Giá vàng đảo chiều liên tục, giao dịch tại Hà Tĩnh "hạ nhiệt"

Thị trường vàng thế giới và trong nước những ngày gần đây ghi nhận mức giá đảo chiều liên tục với biên độ lớn.

Thời gian gần đây, thị trường vàng thế giới chứng kiến những nhịp biến động mạnh và khó lường. Từ 5.400 USD/ounce vào đầu tháng 3, giá vàng giảm nhanh về mốc 5.000 USD/ounce, sau đó tiếp tục "lao dốc" xuống 4.100 USD/ounce vào ngày 23/3. Khi nhiều nhà đầu tư còn đang “ngỡ ngàng” trước đà giảm sâu, giá vàng lại bất ngờ bật tăng mạnh, quay trở lại vùng 4.500 USD/ounce chỉ trong thời gian ngắn.

Đến cuối chiều 30/3, giá vàng thế giới niêm yết trên sàn Kitco khoảng 4.558 USD/ounce, tăng khoảng 60 USD/ounce so với phiên trước đó. Những “cú đảo chiều” nhanh và mạnh đã tạo nên tâm lý dè chừng cho giới đầu tư, đặc biệt là các nhà đầu tư cá nhân.

Giá vàng "rung lắc" mạnh đã tác động đến tâm lý nhà đầu tư tại Hà Tĩnh.

Tại thị trường trong nước, giá vàng cũng biến động cùng chiều với thế giới. Chốt phiên ngày 30/3, các thương hiệu vàng bạc lớn niêm yết giá vàng miếng ở mức 170,8 – 173,8 triệu đồng/lượng, vàng nhẫn dao động trong khoảng 170,6 – 173,8 triệu đồng/lượng (giá mua vào – bán ra). So với giai đoạn lập đỉnh trước đó, mặt bằng giá hiện nay đã “hạ nhiệt” đáng kể.

Ghi nhận tại Hà Tĩnh, trong tháng 3, giá vàng biến động mạnh theo từng phiên giao dịch. Đầu tháng, giá vàng nhẫn 9999 được niêm yết ở mức khoảng 17.940.000 đồng/chỉ bán ra. Sau đó, giá mặt hàng kim quý này giảm dần và rơi xuống “đáy” 15.400.000 đồng/chỉ vào ngày 23/3. Những ngày tiếp theo, giá vàng có dấu hiệu phục hồi, tăng lên 16.670.000 đồng/chỉ vào ngày 25/3 rồi lại tiếp tục điều chỉnh giảm và duy trì đà đi ngang.

Cuối chiều 30/3, giá vàng nhẫn tại các tiệm kinh doanh vàng bạc trên địa bàn Hà Tĩnh được niêm yết ở mức 16.050.000 - 16.100.000 đồng/chỉ bán ra và 15.950.000 - 16.010.000 đồng/chỉ mua vào. So với mức đỉnh gần 18.000.000 đồng/chỉ vào cuối tháng 1 và đầu tháng 3, giá hiện tại đã giảm gần 2 triệu đồng/chỉ.

Giá vàng niêm yết tại tiệm vàng Ngọc Hà phiên giao dịch cuối chiều 30/3.

Trước diễn biến khó lường của thị trường, lượng khách đến giao dịch tại các cửa hàng vàng bạc trên địa bàn Hà Tĩnh giảm rõ rệt. Không còn cảnh chen chúc mua bán như những thời điểm giá tăng “nóng”, thay vào đó là tâm lý thận trọng, quan sát diễn biến thị trường.

Chị Phan Thị Hiền Hòa (xã Cổ Đạm) cho hay: "Những đợt trước, tôi thường theo dõi diễn biến thị trường vàng để mua đi bán lại kiếm lời trong ngắn hạn. Tuy nhiên, thời điểm này, giá vàng biến động lên xuống rất khó đoán, chỉ cách nhau 1-2 ngày nhưng có thể tăng giảm đến hơn 1 triệu đồng/chỉ. Vì vậy, tôi chưa dám đổ tiền vào kênh đầu tư này để tránh rủi ro".

