Đồng chí Trần Cẩm Tú dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh, tri ân các anh hùng liệt sĩ tại Ngã ba Đồng Lộc

Đồng chí Trần Cẩm Tú - Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư cùng đoàn công tác dâng hoa, dâng hương tại Khu Di tích quốc gia đặc biệt Kim Liên.

Nhân kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2026), sáng 15/7, đồng chí Trần Cẩm Tú - Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư cùng đoàn công tác đã đến dâng hoa, dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Khu Di tích quốc gia đặc biệt Kim Liên (Nghệ An) và dâng hương, tri ân các anh hùng liệt sĩ tại Khu Di tích lịch sử Ngã ba Đồng Lộc (Hà Tĩnh).

Cùng đi có các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng: Nguyễn Thị Thu Hà - Phó Chánh Văn phòng Thường trực Văn phòng Trung ương Đảng; Thượng tướng Nguyễn Văn Hiền - Thứ trưởng Bộ Quốc phòng; Thượng tướng Nguyễn Văn Long - Thứ trưởng Bộ Công an; Thiếu tướng Đoàn Xuân Bường - Chính ủy Quân khu 4; Nguyễn Khắc Thận - Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An. Về phía tỉnh Hà Tĩnh có các đồng chí: Nguyễn Duy Lâm - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh; Nguyễn Hồng Lĩnh - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh.

Đồng chí Trần Cẩm Tú - Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư cùng đoàn dâng hương tưởng niệm trước bàn thờ Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Đồng chí Trần Cẩm Tú - Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Đồng chí Nguyễn Thị Thu Hà - Phó Chánh Văn phòng Thường trực Văn phòng Trung ương Đảng dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh.



Đồng chí Nguyễn Duy Lâm - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh Hà Tĩnh dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Đồng chí Nguyễn Hồng Lĩnh - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Hà Tĩnh dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Tại Khu Di tích quốc gia đặc biệt Kim Liên, đồng chí Trần Cẩm Tú - Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư cùng đoàn công tác thành kính dâng hoa, dâng hương, bày tỏ lòng tri ân sâu sắc đối với Chủ tịch Hồ Chí Minh - vị lãnh tụ thiên tài của Đảng và dân tộc, Anh hùng giải phóng dân tộc, Danh nhân văn hóa thế giới. Cuộc đời và sự nghiệp cách mạng của Người là biểu tượng sáng ngời của lòng yêu nước, ý chí đấu tranh vì độc lập dân tộc, hòa bình và hạnh phúc của Nhân dân.

Đồng chí Trần Cẩm Tú và đoàn công tác bày tỏ lòng biết ơn vô hạn, sự kính trọng sâu sắc đối với Chủ tịch Hồ Chí Minh - lãnh tụ vĩ đại của Đảng và Nhân dân ta, Anh hùng giải phóng dân tộc.

Thực hiện di huấn thiêng liêng của Người, đoàn công tác nguyện tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết, thống nhất, nỗ lực vượt qua mọi khó khăn, tận dụng hiệu quả thời cơ, khơi dậy và phát huy mọi nguồn lực để thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ, góp phần đưa Việt Nam bước vào kỷ nguyên phát triển mới - kỷ nguyên vươn mình của dân tộc. Đồng thời, nguyện không ngừng học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Đồng chí Trần Cẩm Tú và đoàn công tác đến dâng hương tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ tại Khu di tích Ngã ba Đồng Lộc.

Tiếp đó, đồng chí Trần Cẩm Tú và đoàn công tác đến dâng hương, đặt vòng hoa tại Nhà bia tưởng niệm liệt sĩ thanh niên xung phong toàn quốc - nơi ghi danh hơn 4.000 liệt sĩ thanh niên xung phong trong cả nước và Khu mộ 10 nữ anh hùng liệt sĩ thanh niên xung phong đã anh dũng hy sinh tại Ngã ba Đồng Lộc.

Đồng chí Trần Cẩm Tú và đoàn công tác dâng hương tại Nhà bia tưởng niệm các liệt sĩ thanh niên xung phong toàn quốc.

Đồng chí Trần Cẩm Tú thành kính dâng hoa, bày tỏ lòng tri ân sâu sắc đối với các anh hùng liệt sĩ tại Ngã ba Đồng Lộc.

Đồng chí Trần Cẩm Tú và đoàn công tác tham quan Nhà bia tưởng niệm các liệt sĩ thanh niên xung phong.

Trong cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước, Ngã ba Đồng Lộc là một trong những trọng điểm đánh phá ác liệt. Từ tháng 4 đến tháng 10/1968, nơi đây liên tục hứng chịu các đợt oanh tạc của không quân Mỹ với gần 50.000 quả bom, biến mảnh đất nhỏ bé thành "chảo lửa" giữa chiến trường. Có thời điểm, hơn 1,6 vạn cán bộ, chiến sĩ, thanh niên xung phong ngày đêm bám trụ, phá bom, mở đường, giữ cho huyết mạch giao thông không bị đứt gãy. Sự hy sinh anh dũng của nhiều cán bộ, chiến sĩ, đặc biệt là 10 nữ thanh niên xung phong đã làm nên huyền thoại bất tử ở Ngã ba Đồng Lộc.

Đồng chí Trần Cẩm Tú và đoàn công tác dâng hương, dâng hoa tại Khu mộ 10 nữ anh hùng liệt sĩ thanh niên xung phong ở Ngã ba Đồng Lộc.

Đồng chí Trần Cẩm Tú dâng hoa, dâng hương, bày tỏ lòng biết ơn vô hạn đối với các thế hệ đi trước.

Bí thư Tỉnh ủy Hà Tĩnh Nguyễn Duy Lâm dâng hoa tại các phần mộ liệt sĩ.

Đồng chí Trần Cẩm Tú và các thành viên trong đoàn bày tỏ lòng tri ân sâu sắc đối với các anh hùng liệt sĩ đã chiến đấu, hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc, vì sự toàn vẹn lãnh thổ và cuộc sống hòa bình, ấm no, hạnh phúc của Nhân dân.

Đoàn nguyện tiếp tục phát huy truyền thống, nỗ lực phấn đấu, đóng góp sức lực, trí tuệ, góp phần xây dựng quê hương, đất nước ngày càng phồn vinh, thịnh vượng.