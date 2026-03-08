Người mua vàng lỗ gần 6 triệu đồng/lượng chỉ trong một tuần

Giá vàng trong nước neo quanh 185 triệu đồng/lượng

Tính đến 8 giờ 45 phút sáng ngày 8/3/2026, giá vàng miếng SJC được các doanh nghiệp lớn tại Hà Nội, Đà Nẵng và TP Hồ Chí Minh niêm yết quanh mức 182 - 185 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra).

So với mức đỉnh kỷ lục thiết lập vào đầu tuần là 190,9 triệu đồng/lượng, giá vàng miếng đã "bốc hơi" gần 6 triệu đồng/lượng. Tương tự, phân khúc vàng nhẫn 9999 cũng sụt giảm từ 4 - 5,9 triệu đồng/lượng.

Với việc các đơn vị kinh doanh chủ động neo biên độ chênh lệch mua - bán ở mức rất cao nhằm phòng vệ trước những biến động khó lường, những nhà đầu tư trót mua đuổi vàng vào đầu tuần hiện đang gánh khoản lỗ nặng nề lên tới gần 6 triệu đồng/lượng chỉ sau một vài ngày giao dịch.

Đáng chú ý, bất chấp nhịp độ tăng giảm với biên độ lớn chưa từng có của thị trường, một nghịch lý vẫn đang diễn ra: người dân tiếp tục xếp hàng dài để mua vàng. Hiện tượng này phản ánh rõ tâm lý lo ngại rủi ro và hiệu ứng đám đông đang chi phối mạnh mẽ dòng tiền nội địa.

Theo nhận định của các chuyên gia tài chính, khi các kênh đầu tư truyền thống khác bộc lộ sự bất ổn và khó đoán định, vàng vô hình trung trở thành nơi trú ẩn tâm lý hàng đầu, khiến người mua đôi khi phớt lờ các nguyên tắc cơ bản về định giá và quản trị rủi ro.

Nhìn lại thời điểm tháng 10/2023 - khi xung đột vũ trang tại dải Gaza bùng phát, giá vàng miếng SJC bán ra tại thời điểm đó chỉ dao động quanh ngưỡng 69,32 triệu đồng/lượng. Đến nay, dưới tác động của "phần bù rủi ro chiến tranh", giá đã tăng phi mã lên tới gần 167%.

Theo đó, chênh lệch giữa giá vàng nội địa và giá vàng thế giới quy đổi có lúc nới rộng lên gần 21 triệu đồng/lượng, phản ánh sự bất cân xứng cung cầu trầm trọng và sự khan hiếm nguồn cung vật chất trên thị trường.

Trước thực trạng tâm lý thị trường đang bị đẩy lên mức cực đoan, các chuyên gia tài chính khuyến nghị người dân cần hết sức thận trọng. Việc chạy theo hiệu ứng đám đông và mua vàng bằng mọi giá trong những đợt sóng đầu cơ chớp nhoáng tiềm ẩn rủi ro rất lớn.

Chuyên gia nhấn mạnh, nhà đầu tư cá nhân tuyệt đối không sử dụng đòn bẩy tài chính hoặc vay mượn để "bắt đáy" ở vùng giá nhạy cảm này. Thay vào đó, chiến lược tối ưu là tuân thủ kỷ luật quản trị vốn, giữ tỷ trọng tiền mặt ở mức an toàn nhằm đảm bảo thanh khoản và chỉ phân bổ một phần nhỏ tài sản vào vàng với tầm nhìn dài hạn, tránh rơi vào cạm bẫy của thị trường.

Giá vàng thế giới “rơi tự do” sau khi lập đỉnh lịch sử

Trên bình diện quốc tế, giá vàng giao ngay đầu giờ sáng 8/3/2026 khép lại tuần giao dịch ở mức 5.172 USD/ounce.

Mặc dù kim loại quý này đã có một nhịp phục hồi kỹ thuật vào cuối tuần nhờ những dữ liệu kinh tế ảm đạm của Mỹ, nhưng tính chung cả tuần, giá vàng vẫn bốc hơi hơn 100 USD/ounce, tương đương mức giảm hơn 2%. Cú trượt dốc này đã chính thức ngắt chuỗi 4 tuần tăng điểm liên tiếp vô cùng ấn tượng trước đó, đẩy thị trường vào trạng thái giằng co quyết liệt.

