Đồng Lộc).
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Chủ tịch UBND tỉnh Phan Thiên Định dâng hoa tại Nhà bia tưởng niệm các anh hùng, liệt sĩ TNXP toàn quốc.
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Đoàn đại biểu dâng hương tại khu mộ 10 nữ anh hùng liệt sĩ TNXP Ngã ba Đồng Lộc.
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Chủ tịch UBND tỉnh Phan Thiên Định dâng hoa tại khu mộ 10 nữ anh hùng liệt sĩ TNXP.
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Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Trần Báu Hà dâng hoa lên từng phần mộ.
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Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hồ Huy Thành dâng hoa lên các phần mộ.
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Phó Bí thư chuyên trách Đảng ủy UBND tỉnh Nguyễn Thị Hà Tân dâng hoa lên từng phần mộ.
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Các thành viên trong đoàn thành kính tri ân các anh hùng liệt sĩ.

Trong không khí thành kính, trang nghiêm, Chủ tịch UBND tỉnh Phan Thiên Định và các thành viên trong đoàn bày tỏ lòng tri ân sâu sắc đối với công lao to lớn của các anh hùng liệt sĩ đã hiến trọn tuổi thanh xuân vì độc lập dân tộc, tự do của Tổ quốc, vì hạnh phúc của Nhân dân.

Trước anh linh các liệt sĩ, đoàn nguyện hứa tiếp tục phát huy truyền thống của các thế hệ cha anh, đoàn kết, nỗ lực hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, góp phần xây dựng quê hương, đất nước phát triển nhanh, bền vững.

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Tags:

#Thương binh #Liệt sĩ #Nghĩa trang #Kỷ niệm #Tưởng niệm #Đồng Lộc #Lòng yêu nước

Chủ đề Phan Thiên Định

Chủ đề NGÀY THƯƠNG BINH - LIỆT SỸ

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