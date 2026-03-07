Thị trường quà tặng ngày 8/3: Giá hoa tươi có loại tăng gấp đôi

(Baohatinh.vn) - Cận kề 8/3, thị trường quà tặng tại Hà Tĩnh trở nên sôi động với sức mua tăng mạnh. Đặc biệt, một số loại hoa tươi ghi nhận mức giá tăng gấp đôi so với ngày thường.
Ghi nhận tại nhiều cửa hàng hoa trên địa bàn Hà Tĩnh, giá các loại hoa được ưa chuộng trong dịp 8/3 đều tăng mạnh so với ngày thường. Cụ thể, hoa mẫu đơn khoảng 45.000 – 50.000 đồng/bông; hoa hướng dương từ 20.000 – 25.000 đồng/bông… Theo các tiểu thương, mức giá này tăng từ 30 – 50% do nguồn cung, chi phí vận chuyển và sức tiêu thụ mạnh. Đặc biệt, hoa hồng có giá cao gấp đôi so với trước đó, dao động từ 35.000 – 40.000 đồng/bông.
Sức tiêu thụ hoa tươi dự báo sẽ tiếp tục tăng mạnh đến hết ngày 8/3.
Chị Mạc Thị Linh Đan – Quản lý cửa hàng mỹ phẩm Cỏ Mềm (phường Thành Sen) chia sẻ: “Dịp 8/3 năm nay, cửa hàng giới thiệu đến khách hàng nhiều mẫu quà tặng với thông điệp "lành – yêu – thật", hướng đến những sản phẩm an toàn, thân thiện với người sử dụng. Các combo quà tặng có giá dao động từ khoảng 280.000 đến 1.600.000 đồng/set, tùy từng loại sản phẩm. Bên cạnh đó, cửa hàng cũng triển khai thêm nhiều ưu đãi nhằm tạo thuận tiện cho khách hàng khi lựa chọn quà tặng".
Tại cửa hàng Chanh Cosmetic (phường Thành Sen), nhiều sản phẩm quà tặng nhân dịp Quốc tế Phụ nữ 8/3 được áp dụng mức giảm giá sâu, thu hút đông đảo khách hàng đến mua sắm. Nhờ đó, sức mua tại cửa hàng tăng gấp 2-3 lần so với ngày thường.
Chiến sự giữa Hoa Kỳ - Israel và Iran leo thang đã tác động trực tiếp đến giá cả và nguồn cung năng lượng thế giới. Các doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu tại Hà Tĩnh đã xây dựng phương án đảm bảo nguồn cung, ổn định thị trường với mặt hàng thiết yếu này.
Giá dầu thế giới leo thang do căng thẳng Trung Đông, giá xăng trong nước được dự báo tăng mạnh trong kỳ điều hành ngày hôm nay 5/3. Chi tiết có trong Bản tin Tài chính thị trường hôm nay của Báo và phát thanh, truyền hình Hà Tĩnh.
Giá vàng giao ngay "bốc hơi" hơn 230 USD/ounce do đồng USD mạnh lên và kỳ vọng FED duy trì lãi suất ở mức hiện tại trong thời gian dài để theo dõi lạm phát. Chi tiết có trong Bản tin Tài chính thị trường hôm nay của Báo và phát thanh, truyền hình Hà Tĩnh.
Căng thẳng Trung Đông và lợi suất Mỹ giảm đẩy vàng tăng mạnh, nhiều chuyên gia dự báo có thể tiến tới mốc 5.500 USD/ounce nếu duy trì trên vùng 5.250 USD. Chi tiết có trong Bản tin Tài chính thị trường hôm nay của Báo và phát thanh, truyền hình Hà Tĩnh.
Thị trường bất động sản Hà Tĩnh thời gian qua ghi nhận tín hiệu phục hồi tích cực. Tuy nhiên, đằng sau bức tranh sôi động hiện nay, người dân vẫn gặp khó khăn trong tiếp cận do giá cao và thiếu sản phẩm phù hợp.
Những diễn biến căng thẳng giữa Mỹ - Israel và Iran đã nhanh chóng tạo hiệu ứng lên thị trường vàng toàn cầu. Tại Hà Tĩnh, thị trường vàng bất ngờ “nóng” lên khi nhiều nhà đầu tư mua vào với kỳ vọng giá sẽ tăng mạnh trong tuần tới.
Lượng du khách tăng mạnh dịp đầu xuân kéo theo hoạt động kinh doanh tại các điểm lễ hội ở Hà Tĩnh sôi động. Ngành chức năng đã chủ động kiểm tra, ngăn chặn tình trạng “chặt chém”, hàng giả, hàng kém chất lượng, tạo môi trường kinh doanh lành mạnh, an toàn.
Ngân hàng Nhà nước đề xuất nâng hạn mức chi trả bảo hiểm tiền gửi từ 125 triệu lên 350 triệu đồng, giúp tăng niềm tin người gửi tiền và củng cố ổn định hệ thống ngân hàng. Chi tiết có trong Bản tin Tài chính thị trường hôm nay của Báo và phát thanh, truyền hình Hà Tĩnh.
Sáng ngày vía Thần Tài (mùng 10 tháng Giêng âm lịch), các cửa hàng kinh doanh vàng bạc tại Hà Tĩnh tấp nập khách hàng đến giao dịch. Dù giá vàng ở mức cao nhưng người dân vẫn xếp hàng chờ mua một vài chỉ vàng lấy may, gửi gắm kỳ vọng về một năm mới tài lộc, hanh thông.
Chỉ trong vòng 1 tháng, tính đến ngày 14/2/2026, người dân Hà Tĩnh đã thực hiện đăng ký lần đầu 1.401 ô tô. Chi tiết có trong Bản tin Tài chính thị trường hôm nay của Báo và phát thanh, truyền hình Hà Tĩnh.