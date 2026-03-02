Giá vàng trong nước tiến sát mức 191 triệu đồng mỗi lượng

Giá vàng trong nước hôm nay tăng mạnh, tiến gần mức 191 triệu đồng/lượng do biến động thị trường và tình hình địa chính trị quốc tế.
Sau khi tăng từ 1,5-1,6 triệu đồng/lượng phiên sáng, chiều nay (2/3), giá vàng tiếp tục tăng thêm 1,6 triệu đồng/lượng. Trong khi đó, tỷ giá trung tâm giảm 3,9 triệu đồng/lượng so với phiên trước.
Cụ thể, tại thời điểm cuối giờ, giá vàng SJC của Công ty Vàng bạc đá quý Sài Gòn, Công ty Doji và Công ty Phú Quý niêm yết từ 187,9-190,9 triệu đồng/lượng (mua vào/bán ra), tăng thêm 2,3 triệu đồng/lượng so với phiên sáng.
Tương tự, giá vàng nhẫn tại Công ty Bảo Tín Minh Châu giao dịch 187,9-190,9 triệu đồng/lượng (mua vào/bán ra) cũng tăng 2,3 triệu đồng; tại Công ty Phú Quý vàng nhẫn giao dịch từ 186,9-189,9 triệu đồng/lượng (mua vào/bán ra), tăng 1,4 triệu đồng/lượng.
Như vậy, chênh lệch giá mua-giá bán của giá vàng trong nước vẫn duy trì ở mức 3 triệu đồng/lượng.
Trên thế giới, đồng kim loại quý giao dịch quanh ngưỡng 5.391 USD/ounce, tăng thêm 46 USD so với phiên sáng. Nguyên nhân giá vàng thế giới tăng là do những diễn biến quân sự mới nhất tại Trung Đông đã đẩy căng thẳng địa chính trị lên mức cực hạn, thúc đẩy dòng tiền ồ ạt tìm đến các tài sản trú ẩn an toàn.
Mức giá này tương đương khoảng 171 triệu đồng/lượng khi quy đổi theo tỷ giá USD tại Vietcombank. Mức giá hiện tại của vàng thế giới vẫn thấp hơn thương hiệu SJC trong nước gần 19 triệu đồng/lượng.
Ngân hàng Nhà nước đề xuất nâng hạn mức chi trả bảo hiểm tiền gửi từ 125 triệu lên 350 triệu đồng, giúp tăng niềm tin người gửi tiền và củng cố ổn định hệ thống ngân hàng. Chi tiết có trong Bản tin Tài chính thị trường hôm nay của Báo và phát thanh, truyền hình Hà Tĩnh.
Sáng ngày vía Thần Tài (mùng 10 tháng Giêng âm lịch), các cửa hàng kinh doanh vàng bạc tại Hà Tĩnh tấp nập khách hàng đến giao dịch. Dù giá vàng ở mức cao nhưng người dân vẫn xếp hàng chờ mua một vài chỉ vàng lấy may, gửi gắm kỳ vọng về một năm mới tài lộc, hanh thông.
Chỉ trong vòng 1 tháng, tính đến ngày 14/2/2026, người dân Hà Tĩnh đã thực hiện đăng ký lần đầu 1.401 ô tô. Chi tiết có trong Bản tin Tài chính thị trường hôm nay của Báo và phát thanh, truyền hình Hà Tĩnh.
Bộ Tài chính dự báo giá thực phẩm, ăn uống, trông xe... có thể nhích lên sau Tết, người dân cần lưu ý khi chi tiêu. Chi tiết có trong Bản tin Tài chính thị trường hôm nay của Báo và phát thanh, truyền hình Hà Tĩnh.
Trước thềm ngày vía Thần Tài, không khí mua bán vàng tại Hà Tĩnh trở nên nhộn nhịp. Không chỉ gia tăng về lượng khách, các cửa hàng còn tung ra nhiều sản phẩm thiết kế bắt mắt, mẫu mã đa dạng, đáp ứng nhu cầu mua vàng cầu may đầu năm của người dân.
Lãi suất vay mua nhà tại nhiều ngân hàng đang được điều chỉnh tăng mạnh, từ mức phổ biến 6-8% mỗi năm lên khoảng 12-15% trong thời gian ngắn. Chi tiết có trong Bản tin Tài chính thị trường hôm nay của Báo và phát thanh, truyền hình Hà Tĩnh.
Giá vàng thế giới bứt phá mạnh mẽ trong phiên giao dịch đầu tuần tại thị trường Sydney (Australia). Những diễn biến mới xung quanh chính sách thuế quan của Mỹ cùng căng thẳng địa chính trị đã thúc đẩy dòng tiền trú ẩn quay trở lại thị trường kim loại quý.
Chuỗi phiên giao dịch việc làm chào Xuân 2026 được tổ chức tại Hà Tĩnh với gần 8.300 vị trí tuyển dụng tại hơn 100 doanh nghiệp, góp phần thúc đẩy thị trường lao động sôi động trở lại ngay sau kỳ nghỉ Tết. Chi tiết có trong Bản tin Tài chính thị trường hôm nay của Báo và phát thanh, truyền hình Hà Tĩnh.
Sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán, thị trường vàng tại Hà Tĩnh sôi động trở lại khi giá vàng bật tăng theo đà đi lên của thế giới. Lượng khách đến mua vàng tại các cửa hàng khá đông đúc, đặc biệt là các sản phẩm nhẫn tròn trơn.