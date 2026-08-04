Đoàn ĐBQH Hà Tĩnh tham gia góp ý hoàn thiện các dự án luật

Đồng chí Nguyễn Duy Lâm - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh Hà Tĩnh và đồng chí Trần Đình Gia - Phó Trưởng đoàn chuyên trách Đoàn ĐBQH Hà Tĩnh tham gia phiên thảo luận tổ.

Sáng 4/8, Đoàn ĐBQH tỉnh Hà Tĩnh tham gia thảo luận tại Tổ số 9 cùng Đoàn ĐBQH tỉnh Lai Châu và Đoàn ĐBQH TP Cần Thơ về 3 dự án luật, gồm: Luật Phòng, chống phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt; Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của 9 luật về quân sự, quốc phòng; Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật (sửa đổi). Tham dự buổi thảo luận có các đồng chí: Nguyễn Duy Ngọc - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tổ chức Trung ương (Đoàn ĐBQH TP Cần Thơ); Phạm Gia Túc - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ (Đoàn ĐBQH tỉnh Hà Tĩnh). Đồng chí Đỗ Thanh Bình - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy Cần Thơ, Trưởng đoàn ĐBQH TP Cần Thơ chủ trì phiên thảo luận Đồng chí Nguyễn Duy Lâm - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh Hà Tĩnh cùng ĐBQH đoàn Hà Tĩnh và các đoàn Lai Châu, TP Cần Thơ tham gia thảo luận.

Toàn cảnh phiên thảo luận tổ sáng 4/8.

Phân định rõ trách nhiệm trong lĩnh vực quân sự, quốc phòng

Thảo luận về dự án Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của 9 luật trong lĩnh vực quân sự, quốc phòng, đại biểu kỳ vọng, luật sẽ kịp thời khắc phục khoảng trống pháp lý phát sinh trong quá trình thực hiện nhiệm vụ sau khi thực hiện chính quyền địa phương 2 cấp. Bên cạnh đó, tạo cơ sở pháp lý để công tác chỉ huy, chỉ đạo, xây dựng khu vực phòng thủ, tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ, quản lý lực lượng dự bị động viên, dân quân tự vệ, phòng thủ dân sự cùng các nhiệm vụ quốc phòng khác được triển khai đồng bộ, hiệu quả, thông suốt.

Đại biểu đề nghị tiếp tục rà soát, hoàn thiện quy định theo hướng phân định rõ trách nhiệm giữa ban chỉ huy quân sự (CHQS) cấp xã và bộ CHQS cấp tỉnh trong từng khâu của quy trình tuyển quân; bảo đảm xác định rõ chủ thể, rõ trách nhiệm, không chồng chéo, không bỏ sót nhiệm vụ. Hoàn thiện quy định về trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị trong công tác quản lý quân nhân dự bị và phương tiện kỹ thuật dự bị; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ số, xây dựng cơ sở dữ liệu dùng chung để quản lý chặt chẽ, chính xác lực lượng dự bị động viên.

Đối với lĩnh vực phòng thủ dân sự, đại biểu đề nghị hoàn thiện cơ chế chỉ huy, điều hành theo hướng thống nhất đầu mối; xác định rõ trách nhiệm của từng cơ quan, lực lượng trong xử lý sự cố, thiên tai, thảm họa và các tình huống khẩn cấp. Đồng thời, quy định cụ thể vị trí, chức trách, nhiệm vụ, quyền hạn và mối quan hệ công tác của chính trị viên trong ban CHQS cấp xã, bảo đảm phù hợp với yêu cầu thực tiễn, góp phần nâng cao hiệu quả lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng tại cơ sở.

Đại biểu Nguyễn Thành Đồng - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh Hà Tĩnh tham gia thảo luận.

Đại biểu Nguyễn Thành Đồng - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh Hà Tĩnh đề nghị nghiên cứu, bổ sung các chức vụ chỉ huy trưởng, chính ủy, phó chỉ huy trưởng và phó chính ủy ban chỉ huy bộ đội biên phòng cấp tỉnh vào Điều 2 của dự thảo. Qua đó, không chỉ bảo đảm sự tương thích với mô hình tổ chức mới khi thực hiện chính quyền địa phương 2 cấp mà còn góp phần hoàn thiện cơ sở pháp lý cho công tác quản lý, sử dụng, bổ nhiệm sĩ quan, bảo đảm tính thống nhất, đồng bộ giữa các lực lượng thực hiện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng.

Tăng cường năng lực cảnh báo sớm trong phòng, chống phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt

Dự án Luật Phòng, chống phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt nhằm thể chế hóa đầy đủ đường lối, chủ trương của Đảng về bảo vệ Tổ quốc từ sớm, từ xa; góp phần bảo đảm quốc phòng, an ninh quốc gia và nâng cao hiệu quả hội nhập quốc tế trong bối cảnh tình hình thế giới có nhiều diễn biến phức tạp.

