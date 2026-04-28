Hotline: 02393.693.427
  • Theo dõi Báo Hà Tĩnh qua

Chính trị

Sẵn sàng đón người dân về tri ân tại Khu di tích Tổng Bí thư Trần Phú

Ngọc Khánh
Theo dõi Báo Hà Tĩnh trên Google News

(Baohatinh.vn) - Sau thời gian tu bổ, tôn tạo, khu mộ trong Khu di tích Tổng Bí thư Trần Phú (xã Đức Thọ) đang hoàn thiện với diện mạo khang trang. Công trình thể hiện tâm huyết, tình cảm, trách nhiệm của Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân Hà Tĩnh đối với người con ưu tú của quê hương.

Dự án tu bổ, tôn tạo Khu mộ Tổng Bí thư Trần Phú được UBND tỉnh Hà Tĩnh phê duyệt chủ trương đầu tư từ giữa năm 2025, do Ban Quản lý Dự án đầu tư xây dựng công trình dân dụng và hạ tầng khu vực tỉnh làm chủ đầu tư, Công ty TNHH Xây dựng Khánh Môn tiến hành thi công.
Hiện nay, dự án đã hoàn thành các hạng mục chính.
Khối lượng thực hiện dự án đạt khoảng 80% hợp đồng.
Anh Nguyễn Quốc Huy - đại diện Công ty TNHH Xây dựng Khánh Môn cho biết: "Hiện các hạng mục như: sân đường khu mộ, nhà đón tiếp, cổng, hàng rào, điện chiếu sáng, hạ tầng kỹ thuật khác… cơ bản đã hoàn thành. Đơn vị đang gấp rút đẩy nhanh tiến độ công trình để đáp ứng nhu cầu tham quan của Nhân dân trong các đợt nghỉ lễ và đặc biệt là dịp kỷ niệm ngày sinh của Tổng Bí thư (1/5/1904 - 1/5/2026)".
Công nhân đang gấp rút hoàn thiện các hạng mục như vệ sinh, xịt rửa, chỉnh trang cảnh quan...
Hệ thống bậc cấp dẫn lên phần mộ Tổng Bí thư Trần Phú đã cơ bản hoàn thiện.

Khu mộ Tổng Bí thư Trần Phú được tu bổ khang trang, đồng bộ.
Theo Ban Quản lý Dự án đầu tư xây dựng công trình dân dụng và hạ tầng khu vực tỉnh, đối với hạng mục tu bổ, tôn tạo mộ Tổng Bí thư Trần Phú, đơn vị đang chờ nội dung bia mộ các cấp thẩm quyền thống nhất, phê duyệt để lắp đặt hoàn thiện.
Việc tôn tạo, tu bổ thể hiện tâm huyết, tình cảm, trách nhiệm đối với công lao to lớn của Tổng Bí thư Trần Phú đối với sự nghiệp cách mạng của dân tộc.
Đơn vị thi công đang tập trung hoàn thiện các hạng mục còn lại như hàng rào, đường dạo ven hồ, bãi đỗ xe, sân trung tâm, cây xanh...
... và một số hạng mục khác.
Ông Phan Quốc Bảo, Trưởng phòng QLDA 1, Ban Quản lý Dự án đầu tư xây dựng công trình dân dụng và hạ tầng khu vực tỉnh Hà Tĩnh cho biết: "Hiện nay, khu mộ Tổng Bí thư Trần Phú đã sẵn sàng đón người dân đến thắp hương, tri ân. Chủ đầu tư đang tập trung chỉ đạo các đơn vị đẩy nhanh tiến độ dự án, huy động nhân lực, máy móc, trang thiết bị, tập trung cao cho việc hoàn thiện công trình".
Trong đợt nghỉ lễ Giỗ Tổ này và thời gian tới, cùng với nỗ lực của đơn vị thi công, Ban Quản lý Khu di tích Trần Phú đã chủ động xây dựng kế hoạch, phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng bộ phận và chuẩn bị chu đáo để du khách đến thắp hương tri ân Tổng Bí thư.
Công trình không chỉ mang giá trị lịch sử mà còn trở thành cầu nối giữa quá khứ và hiện tại, lan tỏa những giá trị tốt đẹp.

​Theo Ban Quản lý Dự án đầu tư xây dựng công trình dân dụng và hạ tầng khu vực tỉnh Hà Tĩnh, hiện nay, dự án tu bổ, tôn tạo Khu mộ Tổng Bí thư Trần Phú đã sẵn sàng đón người dân đến thắp hương tri ân, tham quan. Còn đối với dự án tu bổ, tôn tạo Khu lưu niệm Tổng Bí thư Trần Phú, chủ đầu tư đang chỉ đạo đơn vị thi công gấp rút hoàn thiện các hạng mục còn lại, phấn đấu hoàn thành và bàn giao công trình trước ngày 30/7/2026.

