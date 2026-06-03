[Quiz] Việt Nam đã bao nhiêu lần có mặt tại các vòng chung kết World Cup?

[QUIZ] Đam mê âm nhạc của Trịnh Công Sơn được “đánh thức” trong hoàn cảnh nào? 20/05/2026 05:05 Trịnh Công Sơn được xem là một trong những nhạc sĩ lớn của tân nhạc Việt Nam. Âm nhạc của ông vừa thấm đẫm chất triết lý, nhân văn, vừa hồn hậu, nồng nàn, chan chứa tình yêu con người, quê hương và khát vọng hòa bình.

QUIZ: Bác Hồ căn dặn “Hà Tĩnh phải làm sao cho tình hình nổi bật lên” trong dịp nào? 18/05/2026 05:05 Trong suốt cuộc đời hoạt động cách mạng, Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn dõi theo từng bước trưởng thành của phong trào cách mạng Hà Tĩnh, dành cho Đảng bộ và Nhân dân tỉnh nhà những tình cảm sâu nặng cùng sự quan tâm đặc biệt.

[QUIZ] Ngày Quốc tế Lao động được tổ chức đầu tiên ở Việt Nam khi nào? 01/05/2026 05:05 Ngày Quốc tế Lao động 1/5 là biểu tượng của tinh thần đoàn kết, đấu tranh vì quyền lợi chính đáng của giai cấp công nhân và người lao động trên toàn thế giới. Ở Việt Nam, ngày lễ này gắn liền với lịch sử phong trào công nhân, vai trò lãnh đạo của Đảng, sự trưởng thành của tổ chức công đoàn và những đóng góp của người lao động trong từng giai đoạn cách mạng.

[QUIZ] Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam có từ khi nào? 20/04/2026 06:08 Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam (21/4) gắn với sự kiện ra mắt cuốn “Đường Kách mệnh” của lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc - tác phẩm đầu tiên bằng tiếng Việt được in bởi những người thợ in Việt Nam.

[QUIZ] Khu di tích thờ các Vua Hùng ở Hà Tĩnh đặt tại địa phương nào? 10/04/2026 05:28 Khu di tích lịch sử - văn hóa Đại Hùng là quần thể di tích thờ Thủy tổ Kinh Dương Vương và các Vua Hùng tại Hà Tĩnh. Nơi đây là địa chỉ tâm linh độc đáo với sự kết hợp giữa tín ngưỡng thờ cúng đạo Phật và thờ cúng các Vua Hùng.

[QUIZ] Đồng chí Hà Huy Tập giữ cương vị Tổng Bí thư của Đảng vào năm bao nhiêu tuổi? 03/04/2026 05:20 Đồng chí Tổng Bí thư Hà Huy Tập là một trong những nhà lãnh đạo, nhà lý luận xuất sắc của Đảng ta, người con ưu tú của quê hương Hà Tĩnh. Đồng chí là tấm gương tiêu biểu về lòng kiên trung, bất khuất, suốt đời cống hiến cho sự nghiệp cách mạng của Đảng và dân tộc.

[QUIZ] Đảng bộ lâm thời tỉnh Hà Tĩnh được thành lập ở đâu? 27/03/2026 05:20 Hội nghị thành lập Đảng bộ lâm thời tỉnh Hà Tĩnh diễn ra vào cuối tháng 3/1930, đánh dấu bước ngoặt phong trào đấu tranh cách mạng của Nhân dân Hà Tĩnh.

[QUIZ] Lời dặn quan trọng của Bác Hồ về đại thuỷ nông Kẻ Gỗ? 23/03/2026 14:46 Hồ Kẻ Gỗ - công trình đại thủy nông nổi tiếng của Hà Tĩnh, được tạo nên từ mồ hôi, công sức của hàng vạn con người. Công trình không chỉ khắc ghi lời căn dặn của Bác Hồ mà còn ngân vang trong thi ca qua giai điệu sống mãi với thời gian của cố nhạc sĩ Nguyễn Văn Tý.

[QUIZ] Lý do 20/3 được chọn làm Ngày Quốc tế Hạnh phúc? 20/03/2026 05:17 Ngày Quốc tế Hạnh phúc là dịp để tôn vinh giá trị hạnh phúc của con người trên toàn thế giới. Trong những năm gần đây, Việt Nam liên tục cải thiện thứ hạng trong bảng xếp hạng chỉ số hạnh phúc, cho thấy mức độ hài lòng của người dân đối với cuộc sống ngày càng được nâng cao.