Đại tá Phạm Văn Sâm - Chính ủy Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Hà Tĩnh (Đoàn ĐBQH tỉnh Hà Tĩnh) đóng góp ý kiến thảo luận.

Đại biểu đề nghị quy định rõ các tiêu chí nhận diện hoặc nguyên tắc xác định đối tượng quản lý, bổ sung cơ chế kế thừa, chia sẻ dữ liệu đối với những trường hợp đã được cấp phép hoặc khai báo theo quy định; tăng cường đầu tư phát triển hạ tầng dữ liệu và nguồn nhân lực số chuyên sâu phục vụ công tác cảnh báo sớm; làm rõ nguyên tắc, phương pháp, nguồn thông tin và trách nhiệm của các cơ quan liên quan trong việc đánh giá, cập nhật tiêu chí rủi ro quốc gia. Quy định cụ thể trách nhiệm của các nhà cung cấp nền tảng số trong việc nhận diện, giám sát và báo cáo các hành vi chuyển giao phần mềm, công nghệ nhạy cảm có dấu hiệu rủi ro.

Đối với các biện pháp kiểm soát, đại biểu nhấn mạnh yêu cầu phải quy định chặt chẽ về căn cứ, điều kiện, thẩm quyền, trình tự, thủ tục áp dụng; đồng thời bổ sung cơ chế kiểm tra, giám sát, rà soát định kỳ, chấm dứt biện pháp và bồi thường thiệt hại khi cần thiết. Ngoài ra, cần tiếp tục rà soát, phân định rõ ranh giới giữa hoạt động kiểm soát tài trợ phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt với công tác phòng, chống rửa tiền và tài trợ khủng bố, bảo đảm tính thống nhất, đồng bộ của hệ thống pháp luật; đồng thời không làm cản trở các hoạt động hợp pháp trong nghiên cứu khoa học, sản xuất, kinh doanh, đầu tư và hợp tác quốc tế.

Đại tá Phạm Văn Sâm - Chính ủy Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Hà Tĩnh (Đoàn ĐBQH Hà Tĩnh) đề nghị làm rõ phạm vi điều chỉnh của luật bảo đảm phù hợp với các nội dung liên quan đến kiểm soát tài trợ phổ biến, danh sách chỉ định, phong tỏa tài sản và trì hoãn giao dịch. Bên cạnh đó, xem xét quy định cụ thể hơn đối với khái niệm “vũ khí khác có tính năng, tác dụng tương tự” nhằm bảo đảm tính chặt chẽ trong áp dụng pháp luật. Dự án luật cần bổ sung chính sách ưu tiên nguồn lực cho công tác tuyên truyền, đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ trực tiếp thực hiện nhiệm vụ tại khu vực biên giới, cửa khẩu, vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi; làm rõ cơ chế chia sẻ dữ liệu, tránh phát sinh thủ tục báo cáo trùng lặp giữa các cơ quan chức năng.

Nâng cao hiệu quả phổ biến, giáo dục pháp luật đáp ứng yêu cầu chuyển đổi số

Liên quan tới dự án Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật (sửa đổi), đại biểu đề nghị quy định rõ chủ tịch UBND cấp xã là người quyết định thành lập hội đồng theo quy định của UBND cấp tỉnh; làm rõ tiêu chí, nguyên tắc xác định trường hợp khó khăn, hạn chế trong tiếp cận pháp luật; rà soát các quy định về truyền thông chính sách để bảo đảm thống nhất với Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật, tránh chồng chéo, lãng phí nguồn lực và phát sinh khó khăn trong tổ chức thực hiện.

Đại biểu Nguyễn Thanh Bình - Chủ tịch Hội Người cao tuổi Việt Nam (Đoàn ĐBQH Hà Tĩnh) thảo luận về dự án Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật (sửa đổi).

Quy định cụ thể hơn về nguyên tắc, yêu cầu của hoạt động truyền thông chính sách; làm rõ chủ thể, trình tự, trách nhiệm tiếp thu, phản hồi và giải trình đối với các ý kiến trong quá trình truyền thông chính sách. Bổ sung cơ chế hỗ trợ để người dân, doanh nghiệp chủ động, thuận tiện hơn trong việc tiếp cận, tìm hiểu pháp luật; phân định rõ trách nhiệm của các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan chuyên môn, UBND cấp tỉnh trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật; phân định rõ trách nhiệm giữa chính quyền địa phương cấp tỉnh với cấp xã và giữa HĐND với UBND cùng cấp.

Đại biểu Nguyễn Thanh Bình - Chủ tịch Hội Người cao tuổi Việt Nam và các ĐBQH tỉnh Hà Tĩnh đề nghị cần tiếp tục kế thừa quy định người dân sinh sống tại khu vực biên giới là đối tượng đặc thù trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật; bổ sung hình thức phổ biến, giáo dục pháp luật thông qua công tác thi hành án; quy định bắt buộc thành lập hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật ở cấp xã; bổ sung chính sách đối với báo cáo viên, tuyên truyền viên pháp luật; trách nhiệm của hội người cao tuổi.