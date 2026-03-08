Giá xăng dầu tăng 2 lần trong 3 ngày: Người dân, doanh nghiệp Hà Tĩnh nặng nỗi lo

Chiều 7/3, Liên bộ Tài chính – Công Thương điều chỉnh giá xăng, dầu chỉ sau 2 ngày kể từ kỳ điều chỉnh gần nhất.

Theo quy định, giá xăng dầu trong nước được điều chỉnh vào thứ Năm hàng tuần. Tuy nhiên, trước biến động mạnh của giá dầu thô thế giới tác động đến thị trường trong nước, chiều 7/3, Liên bộ Tài chính – Công Thương đã điều chỉnh giá xăng dầu chỉ sau 2 ngày kể từ kỳ điều chỉnh gần nhất (ngày 5/3).

Việc điều chỉnh sớm hơn thông lệ được thực hiện sau khi Chính phủ ban hành Nghị quyết số 36/NQ-CP ngày 6/3/2026 về một số giải pháp cấp bách ứng phó với xung đột đang diễn ra tại Trung Đông. Theo đó, cho phép điều chỉnh giá ngay khi giá cơ sở của các mặt hàng xăng dầu tiêu dùng phổ biến tăng từ 7% trở lên so với kỳ điều hành trước.

Trong kỳ điều chỉnh ngày 7/3, giá xăng dầu tăng từ 3.777 – 8.500 đồng/lít/kg, tùy từng mặt hàng. Tính lũy kế trong 2 kỳ điều hành liên tiếp trong 3 ngày qua, xăng RON95 đã tăng 6.890 đồng/lít; xăng E5 RON92 tăng 5.700 đồng/lít; dầu diesel tăng gần 11.000 đồng/lít; dầu hỏa tăng tới 15.630 đồng/lít.

Hiện nay, tại Hà Tĩnh (địa phương thuộc vùng 2 trong phân vùng giá xăng dầu), xăng E5 RON92 có giá 25.720 đồng/lít; xăng RON95 ở mức 27.580 đồng/lít; dầu diesel các loại dao động từ 30.830 đồng đến 31.140 đồng/lít.

Mức giá xăng RON95 hiện nay tương đương thời điểm tháng 7/2022 – giai đoạn thị trường xăng dầu biến động mạnh do cú sốc cung – cầu sau đại dịch COVID-19 và xung đột Nga – Ukraine làm đứt gãy chuỗi cung ứng toàn cầu.

Việc giá xăng dầu tăng mạnh và được điều chỉnh tới 2 lần chỉ trong vòng 3 ngày khiến nhiều người dân lo ngại về biến động của mặt hàng nhiên liệu thiết yếu này, bởi theo họ, trước nay hiếm khi có biên độ tăng lớn và tần suất điều chỉnh dày như vậy.

Với việc giá xăng tăng, nhiều người đi ô tô đã phải tính toán lại việc đi lại.

Chị Đào Thị Thúy Hằng (phường Thành Sen) chia sẻ: “2 kỳ điều chỉnh liên tiếp đã đưa giá xăng RON95 tăng gần 7.000 đồng/lít. Đây là một mức tăng rất lớn so với các kỳ điều chỉnh trước đây. Điều này cũng gây ra nhiều áp lực, tăng chi phí sinh hoạt cho gia đình tôi. Với đà này, để tiết giảm chi tiêu, tôi cũng đã tính toán lại việc đi lại và với những quãng đường ngắn thì sẽ ưu tiên sử dụng xe máy, xe máy điện thay vì đi ô tô như trước.

Tôi biết giá xăng dầu trong nước tăng cao là do tác động từ căng thẳng tại Trung Đông khiến giá dầu thô thế giới tăng. Tôi hy vọng chiến sự sớm kết thúc để giá nhiên liệu và nhiều mặt hàng khác sớm ổn định trở lại, bởi khi giá xăng dầu tăng thì nguy cơ giá hàng hóa tăng theo là rất lớn” - chị Thúy Hằng chia sẻ.

Với những người làm nghề giao hàng, giá xăng tăng đột biến trong hai kỳ điều chỉnh vừa qua đang trở thành gánh nặng lớn. Theo các shipper, trong khi chi phí nhiên liệu tăng thì giá cước vận chuyển vẫn giữ nguyên như trước nên thu nhập thực tế bị giảm đáng kể.

Giá xăng tăng nhanh đã ảnh hưởng trực tiếp đến những người làm nghề giao hàng như anh Lê Văn Nhân.

Anh Lê Văn Nhân (phường Thành Sen) – nhân viên đơn vị Giao Hàng Tiết Kiệm bày tỏ: “Là shipper thu nhập không cao, tôi còn phải trả tiền thuê trọ và nhiều chi phí khác, nay giá xăng tăng với mức cao như 3 ngày vừa qua khiến tôi hết sức lo lắng. Việc điều chỉnh tăng 2 lần trong vòng 3 ngày là sự đột biến lớn, không biết những ngày tiếp theo liệu giá mặt hàng này có còn tăng không”.

Kỳ điều chỉnh tăng giá xăng dầu chiều 7/3 khiến các doanh nghiệp vận tải “đau đầu” khi chi phí nhiên liệu chiếm tỷ trọng lớn trong cơ cấu giá thành đối với hoạt động của doanh nghiệp.

Nhà xe Văn Minh tại Hà Tĩnh hiện có khoảng 40 xe giường nằm, trung bình mỗi ngày chạy khoảng 60 chuyến Hà Tĩnh – Hà Nội và chiều ngược lại. Ngoài ra, còn một số lượng lớn xe trung chuyển, xe tải. Giá dầu diesel tăng gần 11.000 đồng/lít trong 2 kỳ điều chỉnh gần đây là áp lực lớn với doanh nghiệp.

Anh Bùi Xuân Toàn – đại diện nhà xe Văn Minh tại Hà Tĩnh cho biết: “Giá xăng dầu tăng mạnh trong 2 đợt điều chỉnh liên tục gần đây do chịu tác động từ chiến sự từ Trung Đông đã gây áp lực lớn đối với doanh nghiệp. Giá nhiên liệu tăng, trong khi đó, giá cước vẫn đang giữ nguyên như cũ và nếu tăng cũng chưa thể tăng ngay được nên chúng tôi hết sức khó khăn việc cân đối chi phí. Trước tình hình này, doanh nghiệp sẽ phải chủ động tiết giảm các khoản chi, tối ưu lịch trình vận chuyển, nâng cao hiệu quả khai thác phương tiện để giảm bớt áp lực chi phí và phục vụ khách hàng tốt hơn”.

Nhà xe Văn Minh phải chủ động tiết giảm các khoản chi, tối ưu lịch trình vận chuyển, nâng cao hiệu quả khai thác phương tiện để giảm bớt áp lực chi phí.

Không chỉ lo ngại về chi phí sản xuất và tiêu dùng tăng, nhiều người dân Hà Tĩnh cũng bày tỏ quan ngại căng thẳng tại Trung Đông kéo dài có thể làm gián đoạn nguồn cung nhiên liệu trên thị trường.

Bởi vậy, điều mà nhiều người dân mong muốn lúc này là tình hình chiến sự sớm được kiểm soát, thị trường năng lượng toàn cầu ổn định trở lại để giá xăng dầu và nhiều mặt hàng thiết yếu khác sớm bình ổn, góp phần ổn định đời sống và hoạt động sản xuất kinh doanh.