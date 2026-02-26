Phố vàng sôi động, giá vàng đắt gấp đôi ngày vía Thần Tài năm ngoái

Hotline: 02393.693.427
(Baohatinh.vn) - Sáng ngày vía Thần Tài (mùng 10 tháng Giêng âm lịch), các cửa hàng kinh doanh vàng bạc tại Hà Tĩnh tấp nập khách hàng đến giao dịch. Dù giá vàng ở mức cao nhưng người dân vẫn xếp hàng chờ mua một vài chỉ vàng lấy may, gửi gắm kỳ vọng về một năm mới tài lộc, hanh thông.

bqbht_br_3.jpg
Ghi nhận sáng 26/2, (mùng 10 tháng Giêng âm lịch), “phố vàng” Nguyễn Công Trứ (phường Thành Sen) rộn ràng hơn thường lệ. Nhiều cửa hàng mở cửa sớm hơn để phục vụ khách.
bqbht_br_20.jpg
bqbht_br_12.jpg
Trước cửa các tiệm vàng bạc, người dân xếp hàng chờ đến lượt giao dịch với mong muốn một năm mới nhiều tài lộc, làm ăn thuận lợi.
bqbht_br_244.jpg
Do trùng vào ngày làm việc trong tuần, không ít người tranh thủ ghé mua vàng từ sáng sớm để kịp giờ cơ quan.
Bà Phan Thủy Hằng - chủ tiệm vàng Kiều Ngọc (đường Nguyễn Công Trứ, phường Thành Sen) cho biết: “Sáng nay chúng tôi mở cửa từ 6 giờ. Khách đến khá sớm, chủ yếu mua từ 1–2 chỉ để lấy may đầu năm. Cửa hàng phải tăng thêm nhân viên để kịp thời phục vụ”.

bqbht_br_29.jpg
Các sản phẩm được lựa chọn nhiều nhất vẫn là vàng nhẫn tròn trơn loại 0,5 chỉ đến 2 chỉ – phù hợp với nhu cầu tích trữ nhỏ lẻ và điều kiện tài chính của đa số người dân.
bqbht_br_7.jpg
bqbht_br_8.jpg
Bên cạnh đó, vàng ép vỉ hình linh vật năm, đồng tiền tài lộc hay tượng Thần Tài cũng thu hút khách nhờ mẫu mã đa dạng, thiết kế mang ý nghĩa phong thủy.
bqbht_br_16.jpg
Mua 0,5 chỉ vàng vào sáng ngày vía Thần Tài, chị Phạm Thị Linh chia sẻ: “Theo quan niệm dân gian, mua vàng ngày vía Thần Tài sẽ giúp giữ lộc, mang lại may mắn trong kinh doanh. Năm nào tôi cũng mua một ít, không quan trọng nhiều hay ít, quan trọng là niềm tin đầu năm”.
bqbht_br_246.jpg
Trong sáng ngày vía Thần Tài, giá vàng ﻿nhẫn 9999 tại một số tiệm trên địa bàn được niêm yết quanh mức 17.250.000 – 17.500.000 triệu đồng/chỉ bán ra và 17.050.000 – 17.400.000 triệu đồng/chỉ mua vào. So với mấy ngày vừa qua, giá vàng giảm 150.000 đồng/chỉ. Tuy nhiên, so với ngày vía Thần Tài năm ngoái, giá vàng đã tăng gấp đôi.
﻿bqbht_br_248.jpg
bqbht_br_25.jpg
bqbht_br_247.jpg
Dòng người nối dài trước quầy giao dịch. Nhân viên liên tục tư vấn, hướng dẫn khách lựa chọn sản phẩm và hoàn tất thanh toán. Không khí mua bán diễn ra khẩn trương.
bqbht_br_14.jpg
Bà Nguyễn Thị Linh (80 tuổi, xã Toàn Lưu) bày tỏ phấn khởi khi cùng con cháu đi mua vàng đầu năm mới. “Năm nào tôi cũng đến tiệm vàng vào ngày vía Thần Tài để mua vàng cầu may mắn, bình an”- bà Linh chia sẻ.
﻿24.jpg
﻿21.jpg
bqbht_br_299.jpg
Theo các chủ tiệm, lượng khách trong buổi sáng tăng gấp 2–3 lần so với ngày thường. Nhiều cửa hàng đã chủ động chuẩn bị nguồn hàng từ trước Tết, đồng thời tăng cường nhân lực và kéo dài thời gian mở cửa để đáp ứng nhu cầu.
bqbht_br_4.jpg
bqbht_br_6.jpg
Chị Hà Thị Liễu – chủ tiệm vàng Kim Hoàn (đường Nguyễn Công Trứ, phường Thành Sen) cho biết: “Dự báo lượng khách tăng cao, từ trước Tết và những ngày mở bán trở lại, cửa hàng đã bổ sung thêm nhiều mẫu nhẫn tròn trơn và sản phẩm ép vỉ được ưa chuộng trong ngày vía Thần Tài để khách có nhiều lựa chọn”.
bqbht_br_23.jpg
Dịp này, một số tiệm còn chuẩn bị sẵn phong bao lì xì đỏ để đựng vàng, như lời chúc may mắn gửi tới khách hàng đầu năm. Những nụ cười rạng rỡ, những cái bắt tay thân tình giữa người mua – người bán góp phần tạo nên không khí rộn ràng, ấm áp.
img-0226.jpg
bqbht_br_2.jpg
Ngày vía Thần Tài không chỉ là câu chuyện mua bán, mà còn phản ánh một nét văn hóa tâm linh trong đời sống người dân Hà Tĩnh. Người mua không quá đặt nặng mức giá cao hay thấp, điều họ coi trọng hơn cả là ý nghĩa “giữ lộc” đầu năm và gửi gắm niềm tin, kỳ vọng về một năm mới sung túc và hanh thông.