Tin liên quan

Tags:

#Tổng Bí thư Trần Phú #tu bổ di tích #Hà Tĩnh #khu mộ #di sản văn hóa #du lịch lịch sử

Chủ đề CHIẾN THẮNG 30/4 VÀ QUỐC TẾ LAO ĐỘNG 1/5

Có thể bạn quan tâm

Đọc thêm

Phát biểu của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tại Lễ hội Đền Hùng

Sáng 26/4 (tức mùng 10/3 âm lịch), tại Khu di tích lịch sử Quốc gia Đặc biệt Đền Hùng (tỉnh Phú Thọ), Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm dự và phát biểu tại Lễ hội Đền Hùng. Báo và phát thanh, truyền hình Hà Tĩnh trân trọng giới thiệu toàn văn bài phát biểu của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm.
Thao trường đổ mồ hôi…

Những người lính đang miệt mài rèn luyện bản lĩnh, làm chủ vũ khí, nâng cao khả năng sẵn sàng chiến đấu để góp phần xây dựng LLVT tỉnh Hà Tĩnh vững mạnh toàn diện, bảo vệ Tổ quốc từ sớm, từ xa.
"Làm nên đất nước muôn đời"

Từ mạch nguồn truyền thống dân tộc, tinh thần đoàn kết đã trở thành sức mạnh “giữ nước” trong kỷ nguyên mới. Hà Tĩnh đang phát huy giá trị ấy với những bước tăng trưởng ấn tượng.
Đại tá Nguyễn Xuân Thắng giữ chức Phó Tham mưu trưởng Quân khu 4

Theo quyết định của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, Đại tá Nguyễn Xuân Thắng - Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh Hà Tĩnh được điều động, bổ nhiệm giữ chức Phó Tham mưu trưởng Quân khu 4; Đại tá Hoàng Xuân Đông - Phó Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh Quảng Trị giữ chức Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh Hà Tĩnh. 
Hà Tĩnh có tân Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh

Đại tá Nguyễn Xuân Thắng - Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh Hà Tĩnh được bổ nhiệm giữ chức Phó Tham mưu trưởng Quân khu 4; Đại tá Hoàng Xuân Đông - Phó Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh Quảng Trị được bổ nhiệm giữ chức Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh Hà Tĩnh.
Bế mạc Kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XVI

Sáng 24/4, Kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XVI đã bế mạc sau 12 ngày làm việc tích cực, khẩn trương, nghiêm túc, với tinh thần đổi mới, khoa học và trách nhiệm cao, hoàn thành toàn bộ nội dung, chương trình đề ra.
Tổng Bí thư Hà Huy Tập - nhà lý luận xuất sắc của Đảng ta

Tổng Bí thư Hà Huy Tập thuộc lớp những chiến sĩ cộng sản tiền bối, giữ vai trò nòng cốt trong buổi đầu xây dựng và phát triển của Đảng. Dù thời gian hoạt động cách mạng không dài, nhưng bằng trí tuệ, bản lĩnh và sự dấn thân, đồng chí đã để lại dấu ấn sâu đậm trên nhiều phương diện, là một nhà lý luận xuất sắc của Đảng.
Lan tỏa niềm tự hào về Tổng Bí thư Hà Huy Tập - người chiến sĩ cộng sản kiên trung

Chuỗi hoạt động kỷ niệm 120 năm Ngày sinh Tổng Bí thư Hà Huy Tập không chỉ là dịp tri ân một nhà lãnh đạo kiên trung, nhà lý luận xuất sắc của Đảng, người con ưu tú của quê hương Hà Tĩnh mà còn khơi dậy niềm tự hào, trách nhiệm và khát vọng cống hiến trong mỗi cán bộ, đảng viên và Nhân dân.
Vận dụng tư tưởng của V.I. Lê-nin về xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh

54 tuổi đời, gần 30 năm hoạt động vì sự nghiệp cao cả, V.I. Lê-nin (1870-1924) đã có những đóng góp vô cùng to lớn cho sự nghiệp cách mạng vô sản thế giới, đấu tranh vì hòa bình, độc lập, tự do của các dân tộc, vì hạnh phúc của con người. Đặc biệt, hệ thống tư tưởng của V.I. Lê-nin về xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh toàn diện đến nay vẫn giữ nguyên giá trị lý luận và thực tiễn sâu sắc.