Theo các nhà phân tích, thị trường vàng toàn cầu hiện đang bị "bao vây" bởi hàng loạt yếu tố vĩ mô và địa chính trị vô cùng phức tạp. Trong đó, diễn biến nóng bỏng tại khu vực Trung Đông vẫn là động lực cốt lõi chi phối dòng tiền ồ ạt tìm đến các tài sản trú ẩn. Một trong những mối lo ngại lớn nhất là cuộc xung đột giữa Mỹ, Israel và Iran đang có nguy cơ lan rộng ra toàn khu vực, đe dọa trực tiếp đến an ninh năng lượng toàn cầu.

Điểm nóng chiến lược eo biển Hormuz - tuyến hàng hải huyết mạch vận chuyển khoảng 20% lượng dầu mỏ và gần 20% khí tự nhiên hóa lỏng (LNG) của thế giới - đang đứng trước nguy cơ tê liệt. Công ty nghiên cứu thị trường năng lượng Kpler cho biết, lưu lượng tàu chở dầu qua eo biển Hormuz đã sụt giảm tới 90% chỉ sau một tuần xung đột nổ ra.

Việc gián đoạn nguồn cung từ Trung Đông, nơi cung cấp khoảng 30% sản lượng dầu toàn cầu, đang tạo ra một "cú sốc kép" thực sự: giá năng lượng tăng vọt và chi phí vận tải biển leo thang chóng mặt do các hãng tàu buộc phải thay đổi lộ trình.

Căng thẳng càng bị đẩy lên mức đỉnh điểm sau tuyên bố của Tổng thống Mỹ Donald Trump về việc yêu cầu Iran "đầu hàng vô điều kiện". Động thái này đã dập tắt mọi hy vọng về một giải pháp hòa bình ngắn hạn, làm gia tăng lo ngại về làn sóng lạm phát toàn cầu.

Giám đốc đầu tư Russ Mould tại AJ Bell nhận định, cơ sở hạ tầng năng lượng và các tuyến vận tải trọng yếu bị ảnh hưởng càng lâu thì nguy cơ tác động lạm phát càng trở nên nghiêm trọng.

Đồng quan điểm, nhà phân tích thị trường Kyle Rodda từ Capital.com cho rằng, cuộc khủng hoảng có thể hỗ trợ giá vàng trong dài hạn, nhưng ông cũng lưu ý thị trường sẽ chứng kiến những biến động giá cực mạnh cho đến khi căng thẳng đạt đỉnh điểm.

Không chỉ đối mặt với "thùng thuốc súng" Trung Đông, thị trường tài chính tuần qua còn chao đảo bởi các số liệu vĩ mô đáng lo ngại từ Mỹ. Báo cáo việc làm tháng 2/2026 cho thấy, nền kinh tế lớn nhất thế giới bất ngờ mất 92.000 việc làm, trái ngược hoàn toàn với mức tăng 126.000 việc làm của tháng 1/2026.

Thêm vào đó, doanh số bán lẻ tháng 1/2026 cũng giảm 0,2%. Thông thường, dữ liệu kinh tế yếu sẽ củng cố kỳ vọng Fed sớm hạ lãi suất, qua đó hỗ trợ giá vàng. Tuy nhiên, các chuyên gia phân tích đánh giá rằng, việc giá dầu tăng cao đang làm phức tạp hóa bài toán điều hành chính sách của Fed.

Sự bất định bủa vây đã kích hoạt tâm lý hoảng loạn, lan rộng ra các thị trường chứng khoán toàn cầu. Tuần qua, chỉ số Dow Jones chốt phiên giảm 3%, S&P 500 giảm 2%, trong khi chỉ số Stoxx 600 của châu Âu giảm 5,55% và Nikkei 225 của Nhật Bản rớt đài tới 5,5%. Trong bối cảnh mọi rủi ro vĩ mô đan xen, thị trường vàng được dự báo sẽ tiếp tục đối mặt với những đợt rung lắc mạnh trong tuần tới.