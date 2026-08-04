Khu di tích Tổng Bí thư Trần Phú "khoác" diện mạo mới sau tu bổ

Đoàn ĐBQH Hà Tĩnh dự phiên khai mạc Kỳ họp không thường lệ thứ nhất của Quốc hội 03/08/2026 10:25 Đồng chí Nguyễn Duy Lâm - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh Hà Tĩnh cùng các đại biểu trong đoàn tham dự phiên khai mạc Kỳ họp không thường lệ thứ nhất của Quốc hội khóa XVI.

[Motion Graphic] Hà Tĩnh - địa thế và thiên nhiên kiến tạo một vùng đất 03/08/2026 10:10 Hà Tĩnh sở hữu vị trí địa lý thuận lợi, địa hình đa dạng, cùng nguồn tài nguyên thiên nhiên phong phú. Đây là nền tảng quan trọng để tỉnh phát triển kinh tế đa ngành, từ công nghiệp, nông nghiệp đến thương mại, dịch vụ và du lịch.

Sơn Tây ra quân xây dựng nông thôn mới, tạo khí thế sau sắp xếp thôn 03/08/2026 05:05 Việc đồng loạt ra quân xây dựng NTM sau sáp nhập thôn thể hiện quyết tâm của xã Sơn Tây (Hà Tĩnh) trong việc huy động sức dân nhằm xây dựng NTM theo hướng hiện đại, bền vững.

Thượng tọa Thích Chiếu Tuệ được suy cử Trưởng ban Trị sự Giáo hội Phật giáo tỉnh Hà Tĩnh 02/08/2026 11:59 Nhiệm kỳ 2026 - 2031, Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Hà Tĩnh xác định tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết, hòa hợp, góp phần xây dựng Giáo hội ngày càng trang nghiêm, vững mạnh, đồng hành cùng sự nghiệp phát triển quê hương, đất nước.

Tạo đồng thuận từ những việc khó ở cơ sở 02/08/2026 07:00 Giải phóng mặt bằng, hiến đất mở đường hay sắp xếp bộ máy sau sáp nhập… là những việc khó, tác động trực tiếp đến quyền lợi của người dân. Nhưng, tại nhiều địa phương ở Hà Tĩnh, bằng đối thoại, sự minh bạch và cách làm gần dân, những “điểm nghẽn” đã được tháo gỡ, tạo đồng thuận xã hội và mở đường cho phát triển.

Khai mạc Hội nghị Ngoại giao lần thứ 33, triển khai nhiệm vụ đối ngoại trong kỷ nguyên mới 01/08/2026 16:32 Sáng 1/8, Bộ Ngoại giao tổ chức khai mạc phiên toàn thể Hội nghị Ngoại giao lần thứ 33 với chủ đề “Phát huy vai trò tiên phong và thực hiện nhiệm vụ trọng yếu, thường xuyên của đối ngoại Việt Nam trong kỷ nguyên mới”.

Chủ động xây dựng phương án ứng phó với thiên tai 01/08/2026 14:03 Lực lượng vũ trang (LLVT) Hà Tĩnh đang tập trung dự báo, đánh giá tình hình, xây dựng phương án hành động và gấp rút chuẩn bị mọi mặt để chủ động ứng phó với mùa mưa bão sắp tới.

Giữ vững trận địa tư tưởng trong kỷ nguyên AI 01/08/2026 13:30 Mạng xã hội vượt ra ngoài phạm vi quốc gia và ngày càng phức tạp hơn khi có AI “nâng cánh”.

Đổi tên Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương thành Ban Tuyên giáo Trung ương 01/08/2026 13:03 Đồng chí Trần Cẩm Tú, Thường trực Ban Bí thư, thay mặt Bộ Chính trị đã ký ban hành Quyết định số 209-QĐ/TW ngày 31/7/2026 về việc đổi tên Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương thành Ban Tuyên giáo Trung ương.

