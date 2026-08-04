Khu di tích Tổng Bí thư Trần Phú "khoác" diện mạo mới sau tu bổ

(Baohatinh.vn) - Sau thời gian nâng cấp, Khu di tích Tổng Bí thư Trần Phú (xã Đức Thọ, Hà Tĩnh) đã khoác lên diện mạo mới với nhiều hạng mục được đầu tư đồng bộ, góp phần phát huy giá trị của địa chỉ đỏ.
Tại Khu mộ Tổng Bí thư Trần Phú, các hạng mục được đầu tư gồm: cải tạo sân hành lễ; mở rộng hệ thống đường nội bộ, bậc cấp; xây dựng mới cổng, hàng rào, tường chắn; hệ thống cấp thoát nước, điện chiếu sáng, cây xanh, cảnh quan và các hạng mục hạ tầng kỹ thuật phụ trợ.
Có mặt tại Khu mộ Tổng Bí thư Trần Phú những ngày đầu tháng 8, dễ dàng cảm nhận sự thay đổi rõ nét so với trước đây. Từ cổng vào đến khu mộ đều được chỉnh trang sạch đẹp. Hệ thống sân, đường lát đá rộng rãi, các bậc cấp được mở rộng, cảnh quan cây xanh được quy hoạch hài hòa tạo nên không gian trang nghiêm nhưng gần gũi. Những hạng mục mới không làm mất đi giá trị nguyên gốc của di tích mà góp phần tôn lên vẻ uy nghiêm nơi an nghỉ của Tổng Bí thư Trần Phú.
Trong khi đó, tại khu lưu niệm, dự án đầu tư xây dựng mới nhà tưởng niệm, nhà đón tiếp; cải tạo nhà lưu niệm hiện có; xây dựng hệ thống sân vườn, đường dạo, bãi đỗ xe, cổng, hàng rào; đồng thời hoàn thiện hệ thống điện, cấp thoát nước, phòng cháy chữa cháy, cây xanh và các hạng mục phụ trợ khác.
Việc hoàn thành dự án không chỉ bảo đảm công tác bảo tồn theo hướng bền vững mà còn góp phần xây dựng Khu di tích Tổng Bí thư Trần Phú trở thành điểm đến văn hóa - lịch sử tiêu biểu của Hà Tĩnh. Khi khu trưng bày hoàn thiện và chính thức đưa vào hoạt động trong thời gian tới, nơi đây tiếp tục là "địa chỉ đỏ" thu hút đông đảo Nhân dân, du khách trong hành trình tìm hiểu về cuộc đời, sự nghiệp Tổng Bí thư đầu tiên của Đảng.
Việc đầu tư tu bổ, tôn tạo đã mang đến diện mạo mới cho Khu di tích Tổng Bí thư Trần Phú. Các hạng mục được đầu tư đồng bộ, cảnh quan khang trang, đáp ứng tốt hơn nhu cầu tham quan, dâng hương, nghiên cứu và học tập truyền thống của Nhân dân, du khách. Hiện nay, chúng tôi đang phối hợp chặt chẽ với đơn vị thiết kế, thi công nội thất trưng bày để hoàn thiện không gian giới thiệu hiện vật, tư liệu tại khu lưu niệm, sớm đưa vào phục vụ người dân và du khách. Qua đó, góp phần phát huy hiệu quả giá trị di tích, lan tỏa truyền thống cách mạng và giáo dục lịch sử cho các thế hệ hôm nay và mai sau.
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