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Thị trường

Giá vàng “lao dốc”: Nhà đầu tư lo lỗ, người dân thận trọng chờ

Ngọc Loan - Phan Trâm
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(Baohatinh.vn) - Sau giai đoạn tăng nóng, thị trường vàng đang chứng kiến đợt giá giảm mạnh và thấp nhất từ đầu năm đến nay. Diễn biến này khiến nhiều nhà đầu tư tại Hà Tĩnh thua lỗ, trong khi người dân vẫn thận trọng chờ tín hiệu rõ ràng hơn.

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Giá vàng đang bước vào chu kỳ giảm mạnh và thấp nhất từ đầu năm đến nay.

Những ngày đầu tháng 6, thị trường vàng tiếp tục trải qua những phiên giao dịch đầy biến động. Giá vàng thế giới duy trì xu hướng giảm mạnh, hiện dao động khoảng 4.330 USD/ounce, thấp hơn đáng kể so với mức đỉnh thiết lập vào cuối tháng 1/2026 (giá vàng thế giới ngày 29/1 đạt gần 5.600 USD/ounce).

Theo các chuyên gia tài chính, dù căng thẳng địa chính trị tại Trung Đông vẫn diễn biến phức tạp nhưng yếu tố này không còn tác động mạnh đến giá vàng như trước. Ngược lại, các tín hiệu tích cực từ nền kinh tế Mỹ, đặc biệt là thị trường lao động phục hồi tốt, cùng với việc lợi suất trái phiếu Chính phủ Mỹ tăng và kỳ vọng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) tiếp tục duy trì chính sách lãi suất ở mức cao đã tạo áp lực lớn lên kim loại quý này.

Tại thị trường trong nước, giá vàng miếng SJC hiện được các thương hiệu như Bảo Tín Minh Châu, Doji... niêm yết quanh mức 139 - 143 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), giảm khoảng 45 - 47 triệu đồng/lượng so với đỉnh lịch sử hồi cuối tháng 1/2026, khi giá bán ra từng vượt 190 triệu đồng/lượng.

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Giá vàng tại Hà Tĩnh hiện đã ở mức dưới 14 triệu đồng/chỉ.

Tại Hà Tĩnh, trong phiên giao dịch sáng nay (9/6), giá vàng nhẫn 9999 bán ra dao động từ 13.750.000 – 13.870.000 đồng/chỉ và mua vào ở mức 13.500.000 – 13.780.000 đồng/chỉ. Mức giá này đã giảm khoảng 250.000 đồng/chỉ so với phiên buổi sáng ngày 8/6. Còn so với thời điểm đỉnh giá hồi cuối tháng 1/2026, mỗi chỉ vàng hiện đã giảm hơn 4 triệu đồng. Các chủ kinh doanh cho biết, đà giảm này kéo dài suốt nhiều tháng qua, đặc biệt giảm mạnh trong tuần gần đây.

Ghi nhận tại các cửa hàng vàng bạc trên địa bàn, hiện nay, hoạt động giao dịch khá trầm lắng, trái ngược với cảnh người dân xếp hàng mua vàng khi giá cao. Những ngày gần đây, lượng khách đến giao dịch vàng giảm đáng kể.

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Khách hàng chọn mua trang sức tại cửa hàng vàng bạc Mai Xuân.

Chị Phạm Mai Anh - nhân viên cửa hàng vàng bạc Mai Xuân (đường Nguyễn Công Trứ, phường Thành Sen) cho biết: “Giá vàng hiện đang ở vùng thấp nhất kể từ đầu năm nên tâm lý người dân cũng có nhiều thay đổi. Lượng khách đến giao dịch giảm so với thời điểm giá tăng cao. Phần lớn khách hàng hiện nay mua vàng với mục đích tích lũy dài hạn hoặc lựa chọn các sản phẩm trang sức phục vụ nhu cầu cá nhân, cưới hỏi. Để đáp ứng nhu cầu thị trường, cửa hàng liên tục cập nhật nhiều mẫu mã mới, phù hợp với thị hiếu khách hàng”.

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Lượng khách giao dịch tại các cửa hàng vàng bạc hiện nay giảm mạnh so với thời điểm giá vàng cao.

