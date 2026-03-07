Hotline: 02393.693.427
Thị trường quà tặng ngày 8/3: Giá hoa tươi có loại tăng gấp đôi

Phan Cúc
(Baohatinh.vn) - Cận kề 8/3, thị trường quà tặng tại Hà Tĩnh trở nên sôi động với sức mua tăng mạnh. Đặc biệt, một số loại hoa tươi ghi nhận mức giá tăng gấp đôi so với ngày thường.

bqbht_br_6.jpg
Ghi nhận trong sáng 7/3, tại nhiều tuyến phố trung tâm ở Hà Tĩnh như Phan Đình Phùng, Hải Thượng Lãn Ông, Trần Phú…, các cửa hàng hoa tươi đã tất bật bày bán, trang trí nhiều mẫu hoa bắt mắt để phục vụ nhu cầu mua quà tặng nhân dịp 8/3.
bqbht_br_2.jpg
Vốn là mặt hàng quà tặng truyền thống trong các dịp lễ, hoa tươi ghi nhận sức mua tăng mạnh khi ngày 8/3 cận kề. Để đáp ứng nhu cầu của khách hàng và nâng cao doanh số, nhiều cửa hàng đã huy động thêm nhân lực thực hiện các công đoạn cắm hoa, chuẩn bị sẵn nhiều mẫu sản phẩm đa dạng.
bqbht_br_14.jpg
Chị Nguyễn Thị Mỹ – chủ cửa hàng hoa tươi Ánh Nguyệt (phường Thành Sen) cho biết: “Dịp 8/3 năm nay, giá nhiều loại hoa tươi tăng cao, có loại gấp đôi so với ngày thường. Vì vậy, mỗi lẵng hoa thường có giá từ khoảng 500.000 đồng đến hơn 1 triệu đồng. Tuy nhiên, cửa hàng vẫn cố gắng cân đối để tạo ra những sản phẩm đẹp, mức giá phù hợp với nhiều đối tượng khách hàng. Từ ngày 5/3, lượng khách mua hoa đã bắt đầu tăng mạnh; dự kiến trong hai ngày 7 và 8/3, nhu cầu sẽ tiếp tục cao. Hiện cửa hàng đã huy động gần 10 nhân viên để cắm hoa, bán hàng và thực hiện các khâu chuẩn bị khác”.
bqbht_br_5.jpg
bqbht_br_12.jpg
Ghi nhận tại nhiều cửa hàng hoa trên địa bàn Hà Tĩnh, giá các loại hoa được ưa chuộng trong dịp 8/3 đều tăng mạnh so với ngày thường. Cụ thể, hoa mẫu đơn khoảng 45.000 – 50.000 đồng/bông; hoa hướng dương từ 20.000 – 25.000 đồng/bông… Theo các tiểu thương, mức giá này tăng từ 30 – 50% do nguồn cung, chi phí vận chuyển và sức tiêu thụ mạnh. Đặc biệt, hoa hồng có giá cao gấp đôi so với trước đó, dao động từ 35.000 – 40.000 đồng/bông.
bqbht_br_7.jpg
Nhiều “cánh mày râu” cũng tranh thủ đến sớm tại các cửa hàng hoa để lựa chọn những bó hoa, lẵng hoa ưng ý làm quà tặng dành những người phụ nữ thân yêu.
bqbht_br_1.jpg
Anh Vũ Ấn (phường Trần Phú) chia sẻ: “Mỗi dịp 8/3, tôi thường mua hoa tặng vợ và con gái như một món quà nhỏ để bày tỏ sự quan tâm, yêu thương. Dù giá hoa năm nay có tăng hơn so với ngày thường nhưng tôi vẫn muốn chọn một bó hoa thật đẹp để dành tặng những người phụ nữ quan trọng trong gia đình”.
bqbht_br_3.jpg
bqbht_br_4.jpg
bqbht_br_13.jpg
Sức tiêu thụ hoa tươi dự báo sẽ tiếp tục tăng mạnh đến hết ngày 8/3.
bqbht_br_10.jpg
Bên cạnh hoa tươi, nhiều cửa hàng kinh doanh mỹ phẩm cũng ghi nhận sức mua tăng đáng kể trong dịp này. Các cửa hàng đồng loạt tung ra nhiều chương trình khuyến mãi, giới thiệu các combo sản phẩm với mức giá ưu đãi. Những lựa chọn quà tặng thiết thực không chỉ thu hút khách hàng mà còn góp phần giúp các cửa hàng gia tăng doanh số.
﻿bqbht_br_17.jpg
bqbht_br_16.png
Chị Mạc Thị Linh Đan – Quản lý cửa hàng mỹ phẩm Cỏ Mềm (phường Thành Sen) chia sẻ: “Dịp 8/3 năm nay, cửa hàng giới thiệu đến khách hàng nhiều mẫu quà tặng với thông điệp "lành – yêu – thật", hướng đến những sản phẩm an toàn, thân thiện với người sử dụng. Các combo quà tặng có giá dao động từ khoảng 280.000 đến 1.600.000 đồng/set, tùy từng loại sản phẩm. Bên cạnh đó, cửa hàng cũng triển khai thêm nhiều ưu đãi nhằm tạo thuận tiện cho khách hàng khi lựa chọn quà tặng".
bqbht_br_8.jpg﻿
bqbht_br_9.jpg﻿
Tại cửa hàng Chanh Cosmetic (phường Thành Sen), nhiều sản phẩm quà tặng nhân dịp Quốc tế Phụ nữ 8/3 được áp dụng mức giảm giá sâu, thu hút đông đảo khách hàng đến mua sắm. Nhờ đó, sức mua tại cửa hàng tăng gấp 2-3 lần so với ngày thường.
bqbht_br_15.jpg
Những set bánh ngọt với giá từ 180.000 – 300.000 đồng/set cũng được nhiều khách hàng lựa chọn làm quà tặng trong dịp 8/3. Anh Nguyễn Đức Hà (trú phường Hà Huy Tập) chia sẻ: “Ngoài hoa tươi, tôi thấy các set bánh ngọt được thiết kế khá đẹp mắt nên chọn mua làm quà tặng. Món quà này vừa thiết thực, vừa có thể cùng nhau thưởng thức nên cũng tạo thêm không khí ấm áp cho gia đình trong ngày 8/3.”
bqbht_br_19.jpg
Các giỏ quà hoa quả ghi nhận giá bán tăng từ 15-20% so với ngày thường, dao động từ 350.000 - 600.000 đồng/giỏ tuỳ loại.
bqbht_br_18.jpg
Thị trường quà tặng trong ngày 8/3 sôi động không chỉ giúp các cửa hàng hoa tươi, mỹ phẩm, bánh ngọt gia tăng doanh số mà còn góp phần tạo nên không khí rộn ràng, ấm áp. Những món quà tuy giản dị nhưng chứa đựng tình cảm và sự quan tâm của người tặng, qua đó thể hiện sự trân trọng, yêu thương dành cho những người phụ nữ và lan tỏa những giá trị tốt đẹp trong cuộc sống.

#quà tặng 8/3 #hoa tươi #giá hoa #Hà Tĩnh #quà tặng ngày quốc tế phụ nữ #quà tặng mẹ