Công tác đối ngoại phải chủ động nhận diện, biến cơ hội thành kết quả 01/08/2026 11:53 Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị Ngoại giao lần thứ 33, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh yêu cầu đổi mới tư duy, nâng cao hiệu quả công tác đối ngoại; chủ động nhận diện cơ hội, vượt qua thách thức, góp phần giữ vững môi trường hòa bình, bảo vệ lợi ích quốc gia, dân tộc và phục vụ mục tiêu phát triển đất nước.

Nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền từ chuyển đổi số 01/08/2026 09:57 Ngành Tuyên giáo và Dân vận Hà Tĩnh đã và đang tích cực chuyển đổi số, đổi mới phương thức tuyên truyền đưa chủ trương, chính sách của Đảng đến với người dân hiệu quả hơn.

Phát huy cao nhất tiềm năng, giá trị nguồn lực đất đai 01/08/2026 09:01 Thay mặt Ban Chấp hành Trung ương Đảng, đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã ký ban hành Nghị quyết Hội nghị lần thứ ba Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV về quan điểm, định hướng sửa đổi Luật Đất đai và các luật có liên quan (Nghị quyết số 21-NQ/TW, ngày 28/7/2026).

Khai mạc Hội nghị Ngoại giao toàn quốc lần thứ 33 01/08/2026 05:30 Hội nghị là sự kiện chính trị, đối ngoại quan trọng nhằm triển khai đường lối đối ngoại của Đại hội XIV của Đảng và xác định các nhiệm vụ trọng tâm ngành Ngoại giao trong giai đoạn mới.

Từ truyền tải thông tin đến chủ động nắm bắt, dẫn dắt dư luận 01/08/2026 05:15 Với phương châm “đi trước mở đường, đi cùng thực hiện, đi sau tổng kết”, ngành tuyên giáo Hà Tĩnh đang đổi mới, chủ động ứng dụng công nghệ, nâng cao năng lực định hướng thông tin, góp phần củng cố niềm tin, tạo đồng thuận xã hội.

Kết quả thi đua phải được đo đếm bằng những chỉ số cụ thể 31/07/2026 20:02 Cụm thi đua số 2 (Hà Tĩnh) xác định tiếp tục thi đua thực chất, gắn chặt với tăng trưởng, thu ngân sách, giải phóng mặt bằng, chuyển đổi số và bảo đảm an sinh xã hội.

2 thí sinh Hà Tĩnh đạt giải tại Hội thi Báo cáo viên, Tuyên truyền viên giỏi khu vực II 31/07/2026 18:41 2 đại diện của Hà Tĩnh là Trung uý Thái Hữu Tới và đồng chí Đinh Hữu Cảnh đã giành giải khuyến khích Hội thi Báo cáo viên, Tuyên truyền viên giỏi khu vực II năm 2026.

Đảng viên vùng giáo - cầu nối ý Đảng, lòng dân 31/07/2026 16:25 Bằng uy tín, trách nhiệm, các đảng viên là người có đạo ở Hà Tĩnh đã trở thành cầu nối gắn kết ý Đảng với lòng dân, chung sức xây dựng các xứ đạo bình yên, phát triển.

Hà Tĩnh chủ động bảo đảm an ninh, an toàn phục vụ sản xuất, kinh doanh 31/07/2026 16:20 Đoàn kiểm tra của Ban Chỉ đạo phòng, chống khủng bố quốc gia ghi nhận kết quả công tác phòng ngừa, bảo đảm an ninh, an toàn tại Hà Tĩnh; đồng thời đề nghị địa phương tiếp tục rà soát, hoàn thiện các phương án, chủ động xử lý tình huống.

Triển khai hiệu quả đường lối đối ngoại trong kỷ nguyên mới 31/07/2026 15:20 Hội nghị Ngoại giao lần thứ 33 và Hội nghị Ngoại vụ toàn quốc lần thứ 22 sẽ được tổ chức tại Hà Nội từ ngày 1 đến 8/8 tới. Nhân dịp này, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Ngoại giao Lê Hoài Trung đã trả lời phỏng vấn báo chí về ý nghĩa và nội dung trọng tâm của hội nghị.

