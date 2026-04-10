[QUIZ] Khu di tích thờ các Vua Hùng ở Hà Tĩnh đặt tại địa phương nào?

Giải thích
Khu di tích lịch sử - văn hóa Đại Hùng tọa lạc trên sườn một ngọn núi thuộc dãy Hồng Lĩnh, giữa bạt ngàn thông xanh, tạo nên khung cảnh vừa nên thơ, vừa hùng vĩ. Nằm trên địa bàn phường Nam Hồng Lĩnh, đây là quần thể di tích thờ Thủy tổ Kinh Dương Vương và các Vua Hùng tại Hà Tĩnh.
Những năm gần đây, Khu di tích lịch sử - văn hóa Đại Hùng ngày càng thu hút đông đảo Nhân dân và du khách thập phương về dâng hương, chiêm bái, trở thành điểm dừng chân ý nghĩa trong hành trình khám phá vẻ đẹp của vùng đất núi Hồng - sông La, góp phần quảng bá du lịch, thúc đẩy phát triển kinh tế, văn hóa - xã hội địa phương.
Giải thích
Trong dòng chảy lịch sử hàng nghìn năm của dân tộc, Hà Tĩnh tự hào là vùng đất gắn liền với huyền sử về buổi đầu dựng nước. Theo đó, Thủy tổ Kinh Dương Vương đã chọn vùng đất trên dãy Hồng Lĩnh làm nơi định đô, dựng xây cơ nghiệp muôn đời cho con cháu nước Việt. Theo truyền tích, nơi đây từng là đô ấp của nước Việt, trước khi Vua dời đô ra Phong Châu (Phú Thọ ngày nay).
Từ truyền thuyết trong ý niệm dân gian ấy, Khu di tích lịch sử - văn hóa Đại Hùng trên đỉnh non Hồng được xem là chốn linh thiêng, như một “vùng đất Tổ” để Nhân dân hướng về, tưởng nhớ công ơn dựng nước của các Vua Hùng.
Giải thích
Đại Hùng là một trong 4 ngôi cổ tự tiêu biểu của vùng đất Hồng Lĩnh (gồm Thiên Tượng, Long Đàm, Đại Hùng, Cực Lạc). Theo các thư tịch cổ, chùa được xây dựng vào khoảng thời nhà Trần.
Chùa Đại Hùng hiện còn lưu giữ nhiều cổ vật quý có niên đại hàng trăm năm. Nổi bật trong số đó là quả chuông cổ được chạm khắc tinh xảo, trên thân khắc dòng chữ “Đại Hùng Tự Chung”, được đúc vào năm thứ 7 niên hiệu Cảnh Thịnh (1793 - 1807).
Giải thích
Ngàn Hống là tên gọi khác của dãy núi Hồng Lĩnh (hay Rú Hống), từng được xếp vào 21 danh thắng nổi tiếng nước Nam. Theo sử liệu, cũng như các tư liệu truyền ngôn thì Đền thờ Thủy tổ Kinh Dương Vương và các Vua Hùng trên núi Hồng Lĩnh được Nhân dân xây dựng cùng thời kỳ với chùa Đại Hùng (vào khoảng thế kỷ XIV). Từ vị trí đền, có thể phóng tầm mắt bao quát cả một vùng rộng lớn.
Trải qua hàng trăm năm, dưới tác động khắc nghiệt của thời tiết và những biến thiên của lịch sử, nhiều hạng mục của chùa Đại Hùng và Đền thờ Thủy tổ Kinh Dương Vương và các Vua Hùng đã xuống cấp, thậm chí trở thành phế tích.
Với tinh thần bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hóa, những năm qua, chính quyền địa phương cùng các nhà hảo tâm, tăng ni, phật tử gần xa đã chung tay đóng góp công sức, kinh phí để trùng tu, tôn tạo và phục dựng nhiều hạng mục, công trình.
Năm 2020, UBND tỉnh Hà Tĩnh ban hành Quyết định số 31, phê duyệt Đồ án Quy hoạch chi tiết xây dựng Khu di tích lịch sử – văn hóa Đại Hùng, tạo cơ sở quan trọng cho công tác bảo tồn và phát huy giá trị di tích. Theo quy hoạch, Khu di tích lịch sử - văn hóa Đại Hùng gồm chùa Đại Hùng; Khu Kinh đô Ngàn Hống thờ Thủy tổ Kinh Dương Vương và các Vua Hùng; cùng nhiều hạng mục phụ trợ khác. Nơi đây là địa chỉ tâm linh độc đáo với sự kết hợp giữa tín ngưỡng thờ cúng đạo Phật và thờ cúng các Vua Hùng.
Giải thích
Khu di tích lịch sử – văn hóa Đại Hùng được UBND tỉnh Hà Tĩnh xếp hạng di tích lịch sử cấp tỉnh vào năm 2008. Hằng năm, tại đây diễn ra nhiều lễ hội, trong đó có hai lễ hội chính, đó là: Lễ húy kỵ Thủy tổ Kinh Dương Vương (18 tháng Giêng, âm lịch) và Đại lễ Giỗ Quốc tổ Hùng Vương (10 tháng Ba, âm lịch). Đặc biệt, vào dịp Giỗ Tổ, hàng vạn du khách thập phương lại tìm về nơi đây để dâng hương, chiêm bái.
Đại lễ Giỗ Quốc tổ Hùng Vương được tổ chức trang nghiêm, thành kính, mang đậm nét đẹp văn hóa của người dân Hà Tĩnh. Lễ hội gồm phần lễ và phần hội với nhiều hoạt động văn hóa, thể thao phong phú, góp phần khơi dậy tình yêu quê hương, đất nước, bồi đắp niềm tự hào dân tộc và gìn giữ, phát huy các giá trị truyền thống.
Không chỉ là hoạt động văn hóa tâm linh, cầu mong quốc thái dân an, mưa thuận gió hòa, lễ hội còn có ý nghĩa quan trọng trong việc củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc, nhắc nhở mỗi người thêm yêu thương, gắn bó, khắc ghi lời dạy của Bác Hồ: “Các Vua Hùng đã có công dựng nước, bác cháu ta phải cùng nhau giữ lấy nước”.