Đợt “lao dốc” của giá vàng đang tạo áp lực lớn đối với những người mua vào ở vùng giá cao. Không ít nhà đầu tư đã buộc phải chấp nhận bán ra trong tình trạng thua lỗ vì lo ngại giá còn tiếp tục giảm trong thời gian tới. Trong khi đó, một số người vẫn đang do dự, tiếp tục theo dõi diễn biến thị trường.

Chị Anh Thư (xã Nghi Xuân) chia sẻ: “Đầu năm nay, khi giá vàng liên tục tăng, tôi đã mua 1 cây vàng có giá 179 triệu đồng với kỳ vọng giá tiếp tục tăng để kiếm lời. Tuy nhiên, đến nay khoản đầu tư này đã lỗ hơn 40 triệu đồng. Giờ bán thì tiếc vì lỗ quá nhiều, nhưng tiếp tục giữ lại cũng rất lo giá còn giảm sâu hơn nữa. Tôi thực sự chưa biết nên quyết định thế nào”.

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Khách hàng đến giao dịch tại cửa hàng vàng bạc Ngọc Hà.

Chị Bùi Thị Thắm - chủ cửa hàng vàng bạc Ngọc Hà (đường Nguyễn Công Trứ, phường Thành Sen) cho biết: "Giai đoạn giá vàng tăng mạnh, nhiều người tham gia thị trường với tâm lý đầu tư ngắn hạn, kỳ vọng "lướt sóng" kiếm lời nên lượng khách rất đông. Hiện nay, khi giá giảm sâu, tâm lý thận trọng xuất hiện rõ rệt, lượng khách mua giảm mạnh. Những ngày gần đây, số khách đến bán vàng nhiều hơn mua vì lo ngại giá vàng có thể tiếp tục điều chỉnh giảm".

Không chỉ những người đang nắm giữ vàng chịu áp lực vì thua lỗ, nhiều người dân có nhu cầu mua vàng cũng lựa chọn đứng ngoài thị trường để quan sát. Dù giá đã giảm đáng kể so với thời điểm đỉnh, nhiều người vẫn chưa vội "xuống tiền" vì kỳ vọng giá có thể tiếp tục điều chỉnh giảm thêm. Trong khi đó, các nhà đầu tư ngắn hạn cũng tỏ ra thận trọng khi chưa nhận thấy những tín hiệu đủ rõ ràng cho thấy thị trường sẽ sớm phục hồi.

Ông Võ Quang Kiêm (xã Thạch Khê) cho biết: “Thời gian qua, tôi theo dõi giá vàng, thấy nhiều thời điểm giá cao đến 17 – 18 triệu đồng/chỉ. Nay giá giảm xuống dưới 14 triệu đồng là cũng đã giảm khá nhiều. Dù vậy, tôi vẫn chưa vội quyết định mua vào mà tiếp tục theo dõi thêm, hy vọng giá có thể giảm nữa để tôi mua được giá thấp hơn”.

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Ông Võ Quang Kiêm (xã Thạch Khê) tham khảo vàng và hy vọng có thể mua kim loại quý này ở vùng giá thấp hơn.

Theo giới phân tích, giá vàng thời gian tới sẽ tiếp tục chịu tác động từ nhiều yếu tố như chính sách lãi suất của Fed, diễn biến lạm phát tại Mỹ và các biến động kinh tế, địa chính trị trên thế giới. Trong bối cảnh các yếu tố hỗ trợ chưa thực sự rõ nét, thị trường vàng được dự báo vẫn sẽ đối mặt với những đợt biến động khó lường.

Đối với nhiều người dân trong nước và Hà Tĩnh nói riêng, vàng lâu nay vẫn được xem là kênh tích sản trong dài hạn và là một kênh đầu tư tài chính. Tuy nhiên, biến động giá với biên độ lớn thời gian qua cho thấy, thị trường này luôn tiềm ẩn rủi ro, đặc biệt với những nhà đầu tư tham gia trong ngắn hạn hoặc theo xu hướng đám đông. Các chuyên gia khuyến cáo người dân cần cân nhắc kỹ lưỡng trước khi giao dịch, tránh tâm lý mua bán theo biến động ngắn hạn của thị trường.

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