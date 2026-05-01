[QUIZ] Ngày Quốc tế Lao động được tổ chức đầu tiên ở Việt Nam khi nào?

Ngày Quốc tế Lao động 1/5 bắt nguồn từ cuộc đấu tranh của công nhân nước nào?
Giải thích
Ngày Quốc tế Lao động bắt nguồn từ phong trào đấu tranh của công nhân thành phố Chicago, Mỹ vào ngày 1/5/1886.
Khi đó, khoảng 40.000 công nhân đã bãi công, mít tinh, biểu tình để đòi thực hiện ngày làm việc 8 giờ. Trong bối cảnh công nhân phải làm việc từ 14 đến 18 giờ mỗi ngày, kể cả phụ nữ và trẻ em, cuộc đấu tranh này đã trở thành biểu tượng cho khát vọng về quyền lao động, công bằng và tiến bộ xã hội.
Chính từ sự kiện Chicago, khẩu hiệu “8 giờ làm việc, 8 giờ nghỉ ngơi, 8 giờ vui chơi” lan rộng ra toàn thế giới và đặt nền móng cho Ngày Quốc tế Lao động sau này.
Giải thích
Cuộc bãi công của công nhân Nhà máy Ba Son tháng 8/1925 là một dấu mốc rất quan trọng trong lịch sử phong trào công nhân Việt Nam.
Sự kiện này không chỉ dừng lại ở yêu cầu tăng lương, cải thiện đời sống, mà còn thể hiện tinh thần đoàn kết quốc tế vô sản khi công nhân Ba Son ủng hộ phong trào đấu tranh của công nhân Thượng Hải (Trung Quốc).
Đây chính là biểu hiện rõ nét của sự kết hợp giữa chủ nghĩa yêu nước với chủ nghĩa quốc tế vô sản, đánh dấu bước chuyển của phong trào công nhân Việt Nam từ đấu tranh tự phát sang tự giác, có ý thức chính trị rõ hơn.
Giải thích
Ngày 1/5/1930 là lần đầu tiên trong lịch sử, giai cấp công nhân Việt Nam dưới sự lãnh đạo của Đảng đã tổ chức các hoạt động đấu tranh nhân ngày Quốc tế Lao động một cách rõ nét, công khai tinh thần đoàn kết với công nhân thế giới.
Phong trào này mở đầu cho cao trào cách mạng 1930–1931, với nhiều cuộc mít tinh, tuần hành, bãi công tiêu biểu tại Nhà máy xe lửa Tràng Thi, Nhà máy diêm Bến Thủy, Nhà máy sợi Nam Định...
Ý nghĩa của mốc 1/5/1930 không chỉ nằm ở việc hưởng ứng Ngày Quốc tế Lao động, mà còn khẳng định phong trào công nhân Việt Nam từ đây gắn chặt hơn với mục tiêu đấu tranh dân tộc, dân chủ và cách mạng.
Giải thích
Sau khi nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa ra đời, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã ký Sắc lệnh số 22c ngày 18/2/1946 quy định ngày 1/5 là một trong những ngày lễ chính thức của nước ta; tiếp đó là Sắc lệnh số 56, quy định công nhân được nghỉ làm việc có hưởng lương trong ngày Quốc tế Lao động.
Đây là dấu mốc rất quan trọng, thể hiện sự quan tâm của Nhà nước đối với quyền lợi của người lao động, đồng thời khẳng định ngày Quốc tế Lao động từ một ngày đấu tranh trở thành ngày lễ chính thức, có ý nghĩa chính trị - xã hội sâu sắc ở nước Việt Nam độc lập.
Giải thích
Ở Việt Nam, tháng 5 hằng năm được gọi là Tháng Công nhân, là dịp để các cấp, ngành, tổ chức công đoàn đẩy mạnh hoạt động chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, người lao động; đồng thời tôn vinh những đóng góp của giai cấp công nhân đối với sự phát triển của đất nước.
Giải thích
Trong các hoạt động chăm lo cho đoàn viên và người lao động, Quỹ “Mái ấm Công đoàn” là chương trình có ý nghĩa thiết thực đối với những người lao động khó khăn về chỗ ở, giúp hỗ trợ kinh phí để xây dựng hoặc sửa chữa nhà ở, góp phần ổn định cuộc sống.
Đây là minh chứng củng cố cho vai trò của tổ chức công đoàn không chỉ trong đại diện, bảo vệ quyền lợi hợp pháp của người lao động mà còn trong việc đồng hành, sẻ chia với đoàn viên trong đời sống thường ngày.
Tại Hà Tĩnh, bên cạnh “Mái ấm Công đoàn”, các hoạt động như Tháng Công nhân, Tết Sum vầy, Bữa cơm công đoàn cũng cho thấy sự chăm lo ngày càng cụ thể, thiết thực đối với người lao động.