[QUIZ] Tổng số đại biểu HĐND tỉnh Hà Tĩnh được bầu là bao nhiêu? 13/03/2026 14:00 Số lượng đại biểu HĐND tỉnh Hà Tĩnh nhiệm kỳ 2026-2031 được xác định căn cứ theo quy định tại Điều 30 Luật Tổ chức chính quyền địa phương và số liệu thống kê quy mô dân số tỉnh.

[QUIZ] Ai là người Việt đầu tiên chế tạo súng trường đánh Pháp? 25/11/2025 10:36 Ông quê ở xã Sơn Tiến, tỉnh Hà Tĩnh ngày nay. Ông được xem là một trong những kỹ sư quân giới đầu tiên của nước ta, đồng thời là một trong những thủ lĩnh của cuộc khởi nghĩa Hương Khê do cụ Phan Đình Phùng lãnh đạo.

[QUIZ] Trường Lưu học hiệu nổi tiếng của Hà Tĩnh được thành lập năm nào? 17/11/2025 05:15 Trường Lưu học hiệu (ở làng Trường Lưu, xã Lai Thạch, huyện Thiên Lộc xưa, nay thuộc xã Trường Lưu, tỉnh Hà Tĩnh) là ngôi trường nổi tiếng vào thế kỷ XVIII đến đầu thế kỷ XX, thu nhận và đào tạo hàng nghìn học trò từ khắp mọi miền đất nước.

[QUIZ] Sĩ tử đặc biệt nào ở Hà Tĩnh 82 tuổi mới đỗ cử nhân sau 21 lần thi? 04/11/2025 05:15 Ông được xem là một trong những thí sinh đặc biệt nhất trong lịch sử khoa cử Việt Nam. Suốt cuộc đời đèn sách, ông dự thi đến 21 lần, nhưng chỉ 2 lần đỗ tú tài, mãi đến năm 82 tuổi mới đỗ cử nhân.

[QUIZ] Danh nhân nào quê Hà Tĩnh là tác giả bộ bách khoa toàn thư đầu tiên của Việt Nam? 13/10/2025 13:50 Ông là nhà bác học lớn của lịch sử trung đại Việt Nam, là tác giả bộ sách được đánh giá là bách khoa toàn thư đầu tiên của nước ta.

[QUIZ] Vị Chủ tịch UBND tỉnh đầu tiên của Hà Tĩnh là ai? 23/09/2025 09:55 Cuộc đời hoạt động cách mạng của đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh đầu tiên của Hà Tĩnh gắn liền với phong trào yêu nước tại quê hương và các tỉnh Lâm Đồng, Khánh Hòa, Ninh Thuận (cũ), góp phần tạo nên những bước ngoặt quan trọng của cách mạng Việt Nam.

[QUIZ] Có bao nhiêu đại biểu Hà Tĩnh được bầu vào Quốc hội khóa I? 13/09/2025 05:15 Cuộc Tổng tuyển cử đầu tiên bầu Quốc hội Việt Nam đánh dấu bước trưởng thành của Nhà nước cách mạng Việt Nam, mở ra một thời kỳ mới của đất nước.

[QUIZ] Danh nhân quê Hà Tĩnh nào soạn thảo chiếu thoái vị cho Vua Bảo Đại? 29/08/2025 05:15 Với tư tưởng tiến bộ, vị danh nhân quê Hà Tĩnh đã phân tích cho Vua Bảo Đại - vị hoàng đế cuối cùng của chế độ quân chủ trong lịch sử Việt Nam hiểu rõ thắng lợi tất yếu của Việt Minh, tích cực vận động Vua Bảo Đại thoái vị và đã giúp Vua soạn thảo chiếu thoái vị.

[QUIZ] Bí thư Tỉnh ủy lâm thời đầu tiên của Hà Tĩnh là ai? 22/08/2025 10:14 Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy lâm thời đầu tiên của Hà Tĩnh là người cộng sản kiên trung, có nhiều đóng góp to lớn cho sự nghiệp đấu tranh cách mạng. Cuộc đời và sự nghiệp của đồng chí là tấm gương sáng ngời, để lại nhiều bài học quý báu cho đội ngũ cán bộ, đảng viên hôm nay và các thế hệ mai sau.

