Bí thư Đảng ủy UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh Phan Thiên Định tri ân các anh hùng liệt sĩ

Duy trì nghiêm chế độ trực sẵn sàng chiến đấu, xử lý hiệu quả các tình huống 21/07/2026 16:55 Mặc dù điều kiện công tác còn nhiều khó khăn nhưng Phân đội Đảo Sơn Dương (Hà Tĩnh) đã duy trì nghiêm chế độ trực sẵn sàng chiến đấu, quản lý, bảo vệ vững chắc khu vực được giao, tích cực xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện, "mẫu mực, tiêu biểu".

Đảm bảo công tác tổ chức các kỳ họp HĐND tỉnh chuyên nghiệp, hiệu quả 21/07/2026 16:08 Đồng chí Nguyễn Hồng Lĩnh - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Hà Tĩnh đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo các sở, ngành chủ động chuẩn bị nội dung trình HĐND tỉnh từ sớm.

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Tiếp tục mở rộng diện bao phủ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế trên địa bàn Hà Tĩnh 21/07/2026 12:34 Hà Tĩnh tiếp tục triển khai quyết liệt các giải pháp mở rộng diện bao phủ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu đến năm 2030.

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Lãnh đạo tỉnh thăm hỏi, tặng quà người có công với cách mạng 20/07/2026 16:39 Các đồng chí lãnh đạo tỉnh Hà Tĩnh ân cần thăm hỏi sức khỏe, bày tỏ sự tri ân sâu sắc đối với Mẹ Việt Nam anh hùng, người có công với cách mạng trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

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Mỗi con đường - một bước chuyển của Thành Sen 20/07/2026 05:22 Những công trình giao thông chiến lược và hạ tầng đồng bộ đã làm cho diện mạo Thành Sen ngày càng hiện đại, văn minh. Đằng sau mỗi sự đổi thay ấy là kết tinh của nguồn lực đầu tư, ý chí kiến tạo của cấp ủy, chính quyền và sự đồng lòng của Nhân dân, mở ra không gian phát triển mới để đô thị trung tâm Hà Tĩnh ngày một vươn tầm.

Dịch vụ công lưu động ở Thành Sen: Từ chờ dân tới chủ động đến với dân 19/07/2026 14:57 Thay vì chờ người dân đến trụ sở làm thủ tục hành chính, cán bộ phường Thành Sen (Hà Tĩnh) đã chủ động đưa dịch vụ công đến tận hộ gia đình, từng người dân.

Tuổi trẻ Hà Tĩnh lan tỏa hành động tri ân 19/07/2026 08:32 Những hoạt động tri ân nhân kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ được tuổi trẻ Hà Tĩnh triển khai rộng khắp, lan tỏa truyền thống "Đền ơn đáp nghĩa" và trách nhiệm của thế hệ trẻ.

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Công điện khẩn về tăng cường bảo đảm an toàn trong hoạt động du lịch 18/07/2026 11:53 Lãnh đạo ngành yêu cầu các địa phương có phương án bảo đảm an toàn các tuyến, điểm du lịch có nguy cơ sạt lở, lũ lụt mùa mưa bão, bảo đảm an toàn du lịch bay, hoạt động thám hiểm...

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Lãnh đạo tỉnh tặng quà, tri ân người có công với cách mạng 17/07/2026 16:38 Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Dương Tất Thắng và Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thị Nguyệt bày tỏ lòng tri ân sâu sắc đối với thương binh, bệnh binh, thân nhân liệt sĩ, gia đình người có công với cách mạng trên địa bàn Hà Tĩnh.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm: Mỗi bộ hài cốt liệt sĩ được tìm thấy là sự trở về của một phần lịch sử 17/07/2026 16:28 Chiều 17/7, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã đến thăm, động viên và có bài phát biểu với các lực lượng đang ngày đêm thực hiện nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ tại Công viên Lê Thị Riêng. Báo và phát thanh, truyền hình Hà Tĩnh trân trọng giới thiệu toàn văn phát biểu của đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước.

Hà Tĩnh triển khai nhiệm vụ diễn tập khu vực phòng thủ năm 2026 17/07/2026 16:18 Đồng chí Phan Thiên Định - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Ban Tổ chức diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh cần lãnh đạo, chỉ đạo các sở, ban, ngành và các địa phương ở Hà Tĩnh làm tốt công tác chuẩn bị, tiến hành diễn tập đúng kế hoạch, đạt kết quả tốt, an toàn tuyệt đối.

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TP Hải Phòng hỗ trợ Hà Tĩnh 500 triệu đồng thực hiện công tác an sinh xã hội 17/07/2026 12:33 Thay mặt lãnh đạo TP Hải Phòng, đồng chí Lê Ngọc Châu - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy, Trưởng đoàn ĐBQH thành phố mong muốn những tình cảm sẻ chia của TP Hải Phòng sẽ góp phần chăm lo tốt hơn cho các gia đình chính sách trên địa bàn Hà Tĩnh.