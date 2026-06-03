[Quiz] Việt Nam đã bao nhiêu lần có mặt tại các vòng chung kết World Cup?

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U17 Việt Nam vừa làm nên lịch sử khi giành vé dự FIFA U17 World Cup 2026, qua đó đánh dấu lần thứ 5 trong vòng 10 năm, bóng đá Việt Nam góp mặt ở ngày hội lớn nhất hành tinh.
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Cột mốc đầu tiên đến vào năm 2016 khi đội tuyển futsal Việt Nam làm nên địa chấn tại giải futsal châu Á. Ở trận tứ kết, thầy trò HLV Bruno Garcia cầm hòa Nhật Bản 4-4 trước khi thắng 2-1 trên chấm luân lưu để giành vé dự Futsal World Cup 2016 tại Colombia.
Tại sân chơi thế giới năm đó, futsal Việt Nam tiếp tục gây ấn tượng mạnh. Đội tuyển thắng Guatemala 2-0, qua đó lần đầu tiên vượt qua vòng bảng để tiến vào vòng 1/8 với tư cách một trong những đội hạng ba có thành tích tốt nhất. Dù dừng bước trước Nga, chiến tích này vẫn là dấu son lớn của futsal Việt Nam.
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Năm 2021, futsal Việt Nam xác lập nên kỳ tích khi lần thứ hai góp mặt tại World Cup sau khi vượt qua Lebanon ở trận play-off châu Á nhờ luật bàn thắng sân khách. Tại Lithuania, đội tuyển futsal Việt Nam tiếp tục tạo tiếng vang khi thắng Panama 3-2 và hòa CH Czech 1-1 để lần thứ hai liên tiếp vào vòng knock-out.
Bước vào vòng 1/8 Việt Nam gặp phải đối thủ rất mạnh là đội tuyển Nga khi đó đang xếp hạng 4 FIFA và là đương kim á quân Futsan thế giới. Tưởng chừng như sẽ bị đội tuyển xứ bạch dương dễ dàng đánh bại nhưng các chiến binh sao vàng đã thi đấu 1 trận đấu hết sức quả cảm dồn dép đối thủ với chiến thuật “kinh điển” phòng ngự chặt – chớp cơ hội phản công. Dù thất bại với kết quả chung cuộc 2-3 nhưng giới chuyên gia ghi nhận đội tuyển Futsan Việt Nam đã có giải đấu thành công.
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Năm 2023, tuyển nữ Việt Nam dưới sự dẫn dắt của HLV Mai Đức Chung đã lần đầu tiên giành vé tham dự FIFA Women’s World Cup. Tại vòng play-off châu Á, Huỳnh Như cùng đồng đội vượt qua Đài Bắc Trung Hoa 2-1 để ghi tên mình vào lịch sử bóng đá nữ Việt Nam.
Dù phải chạm trán những đối thủ cực mạnh như Mỹ, Hà Lan hay Bồ Đào Nha tại World Cup nữ 2023, tuyển nữ Việt Nam vẫn nhận được nhiều lời khen nhờ tinh thần thi đấu quyết tâm và nỗ lực không bỏ cuộc. Đáng tiếc thầy trò HLV Mai Đức Chung chưa thể ghi được bàn thắng nào ở kỳ World cup lần này.
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Bước vào trận đấu cuối với đối thủ U17 UAE, với nhiều kịch bản có thể xảy ra đoàn quân của HLV Cristiano Roland đặt quyết tâm giành 3 điểm để có tấm vé vào tứ kết giải U17 Châu Á 2026, qua đó giành quyền tham dự VCK U17 FIFA World Cup 2026 trên đát Quatar.
Cả 2 đội đều có cơ hội đi tiếp nên trận đấu đã diễn ra hết sức kịch tính, ăn miếng trả miếng căng thẳng trên sân. Phút 69 khi tỷ số đang là 2-2, Nguyễn Mạnh Cường băng vào vòng 5m50 đánh đầu đập đất sau pha treo bóng từ quả phạt góc biên trái làm tung lưới UAE. Sau bàn thắng đội tuyển Việt Nam chủ động chơi phòng ngự phản công và bảo toàn tỷ số đến cuối trận. U17 Việt Nam chính thức giành đi tiếp vào vòng 1/8 giải U17 Châu Á 2026 và tấm vé vào VCK U17 FIFA World Cup 2026.
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Chỉ 1 năm sau kỳ tích của đội tuyển Futsan, U20 Việt Nam tiếp tục viết nên lịch sử cho bóng đá sân 11. Tại VCK U19 châu Á 2016, đoàn quân của HLV Hoàng Anh Tuấn đánh bại Bahrain 1-0 ở tứ kết để lần đầu giành vé dự U20 World Cup 2017 tại Hàn Quốc.
Ở giải đấu năm đó, Quang Hải cùng các đồng đội giành được 1 điểm sau trận hòa 0-0 với New Zealand, qua đó trở thành đội bóng ĐNA đầu tiên có điểm tại VCK U20 World Cup. Dù thất bại trước Pháp và Honduras, U20 Việt Nam vẫn để lại nhiều dấu ấn trong lần đầu tiên tham dự World Cup sân 11.