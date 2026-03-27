[QUIZ] Đảng bộ lâm thời tỉnh Hà Tĩnh được thành lập ở đâu?

[QUIZ] Tổng số đại biểu HĐND tỉnh Hà Tĩnh được bầu là bao nhiêu? 13/03/2026 14:00 Số lượng đại biểu HĐND tỉnh Hà Tĩnh nhiệm kỳ 2026-2031 được xác định căn cứ theo quy định tại Điều 30 Luật Tổ chức chính quyền địa phương và số liệu thống kê quy mô dân số tỉnh.

[QUIZ] Danh nhân nào quê Hà Tĩnh là tác giả bộ bách khoa toàn thư đầu tiên của Việt Nam? 13/10/2025 13:50 Ông là nhà bác học lớn của lịch sử trung đại Việt Nam, là tác giả bộ sách được đánh giá là bách khoa toàn thư đầu tiên của nước ta.

[QUIZ] Vị Chủ tịch UBND tỉnh đầu tiên của Hà Tĩnh là ai? 23/09/2025 09:55 Cuộc đời hoạt động cách mạng của đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh đầu tiên của Hà Tĩnh gắn liền với phong trào yêu nước tại quê hương và các tỉnh Lâm Đồng, Khánh Hòa, Ninh Thuận (cũ), góp phần tạo nên những bước ngoặt quan trọng của cách mạng Việt Nam.

[QUIZ] Có bao nhiêu đại biểu Hà Tĩnh được bầu vào Quốc hội khóa I? 13/09/2025 05:15 Cuộc Tổng tuyển cử đầu tiên bầu Quốc hội Việt Nam đánh dấu bước trưởng thành của Nhà nước cách mạng Việt Nam, mở ra một thời kỳ mới của đất nước.

[QUIZ] Danh nhân quê Hà Tĩnh nào soạn thảo chiếu thoái vị cho Vua Bảo Đại? 29/08/2025 05:15 Với tư tưởng tiến bộ, vị danh nhân quê Hà Tĩnh đã phân tích cho Vua Bảo Đại - vị hoàng đế cuối cùng của chế độ quân chủ trong lịch sử Việt Nam hiểu rõ thắng lợi tất yếu của Việt Minh, tích cực vận động Vua Bảo Đại thoái vị và đã giúp Vua soạn thảo chiếu thoái vị.

[QUIZ] Bí thư Tỉnh ủy lâm thời đầu tiên của Hà Tĩnh là ai? 22/08/2025 10:14 Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy lâm thời đầu tiên của Hà Tĩnh là người cộng sản kiên trung, có nhiều đóng góp to lớn cho sự nghiệp đấu tranh cách mạng. Cuộc đời và sự nghiệp của đồng chí là tấm gương sáng ngời, để lại nhiều bài học quý báu cho đội ngũ cán bộ, đảng viên hôm nay và các thế hệ mai sau.

[QUIZ] Hà Tĩnh ghi dấu ấn nổi bật nào trong Cách mạng Tháng Tám? 14/08/2025 09:00 Trong Cách mạng Tháng 8/1945, quân và dân Hà Tĩnh cùng cả nước vùng lên đập tan xiềng xích nô lệ, thực dân phong kiến, lập nên nước Việt Nam Dân chủ cộng hòa, đưa cách mạng nước ta bước sang một kỷ nguyên mới.

[Quiz] “Kỳ lân châu Á” được phát hiện ở Vườn Quốc gia Vũ Quang năm nào? 09/08/2025 05:20 Vườn quốc gia Vũ Quang từ lâu đã được ví như “viên ngọc thô” giữa đại ngàn Trường Sơn, nơi hội tụ vẻ đẹp hoang sơ, kỳ vĩ cùng hệ sinh thái phong phú, giàu giá trị bảo tồn.

[Quiz] GS Hoàng Xuân Hãn sinh ra và lớn lên ở xã nào của Hà Tĩnh? 04/08/2025 09:15 Hoàng Xuân Hãn là Giáo sư Toán học, kỹ sư, nhà sử học, nhà ngôn ngữ học, nhà nghiên cứu văn hóa, giáo dục nổi tiếng. Suốt cuộc đời, ông không ngừng cống hiến miệt mài cho nhiều lĩnh vực khác nhau.