Đoàn công tác Ban Chỉ đạo Phòng không nhân dân Trung ương làm việc tại Hà Tĩnh 31/07/2026 15:07 Hà Tĩnh sẽ xây dựng kế hoạch cụ thể, triển khai có hiệu quả nhằm nâng cao chất lượng công tác lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện nhiệm vụ phòng không nhân dân đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ, góp phần giữ vững QP-AN trên địa bàn.

Thường trực Tỉnh ủy Hà Tĩnh làm việc với Ban Tổ chức Tỉnh ủy 31/07/2026 14:27 Sáng 31/7, đồng chí Nguyễn Duy Lâm - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh Hà Tĩnh chủ trì buổi làm việc của Thường trực Tỉnh ủy với Ban Tổ chức Tỉnh ủy về kết quả thời gian qua và nhiệm vụ trọng tâm thời gian tới.

Tăng cường phòng không nhân dân, giữ vững thế trận quốc phòng 31/07/2026 12:42 Thượng tướng Phạm Trường Sơn - Phó Tổng Tham mưu trưởng QĐND Việt Nam ghi nhận những kết quả mà Ban Chỉ đạo Phòng không nhân dân tỉnh Hà Tĩnh và các cơ quan, đơn vị đã đạt được trong thời gian qua.

Phát huy vai trò cơ quan tham mưu chiến lược về công tác cán bộ của Ban Tổ chức Tỉnh ủy 31/07/2026 11:48 Bí thư Tỉnh ủy Hà Tĩnh Nguyễn Duy Lâm yêu cầu Ban Tổ chức Tỉnh ủy tiếp tục tham mưu thực hiện hiệu quả công tác sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy; chú trọng công tác quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn mới.

Tiếp tục chung tay xoa dịu nỗi đau da cam 31/07/2026 10:51 Trong những năm qua, Hội Nạn nhân chất độc da cam/Dioxin tỉnh Hà Tĩnh đã đạt được nhiều kết quả đáng ghi nhận, góp phần triển khai hiệu quả phong trào “Chung tay xoa dịu nỗi đau da cam”.

[Interactive] 19 điều đảng viên không được làm theo Quy định 207-QĐ/TW 31/07/2026 05:18 Quy định số 207-QĐ/TW ngày 26/7/2026 của Ban Chấp hành Trung ương nêu rõ những điều đảng viên không được làm. Đảng viên vi phạm quy định này phải bị xử lý nghiêm minh, chính xác, kịp thời theo quy định của Đảng và pháp luật của Nhà nước.

Chuẩn bị kỹ lưỡng cho Kỳ họp không thường lệ lần thứ nhất, Quốc hội khóa XVI 31/07/2026 05:16 Công tác chuẩn bị Kỳ họp không thường lệ lần thứ nhất, Quốc hội khóa XVI đang được Đoàn ĐBQH Hà Tĩnh tập trung cao, nhất là việc đóng góp ý kiến vào các dự án luật; qua đó, góp phần nâng cao chất lượng hoạt động lập pháp của cơ quan dân cử.

Hội nghị lần thứ 36 Ban Thường vụ Tỉnh ủy thảo luận nhiều nội dung thuộc thẩm quyền 30/07/2026 20:22 Chiều 30/7, Ban Thường vụ Tỉnh ủy tổ chức Hội nghị lần thứ 36 để nghe và cho ý kiến một số nội dung thuộc thẩm quyền.

Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hà Tĩnh cho ý kiến nhiều nội dung quan trọng 30/07/2026 18:25 Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Duy Lâm đã phân tích, cho ý kiến cụ thể đối với từng nội dung báo cáo, đồng thời giao các cơ quan, đơn vị liên quan tiếp thu đầy đủ ý kiến trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hà Tĩnh; tiếp tục rà soát, hoàn thiện trước khi trình cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định.

Cách chức tất cả các chức vụ trong Đảng với Chủ tịch Hội Nhà văn Việt Nam 30/07/2026 18:11 Theo thông cáo báo chí của Ủy ban Kiểm tra Trung ương, ngày 30/7, tại Hà Nội, Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã họp Kỳ thứ 10 dưới sự chủ trì của đồng chí Trần Sỹ Thanh, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương.