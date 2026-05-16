Về thăm quê Bác tháng 5

(Baohatinh.vn) - Dịp kỷ niệm ngày sinh của Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5), đông đảo người dân từ khắp mọi miền đất nước thành kính về thăm Khu di tích Quốc gia đặc biệt Kim Liên (Nghệ An) để bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đối với Người.
Những ngày tháng 5, hương sen thoang thoảng khắp làng quê xứ Nghệ, mang đến cho du khách cảm giác yên bình, lắng đọng khi về thăm quê Bác.
Trong lớp lớp người trở về quê Bác dịp tháng 5, có những đoàn du khách trong bộ quân phục chỉnh tề, tà áo dài truyền thống thướt tha… tất cả hòa cùng không khí trang nghiêm, sâu lắng tại nơi đã sinh ra vị lãnh tụ kính yêu của dân tộc.
Nhiều du khách xúc động khi được tận mắt xem những hiện vật, tư liệu nhuốm màu thời gian tại quê ngoại Chủ tịch Hồ Chí Minh. Bà Vũ Hạnh Thư (SN 1955, phường Đống Đa, Hà Nội) chia sẻ: “Tôi là cựu chiến binh, từng được học tập và noi theo tấm gương của Bác trong những năm tháng chiến tranh. Hôm nay, khi đất nước đã hòa bình, được về thăm quê Bác đúng dịp tháng 5, tôi càng thêm nhớ Người và khắc ghi những lời dạy giản dị mà sâu sắc dành cho thế hệ hôm nay."
Nhiều người không giấu được niềm xúc động, nghẹn ngào khi lắng nghe về những năm tháng tuổi thơ giản dị của Bác Hồ. Bà Nguyễn Thị Thu Nga (phường Nghĩa Đô, Hà Nội) chia sẻ: “Chuyến hành hương về quê Bác với mỗi chúng tôi vô cùng ý nghĩa. Đây không chỉ là dịp để tưởng nhớ vị lãnh tụ kính yêu mà còn nhắc nhở mỗi người về những điều Bác dạy, để sống tốt hơn, có trách nhiệm hơn với gia đình và xã hội…”.
Từ cuối tháng 4 đến nay, Khu di tích Quốc gia đặc biệt Kim Liên đã đón hơn 5.800 đoàn với trên 55.000 lượt du khách về dâng hoa, tham quan. Trước lượng khách tăng cao trong tháng 5, đơn vị đã chuẩn bị đầy đủ các điều kiện phục vụ, bố trí lực lượng hướng dẫn, thuyết minh hợp lý, bảo đảm không gian tham quan luôn trang nghiêm, thuận tiện.
Nhờ đó, mỗi chuyến hành hương về quê Bác không chỉ an toàn, chu đáo mà còn trở thành một hành trình giàu ý nghĩa, góp phần lan tỏa sâu sắc các giá trị văn hóa, lịch sử và truyền thống cách mạng của quê hương xứ Nghệ.
Ông Hà Văn Vinh - Phó Giám đốc Khu di tích Quốc gia đặc biệt Kim Liên
