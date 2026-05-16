Về thăm quê Bác tháng 5

Kiều Minh - Phan Cúc
(Baohatinh.vn) - Dịp kỷ niệm ngày sinh của Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5), đông đảo người dân từ khắp mọi miền đất nước thành kính về thăm Khu di tích Quốc gia đặc biệt Kim Liên (Nghệ An) để bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đối với Người.

Kỷ niệm 136 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 - 19/5/2026), quê hương của Người – “Làng Sen quê cha”, “Hoàng Trù quê mẹ” (xã Kim Liên, tỉnh Nghệ An) là địa chỉ đỏ để người dân khắp mọi miền đất nước về dâng hương, tưởng niệm và bày tỏ lòng thành kính.
Những ngày tháng 5, hương sen thoang thoảng khắp làng quê xứ Nghệ, mang đến cho du khách cảm giác yên bình, lắng đọng khi về thăm quê Bác.
Tại quê ngoại làng Hoàng Trù – địa danh gắn với nơi sinh của Chủ tịch Hồ Chí Minh, nhiều du khách đã về dâng hương, tham quan và lắng nghe những câu chuyện giản dị về cuộc đời của Người.
Trong lớp lớp người trở về quê Bác dịp tháng 5, có những đoàn du khách trong bộ quân phục chỉnh tề, tà áo dài truyền thống thướt tha… tất cả hòa cùng không khí trang nghiêm, sâu lắng tại nơi đã sinh ra vị lãnh tụ kính yêu của dân tộc.
Tại đây, qua những lời kể của các hướng dẫn viên, du khách như được lắng lại trong dòng cảm xúc về tuổi thơ của Bác Hồ – từ mái nhà tranh đơn sơ, chiếc khung cửi đến những năm tháng tuổi nhỏ gắn với quê ngoại Hoàng Trù.
Nhiều du khách xúc động khi được tận mắt xem những hiện vật, tư liệu nhuốm màu thời gian tại quê ngoại Chủ tịch Hồ Chí Minh. Bà Vũ Hạnh Thư (SN 1955, phường Đống Đa, Hà Nội) chia sẻ: “Tôi là cựu chiến binh, từng được học tập và noi theo tấm gương của Bác trong những năm tháng chiến tranh. Hôm nay, khi đất nước đã hòa bình, được về thăm quê Bác đúng dịp tháng 5, tôi càng thêm nhớ Người và khắc ghi những lời dạy giản dị mà sâu sắc dành cho thế hệ hôm nay."
Tại quê nội Làng Sen, từng đoàn du khách về dâng hoa, tham quan các không gian lưu niệm gắn với tuổi thơ của Chủ tịch Hồ Chí Minh như nhà tranh 5 gian, nhà cụ Phó bảng Nguyễn Sinh Sắc, giếng Cốc, ao sen…
Tại đây, những câu chuyện cảm động về cội nguồn, nếp nhà và tình cảm sâu nặng của Chủ tịch Hồ Chí Minh dành cho quê hương đã để lại nhiều dấu ấn trong hành trình trở về xứ Nghệ của mỗi du khách.
Nhiều người không giấu được niềm xúc động, nghẹn ngào khi lắng nghe về những năm tháng tuổi thơ giản dị của Bác Hồ. Bà Nguyễn Thị Thu Nga (phường Nghĩa Đô, Hà Nội) chia sẻ: “Chuyến hành hương về quê Bác với mỗi chúng tôi vô cùng ý nghĩa. Đây không chỉ là dịp để tưởng nhớ vị lãnh tụ kính yêu mà còn nhắc nhở mỗi người về những điều Bác dạy, để sống tốt hơn, có trách nhiệm hơn với gia đình và xã hội…”.
Mỗi bước chân trở về Khu di tích Quốc gia đặc biệt Kim Liên hôm nay không chỉ là hành trình tham quan, dâng hương tưởng niệm mà còn là dịp để mỗi người thêm hiểu, thêm trân quý những giá trị giản dị, cao đẹp mà Chủ tịch Hồ Chí Minh đã để lại; từ đó nhắc nhở bản thân sống trách nhiệm hơn, tiếp tục học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách của Người.

Từ cuối tháng 4 đến nay, Khu di tích Quốc gia đặc biệt Kim Liên đã đón hơn 5.800 đoàn với trên 55.000 lượt du khách về dâng hoa, tham quan. Trước lượng khách tăng cao trong tháng 5, đơn vị đã chuẩn bị đầy đủ các điều kiện phục vụ, bố trí lực lượng hướng dẫn, thuyết minh hợp lý, bảo đảm không gian tham quan luôn trang nghiêm, thuận tiện.

Nhờ đó, mỗi chuyến hành hương về quê Bác không chỉ an toàn, chu đáo mà còn trở thành một hành trình giàu ý nghĩa, góp phần lan tỏa sâu sắc các giá trị văn hóa, lịch sử và truyền thống cách mạng của quê hương xứ Nghệ.

Ông Hà Văn Vinh - Phó Giám đốc Khu di tích Quốc gia đặc biệt Kim Liên

Trải nghiệm thú vị tại đồi chè Kỳ Văn

Đồi chè Kỳ Văn (xã Kỳ Văn, tỉnh Hà Tĩnh) có tuổi đời hơn 40 năm, với diện tích gần 200ha. Đây là nơi du khách có thể hoà mình vào thiên nhiên, tận hưởng sự thoải mái và thư giãn sau những ngày lao động vất vả.
Khám phá phiên chợ quê phường Trần Phú

Khu trưng bày các gian hàng tại phiên chợ quê phường Trần Phú (Hà Tĩnh) góp phần quảng bá sản phẩm địa phương, kích cầu tiêu dùng và gìn giữ nét đẹp văn hóa truyền thống.
Sức hút của du lịch Lộc Hà

Sự kết hợp hài hòa giữa chiều sâu văn hoá cùng vẻ đẹp của bãi biển Xuân Hải đã tạo nên sức hút riêng, thu hút ngày càng đông du khách về với Lộc Hà (Hà Tĩnh).