[Quiz] Tên gọi xã Đông Kinh lần đầu xuất hiện trên bản đồ Hà Tĩnh vào năm nào? 31/07/2025 10:31 Quá trình sắp xếp đơn vị hành chính, tên các xã, phường mới ở Hà Tĩnh được lựa chọn kỹ lưỡng, mang nhiều ý nghĩa, gắn với lịch sử, văn hóa, lợi thế địa phương và phù hợp với xu thế hội nhập, nhận được sự đồng thuận từ Nhân dân.

Kỳ tích của Tiểu đội dân quân gái Kỳ Phương trong kháng chiến chống Mỹ là gì? 27/07/2025 09:00 Hà Tĩnh có nhiều đóng góp to lớn cho các cuộc kháng chiến của dân tộc. Từ mảnh đất kiên trung ấy, biết bao người con đã lập nên những chiến công oanh liệt, trở thành huyền thoại sống mãi trong lòng đất nước.

Pencak Silat có nguồn gốc từ quốc gia nào? 24/07/2025 15:17 Pencak Silat mang ý nghĩa “tự vệ và phản công”, từng là môn võ huấn luyện binh lính các vương quốc Đông Nam Á suốt nhiều thế kỷ.

Hà Tĩnh có bao nhiêu vị quan từng giữ chức Tế tửu Văn Miếu - Quốc Tử Giám? 19/07/2025 12:00 Trong lịch sử, Hà Tĩnh từng có nhiều bậc danh nho, hiền tài và đại thần được giao trọng trách giữ chức Tế tửu (Hiệu trưởng) của Văn Miếu – Quốc Tử Giám.

Tuổi thọ trung bình của người Hà Tĩnh là bao nhiêu? 11/07/2025 09:10 Tuổi thọ bình quân năm 2024 của người dân Hà Tĩnh thấp hơn mức bình quân chung của cả trước. Trung bình phụ nữ Hà Tĩnh sống lâu hơn nam giới khoảng hơn 5 năm.

Có bao nhiêu nữ bí thư trong 69 người đứng đầu cấp ủy xã, phường mới ở Hà Tĩnh? 05/07/2025 05:15 Trong 69 bí thư xã, phường mới vừa được điều động, bổ nhiệm tại Hà Tĩnh, có nhiều cán bộ nữ giữ chức vụ bí thư đảng ủy.

[Quiz] Ngày Gia đình Việt Nam được chọn từ năm nào? 28/06/2025 05:20 Chủ tịch Hồ Chí Minh lúc sinh thời luôn đề cao vai trò của gia đình đối với sự phát triển chung của xã hội. Người khẳng định: “Hạt nhân của xã hội là gia đình”.

[Quiz] Đơn vị cấp xã có bao nhiêu biên chế sau sắp xếp? 21/06/2025 07:30 Chính phủ sẽ căn cứ quy mô dân số, diện tích tự nhiên của các đơn vị hành chính cấp xã sau sắp xếp và trên cơ sở đề xuất của địa phương để xây dựng tiêu chí bố trí biên chế cán bộ, công chức xã theo vị trí việc làm và đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ.

[Quiz] ĐVHC cấp xã nào của Hà Tĩnh có diện tích lớn nhất sau sắp xếp? 19/06/2025 09:55 Sau khi sắp xếp, đơn vị hành chính cấp xã này ở Hà Tĩnh có diện tích tự nhiên lớn nhất tỉnh, với 533,5 ki-lô-mét-vuông.

Tờ báo nào của Tỉnh ủy lâm thời Hà Tĩnh ra đời năm 1930? 07/06/2025 08:40 Trong cao trào cách mạng 1930–1931, một số tờ báo của các cấp ủy Đảng tại Hà Tĩnh ra đời. Mặc dù được in ấn thủ công, phát hành hạn chế nhưng đã trở thành phương tiện quan trọng trong việc đưa ánh sáng cách mạng đến với Nhân dân, góp phần cổ vũ đấu tranh giành độc lập.