[QUIZ] Hà Tĩnh ghi dấu ấn nổi bật nào trong Cách mạng Tháng Tám? 14/08/2025 09:00 Trong Cách mạng Tháng 8/1945, quân và dân Hà Tĩnh cùng cả nước vùng lên đập tan xiềng xích nô lệ, thực dân phong kiến, lập nên nước Việt Nam Dân chủ cộng hòa, đưa cách mạng nước ta bước sang một kỷ nguyên mới.

[Quiz] “Kỳ lân châu Á” được phát hiện ở Vườn Quốc gia Vũ Quang năm nào? 09/08/2025 05:20 Vườn quốc gia Vũ Quang từ lâu đã được ví như “viên ngọc thô” giữa đại ngàn Trường Sơn, nơi hội tụ vẻ đẹp hoang sơ, kỳ vĩ cùng hệ sinh thái phong phú, giàu giá trị bảo tồn.

[Quiz] GS Hoàng Xuân Hãn sinh ra và lớn lên ở xã nào của Hà Tĩnh? 04/08/2025 09:15 Hoàng Xuân Hãn là Giáo sư Toán học, kỹ sư, nhà sử học, nhà ngôn ngữ học, nhà nghiên cứu văn hóa, giáo dục nổi tiếng. Suốt cuộc đời, ông không ngừng cống hiến miệt mài cho nhiều lĩnh vực khác nhau.

[Quiz] Tên gọi xã Đông Kinh lần đầu xuất hiện trên bản đồ Hà Tĩnh vào năm nào? 31/07/2025 10:31 Quá trình sắp xếp đơn vị hành chính, tên các xã, phường mới ở Hà Tĩnh được lựa chọn kỹ lưỡng, mang nhiều ý nghĩa, gắn với lịch sử, văn hóa, lợi thế địa phương và phù hợp với xu thế hội nhập, nhận được sự đồng thuận từ Nhân dân.

Kỳ tích của Tiểu đội dân quân gái Kỳ Phương trong kháng chiến chống Mỹ là gì? 27/07/2025 09:00 Hà Tĩnh có nhiều đóng góp to lớn cho các cuộc kháng chiến của dân tộc. Từ mảnh đất kiên trung ấy, biết bao người con đã lập nên những chiến công oanh liệt, trở thành huyền thoại sống mãi trong lòng đất nước.

Pencak Silat có nguồn gốc từ quốc gia nào? 24/07/2025 15:17 Pencak Silat mang ý nghĩa “tự vệ và phản công”, từng là môn võ huấn luyện binh lính các vương quốc Đông Nam Á suốt nhiều thế kỷ.

Hà Tĩnh có bao nhiêu vị quan từng giữ chức Tế tửu Văn Miếu - Quốc Tử Giám? 19/07/2025 12:00 Trong lịch sử, Hà Tĩnh từng có nhiều bậc danh nho, hiền tài và đại thần được giao trọng trách giữ chức Tế tửu (Hiệu trưởng) của Văn Miếu – Quốc Tử Giám.

Tuổi thọ trung bình của người Hà Tĩnh là bao nhiêu? 11/07/2025 09:10 Tuổi thọ bình quân năm 2024 của người dân Hà Tĩnh thấp hơn mức bình quân chung của cả trước. Trung bình phụ nữ Hà Tĩnh sống lâu hơn nam giới khoảng hơn 5 năm.

Có bao nhiêu nữ bí thư trong 69 người đứng đầu cấp ủy xã, phường mới ở Hà Tĩnh? 05/07/2025 05:15 Trong 69 bí thư xã, phường mới vừa được điều động, bổ nhiệm tại Hà Tĩnh, có nhiều cán bộ nữ giữ chức vụ bí thư đảng ủy.

[Quiz] Ngày Gia đình Việt Nam được chọn từ năm nào? 28/06/2025 05:20 Chủ tịch Hồ Chí Minh lúc sinh thời luôn đề cao vai trò của gia đình đối với sự phát triển chung của xã hội. Người khẳng định: “Hạt nhân của xã hội là gia đình”.

[Quiz] Đơn vị cấp xã có bao nhiêu biên chế sau sắp xếp? 21/06/2025 07:30 Chính phủ sẽ căn cứ quy mô dân số, diện tích tự nhiên của các đơn vị hành chính cấp xã sau sắp xếp và trên cơ sở đề xuất của địa phương để xây dựng tiêu chí bố trí biên chế cán bộ, công chức xã theo vị trí việc làm và đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ.