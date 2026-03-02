Giá vàng trong nước tiến sát mức 191 triệu đồng mỗi lượng. (Ảnh: Vietnam+).

Sau khi tăng từ 1,5-1,6 triệu đồng/lượng phiên sáng, chiều nay (2/3), giá vàng tiếp tục tăng thêm 1,6 triệu đồng/lượng. Trong khi đó, tỷ giá trung tâm giảm 3,9 triệu đồng/lượng so với phiên trước.

Cụ thể, tại thời điểm cuối giờ, giá vàng SJC của Công ty Vàng bạc đá quý Sài Gòn, Công ty Doji và Công ty Phú Quý niêm yết từ 187,9-190,9 triệu đồng/lượng (mua vào/bán ra), tăng thêm 2,3 triệu đồng/lượng so với phiên sáng.

Tương tự, giá vàng nhẫn tại Công ty Bảo Tín Minh Châu giao dịch 187,9-190,9 triệu đồng/lượng (mua vào/bán ra) cũng tăng 2,3 triệu đồng; tại Công ty Phú Quý vàng nhẫn giao dịch từ 186,9-189,9 triệu đồng/lượng (mua vào/bán ra), tăng 1,4 triệu đồng/lượng.

Như vậy, chênh lệch giá mua-giá bán của giá vàng trong nước vẫn duy trì ở mức 3 triệu đồng/lượng.

Trên thế giới, đồng kim loại quý giao dịch quanh ngưỡng 5.391 USD/ounce, tăng thêm 46 USD so với phiên sáng. Nguyên nhân giá vàng thế giới tăng là do những diễn biến quân sự mới nhất tại Trung Đông đã đẩy căng thẳng địa chính trị lên mức cực hạn, thúc đẩy dòng tiền ồ ạt tìm đến các tài sản trú ẩn an toàn.

Mức giá này tương đương khoảng 171 triệu đồng/lượng khi quy đổi theo tỷ giá USD tại Vietcombank. Mức giá hiện tại của vàng thế giới vẫn thấp hơn thương hiệu SJC trong nước gần 19 triệu đồng/lượng.