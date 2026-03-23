[QUIZ] Lời dặn quan trọng của Bác Hồ về đại thuỷ nông Kẻ Gỗ?

Ai là tác giả bản thiết kế đầu tiên của hồ Kẻ Gỗ?
Theo Trung tâm Lưu trữ lịch sử tỉnh Hà Tĩnh, công trình hồ Kẻ Gỗ ban đầu do các nhà quy hoạch Pháp thiết kế và bắt đầu thi công một số hạng mục, sau đó do chiến tranh thế giới thứ hai và chiến tranh Đông Dương nổ ra nên bị bỏ dở. Cho đến khi đất nước hoàn toàn thống nhất, các nhà chuyên gia thủy lợi Việt Nam mới hoàn chỉnh thiết kế và thi công.
Theo Trung tâm Lưu trữ lịch sử tỉnh Hà Tĩnh, cột mốc đáng nhớ trong quá trình xây dựng công trình đại thủy nông Kẻ Gỗ là ngày Bác Hồ về thăm Hà Tĩnh (15/6/1957). Bác đã dặn dò: “Phải lục hồ sơ Kẻ Gỗ mà nghiên cứu trước đi, để khi có thời cơ sẽ xây dựng”.
Trên cơ sở đó, ngày 23/12/1974, Phủ Thủ tướng ký Quyết định số 318/TTg phê chuẩn nhiệm vụ thiết kế hồ chứa nước Kẻ Gỗ tỉnh Hà Tĩnh. Ngày 26/3/1976, công trình đại thủy nông Kẻ Gỗ chính thức khởi công trong sự vui mừng, khí thế phấn khởi và hào hứng lên đường của hàng vạn người dân.
Quá trình xây hồ Kẻ Gỗ và những con người tham gia vào công cuộc xây hồ đã được cố nhạc sĩ Nguyễn Văn Tý khắc họa qua bài hát nổi tiếng “Người đi xây hồ Kẻ Gỗ” với những câu hát mở đầu “Bởi chúng mình thương bao nhiêu mảnh đất cằn/ Mà đời không ngại đào mấy con kênh/ Ðắp hồ xây đập, ta đưa dòng nước ngọt/ Để dòng mương nhỏ tắm mát quanh năm/ Ruộng đồng ta thoả mơ uớc bao ngàn năm ...”.
Với tinh thần thi đua yêu nước, quyết tâm cao, bằng chiến dịch “thần tốc”, đúng ngày 3/2/1977, nhân dịp kỷ niệm 47 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam, công trình được chính thức đưa vào sử dụng và đến năm 1979 công trình hoàn thành, vượt kế hoạch đề ra.
Đền thờ cố Tổng Bí thư Lê Duẩn tại hồ Kẻ Gỗ được xây dựng vào năm nào?
Đền thờ cố Tổng Bí thư Lê Duẩn tọa lạc trên một hòn đảo nhỏ giữa lòng hồ Kẻ Gỗ ở xã Cẩm Duệ, được xây dựng vào năm 2011 nhân dịp kỷ niệm 180 năm thành lập tỉnh Hà Tĩnh (1831-2011) và khánh thành vào đầu năm 2014.
Theo các tài liệu lịch sử, trên cương vị Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng, đồng chí Lê Duẩn đã trực tiếp chỉ đạo, kiểm tra, đôn đốc để công trình đại thủy nông Kẻ Gỗ được khởi công đúng kế hoạch vào ngày 26/3/1976. Những quyết sách quan trọng của đồng chí sau đó đã góp phần giúp công trình hoàn thành trong thời gian ngắn, vượt tiến độ đề ra.
Việc xây dựng đền thờ nhằm tri ân những đóng góp to lớn của đồng chí đối với công trình Kẻ Gỗ nói riêng và sự nghiệp cách mạng nói chung. Đây còn là địa chỉ đỏ, nơi giáo dục truyền thống cách mạng, đồng thời ghi nhớ, tri ân công lao của các anh hùng liệt sĩ, các Mẹ Việt Nam anh hùng.
Khu vực lòng hồ Kẻ Gỗ từng là chiến trường ác liệt trong thời kỳ kháng chiến chống Mỹ. Tại đây, quân đội ta đã cho xây dựng sân bay dã chiến Libi (được gọi tên theo tên của một khe suối trong khu vực này) và các tuyến đường 21, 22 nhằm tạo huyết mạch giao thông chi viện cho chiến trường miền Nam.
Vào sáng 2/9/1968 và đêm 7/1/1973, tại sân bay Libi đã diễn ra các trận tập kích ác liệt của không quân Mỹ, gây nhiều thương vong cho quân dân miền Bắc, cướp đi sinh mạng của nhiều chiến sỹ, công nhân viên quốc phòng và phá hủy hoàn toàn sân bay dã chiến Libi.
Hòa bình lập lại, năm 1976, Nhà nước triển khai xây dựng công trình hồ Kẻ Gỗ để thúc đẩy phát triển nông nghiệp. Hồ Kẻ Gỗ hoàn thành và bắt đầu tích nước, mặt trận xưa cũng dần chìm vào lòng hồ.
Những năm qua, công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt và xác định danh tính hài cốt liệt sỹ được Bộ CHQS tỉnh Hà Tĩnh phối hợp với chính quyền địa phương triển khai, đến nay, đã lập danh sách các liệt sỹ hy sinh nơi vùng hồ Kẻ Gỗ.
Đền thờ anh hùng liệt sỹ trong lòng hồ Kẻ Gỗ là điểm du lịch tâm linh cho Nhân dân và du khách thập phương đến dâng hương, đồng thời là nơi giáo dục truyền thống văn hóa, cách mạng vẻ vang của quê hương cho thế hệ trẻ.
Hồ Kẻ Gỗ có dung tích thiết kế 345 triệu m³ nước, là hồ chứa nước lớn thứ 2 ở Hà Tĩnh (sau hồ Ngàn Trươi có dung tích thiết kế lên tới 775 triệu m³ nước - lớn nhất tỉnh Hà Tĩnh và nằm trong top 3 hồ chứa lớn nhất Việt Nam sau hồ Dầu Tiếng và Cửa Đạt).
Hồ Kẻ Gỗ có nhiệm vụ cấp nước phục vụ tưới cho hàng chục nghìn ha đất nông nghiệp; cấp nước sinh hoạt, phát triển kinh tế; cắt, giảm lũ cho vùng hạ du; góp phần quan trọng cải tạo môi trường sinh thái, cảnh quan thiên nhiên của cả một vùng rộng lớn.
Là một phần của Khu bảo tồn thiên nhiên Kẻ Gỗ, hồ Kẻ Gỗ được bao quanh bởi núi rừng với nhiều loài hệ thực vật, động vật phong phú, đa dạng trong đó có nhiều loại cây gỗ quý có tên trong sách đỏ Việt Nam và nhiều loại động vật quý, hiếm đang có nguy cơ bị tuyệt chủng.