Không chỉ người mua dè dặt, nhiều người đang nắm giữ vàng cũng trong tâm lý “ngóng” thị trường, chờ mức giá phù hợp để chốt lời. Bà Nguyễn Thị Minh (xã Lộc Hà) cho biết: “Tôi mua vàng chủ yếu để tích lũy lâu dài. Khi giá lên gần 18.000.000 đồng/chỉ, tôi từng định bán nhưng còn chần chừ vì nghĩ có thể tăng thêm. Đến khi giá giảm mạnh xuống còn khoảng 16.000.000 đồng/chỉ thì lại không muốn bán nữa. Giờ tôi quyết định tiếp tục giữ, chờ thị trường ổn định và giá tốt hơn rồi mới tính tiếp”.

Các tiệm vàng bạc tại Hà Tĩnh đều ghi nhận lượng khách giảm trong thời gian gần đây.

Bà Nguyễn Thị Xuân – Giám đốc Công ty CP Vàng bạc Phương Xuân (đường Nguyễn Công Trứ, phường Thành Sen) cho biết: “Giá vàng thời gian gần đây biến động thất thường và khó đoán. Điều này khiến khách hàng khá e dè, thận trọng hơn trước khi quyết định giao dịch. Vì thế, lượng khách mua bán giảm mạnh so với trước".

Lượng khách đến giao dịch tại cửa hàng vàng bạc Kim Hoàn giảm so với trước.



Theo chị Hà Thị Liễu – chủ tiệm vàng Kim Hoàn (đường Nguyễn Công Trứ, phường Thành Sen), giá vàng thế giới hiện nay chịu tác động từ nhiều yếu tố như biến động giá dầu, chính sách lãi suất và căng thẳng địa chính trị, khiến thị trường vàng trong nước nói chung và tại Hà Tĩnh nói riêng liên tục “đảo chiều” với biên độ lớn. Có những thời điểm, trong các ngày liên tiếp, giá vàng thế giới biến động tới hàng trăm USD/ounce. Điều này kéo theo giá vàng trong nước thay đổi mạnh, khiến nhà đầu tư lo ngại rủi ro. Khoảng vài tuần gần đây, lượng khách mua bán tại cửa hàng giảm khá nhiều, chủ yếu là khách đến theo dõi thị trường, cập nhật giá chứ chưa vội mua bán.

Vợ chồng anh Võ Quang Khánh lựa chọn vàng để chuẩn bị cho đám cưới.

Trong bối cảnh các giao dịch "lướt sóng" ngắn hạn có dấu hiệu chững lại, nhu cầu mua vàng phục vụ mục đích tiêu dùng như cưới hỏi, tích trữ lâu dài lại có xu hướng ổn định hơn. Với nhiều người, mức giá hiện tại được xem là “dễ thở” hơn so với giai đoạn giá lập đỉnh.

Anh Võ Quang Khánh (xã Thiên Cầm) chia sẻ: “Vợ chồng tôi dự định mua vàng cưới từ dịp Tết nhưng lúc đó giá quá cao nên còn do dự. Gần đây thấy giá giảm xuống quanh mức 16.000.000 đồng/chỉ, chúng tôi quyết định mua luôn”.

Giá biến động mạnh, người dân thận trọng hơn trước khi "xuống tiền" giao dịch vàng.

Theo nhận định của các chuyên gia, đà giảm mạnh của giá vàng thế giới trong ngắn hạn thời gian qua chịu tác động từ nhiều yếu tố. Trong đó, việc Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) duy trì chính sách lãi suất cao trong thời gian dài đã góp phần củng cố sức mạnh của đồng USD. Bên cạnh đó, lạm phát gia tăng do giá năng lượng tăng cao, đặc biệt trong bối cảnh căng thẳng địa chính trị ở Trung Đông cũng tác động đến dòng vốn đầu tư. Trong môi trường rủi ro, nhiều nhà đầu tư có xu hướng chuyển sang nắm giữ các tài sản định giá bằng đồng USD, thay vì nắm giữ vàng.

Dự báo trong thời gian tới, giá vàng vẫn có thể tiếp tục biến động mạnh, điều này đồng nghĩa với việc rủi ro trên thị trường vàng vẫn ở mức cao. Trong bối cảnh đó, các chuyên gia khuyến nghị nhà đầu tư cần thận trọng, tránh tâm lý “lướt sóng” ngắn hạn khi thị trường chưa ổn định.