Chỉ huy trưởng lực lượng biệt động Sài Gòn quê Hà Tĩnh là ai? 20/04/2025 09:00 Đại tá Tư Chu - Chỉ huy trưởng lực lượng biệt động quân khu Sài Gòn - Gia Định là một người con của quê hương Hà Tĩnh. Ông là người kiến tạo các cách đánh “xuất quỷ nhập thần”, là cái tên đứng đằng sau nhiều chiến công huyền thoại của biệt động Sài Gòn.

Tên gọi Hà Tĩnh xuất hiện đầu tiên trên bản đồ hành chính vào năm nào? 11/04/2025 08:00 Hà Tĩnh với bản sắc văn hóa, lịch sử, tiềm năng kinh tế riêng biệt đã có những bước chuyển mình mạnh mẽ, trở thành một trong những địa phương phát triển năng động ở khu vực Bắc Trung Bộ.

Hồng Lĩnh Hà Tĩnh bị hòa hay gỡ hòa nhiều hơn? 20/03/2025 09:33 Cùng nhìn lại hành trình thi đấu đầy kịch tính của Hồng Lĩnh Hà Tĩnh tại V.League 2024/25 để xem liệu đội bóng này thường bị dẫn trước rồi gỡ hòa hay là dẫn trước nhưng lại bị đối thủ gỡ hòa nhiều hơn?

Bộ trưởng Bộ Y tế đầu tiên của Việt Nam là ai? 27/02/2025 09:23 Báo Hà Tĩnh mời bạn thử tài kiến thức về ngành y nhân Ngày Thầy thuốc Việt Nam (27/2).

Bác sĩ nào quê Hà Tĩnh là “cha đẻ” của phương pháp dưỡng sinh nổi tiếng? 18/02/2025 13:56 Ông từng có nhiều năm du học ở Pháp, là con của một vị quan đại thần trong triều đình nhà Nguyễn. Tuy bị bệnh hiểm nghèo nhưng với nghị lực phi thường, ông đã nghiên cứu, sáng tạo nên phương pháp dưỡng sinh nổi tiếng, "đẩy lùi giờ hẹn" với thần chết tới hơn 50 năm.

Danh nhân nào tuổi Ất Tỵ được dựng tượng ở Hà Tĩnh? 10/02/2025 13:56 Ông sinh năm 1845 (Ất Tỵ). Không chỉ là một vị quan giữ nhiều chức vụ quan trọng trong triều đình, ông còn là một nghệ sĩ lớn giai đoạn thế kỷ XIX, đầu thế kỷ XX.

Danh nhân nào quê Hà Tĩnh được phong Thám hoa hai nước? 28/10/2024 05:35 Ông quê huyện Can Lộc, Hà Tĩnh, làm quan dưới thời Vua Lê Hiển Tông nhà Lê Trung Hưng. Khi đi sứ phương Bắc, ông được Vua nhà Thanh phong làm Lưỡng quốc Đình nguyên Thám hoa và tặng áo cẩm bào.

Nhà văn nào quê Hà Tĩnh nổi tiếng với tiểu thuyết “Tố Tâm”? 13/09/2024 08:11 “Tố Tâm” - một trong những tiểu thuyết quốc ngữ đầu tiên của Việt Nam, tác phẩm đã đưa nhà văn quê Hà Tĩnh trở thành một trong những người mở đầu cho dòng tiểu thuyết lãng mạn hiện đại của văn học nước nhà.

Danh nhân nào quê Hà Tĩnh được xem là “người xây nền” cho ngành Ngân hàng Việt Nam? 10/08/2024 09:00 Ông quê ở làng Cải Lương, tổng Phù Lưu, huyện Can Lộc, tỉnh Hà Tĩnh (nay là thôn Bắc Kinh, xã Ích Hậu, huyện Lộc Hà), là người kiến tạo, tổ chức và đặt nền móng vững chắc cho ngành Ngân hàng Việt Nam từ những ngày đầu thành lập.

Bút hiệu của danh họa Nguyễn Phan Chánh là gì? 03/08/2024 12:36 Danh họa Nguyễn Phan Chánh quê ở phường Tân Giang, TP Hà Tĩnh. Ông được coi là người đặt nền tảng cho tranh lụa Việt Nam hiện đại. Lần đầu tiên công chúng Pháp biết đến tranh lụa Việt Nam là qua bút pháp của Nguyễn Phan Chánh.