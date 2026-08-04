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Chính trị

Khu di tích Tổng Bí thư Trần Phú "khoác" diện mạo mới sau tu bổ

Sĩ Hoàng
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(Baohatinh.vn) - Sau thời gian nâng cấp, Khu di tích Tổng Bí thư Trần Phú (xã Đức Thọ, Hà Tĩnh) đã khoác lên diện mạo mới với nhiều hạng mục được đầu tư đồng bộ, góp phần phát huy giá trị của địa chỉ đỏ.

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Dự án tu bổ, tôn tạo Khu di tích Tổng Bí thư Trần Phú do Ban Quản lý Dự án đầu tư xây dựng công trình dân dụng và hạ tầng kỹ thuật tỉnh Hà Tĩnh làm chủ đầu tư, với tổng nguồn vốn hơn 60 tỷ đồng từ ngân sách Trung ương, ngân sách tỉnh Hà Tĩnh và nguồn hỗ trợ của UBND thành phố Hà Nội. Đây là công trình có ý nghĩa chính trị, lịch sử đặc biệt, đồng thời đáp ứng yêu cầu bảo tồn lâu dài, phát huy giá trị của di tích.
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Theo thiết kế, dự án được triển khai tại cả Khu mộ và Khu lưu niệm Tổng Bí thư Trần Phú với nhiều hạng mục được xây dựng mới, cải tạo và chỉnh trang đồng bộ.
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Tại Khu mộ Tổng Bí thư Trần Phú, các hạng mục được đầu tư gồm: cải tạo sân hành lễ; mở rộng hệ thống đường nội bộ, bậc cấp; xây dựng mới cổng, hàng rào, tường chắn; hệ thống cấp thoát nước, điện chiếu sáng, cây xanh, cảnh quan và các hạng mục hạ tầng kỹ thuật phụ trợ.
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Có mặt tại Khu mộ Tổng Bí thư Trần Phú những ngày đầu tháng 8, dễ dàng cảm nhận sự thay đổi rõ nét so với trước đây. Từ cổng vào đến khu mộ đều được chỉnh trang sạch đẹp. Hệ thống sân, đường lát đá rộng rãi, các bậc cấp được mở rộng, cảnh quan cây xanh được quy hoạch hài hòa tạo nên không gian trang nghiêm nhưng gần gũi. Những hạng mục mới không làm mất đi giá trị nguyên gốc của di tích mà góp phần tôn lên vẻ uy nghiêm nơi an nghỉ của Tổng Bí thư Trần Phú.
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Đặc biệt, trong dịp kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ vừa qua, khu di tích đã đón lượng lớn người dân, du khách thập phương đến dâng hương, tham quan. Không gian khang trang, đồng bộ đã để lại nhiều ấn tượng tốt đẹp.
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Trong khi đó, tại khu lưu niệm, dự án đầu tư xây dựng mới nhà tưởng niệm, nhà đón tiếp; cải tạo nhà lưu niệm hiện có; xây dựng hệ thống sân vườn, đường dạo, bãi đỗ xe, cổng, hàng rào; đồng thời hoàn thiện hệ thống điện, cấp thoát nước, phòng cháy chữa cháy, cây xanh và các hạng mục phụ trợ khác.
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Theo ghi nhận, đến nay toàn bộ các hạng mục xây dựng cơ bản đã hoàn thành. Riêng khu lưu niệm đang được đơn vị chuyên môn triển khai thiết kế, thi công nội thất trưng bày trước khi đưa các hiện vật, tài liệu, hình ảnh vào giới thiệu phục vụ Nhân dân và du khách.
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"Là người con của quê hương Đức Thọ và cũng là người trực tiếp làm công tác thuyết minh tại khu di tích, tôi rất vui khi nơi đây được đầu tư khang trang hơn. Dịp 27/7 vừa qua, lượng người dân và du khách về dâng hương đông hơn hẳn. Không gian sạch đẹp, trang nghiêm, chúng tôi càng tự hào khi giới thiệu về cuộc đời, sự nghiệp của Tổng Bí thư Trần Phú đến với các đoàn khách", chị Trần Thị Hồng Lĩnh - Phòng Quản lý di tích Tổng Bí thư Trần Phú (Bảo tàng Hà Tĩnh) chia sẻ.
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Việc hoàn thành dự án không chỉ bảo đảm công tác bảo tồn theo hướng bền vững mà còn góp phần xây dựng Khu di tích Tổng Bí thư Trần Phú trở thành điểm đến văn hóa - lịch sử tiêu biểu của Hà Tĩnh. Khi khu trưng bày hoàn thiện và chính thức đưa vào hoạt động trong thời gian tới, nơi đây tiếp tục là "địa chỉ đỏ" thu hút đông đảo Nhân dân, du khách trong hành trình tìm hiểu về cuộc đời, sự nghiệp Tổng Bí thư đầu tiên của Đảng.

Việc đầu tư tu bổ, tôn tạo đã mang đến diện mạo mới cho Khu di tích Tổng Bí thư Trần Phú. Các hạng mục được đầu tư đồng bộ, cảnh quan khang trang, đáp ứng tốt hơn nhu cầu tham quan, dâng hương, nghiên cứu và học tập truyền thống của Nhân dân, du khách. Hiện nay, chúng tôi đang phối hợp chặt chẽ với đơn vị thiết kế, thi công nội thất trưng bày để hoàn thiện không gian giới thiệu hiện vật, tư liệu tại khu lưu niệm, sớm đưa vào phục vụ người dân và du khách. Qua đó, góp phần phát huy hiệu quả giá trị di tích, lan tỏa truyền thống cách mạng và giáo dục lịch sử cho các thế hệ hôm nay và mai sau.

Ông Lê Doãn Thắng - Phó Giám đốc Bảo tàng Hà Tĩnh

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Tags:

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