"Việt Nam chưa phải dùng nguồn xăng dầu dự trữ quốc gia"

Tại cuộc họp ngày 10/3, Thứ trưởng Công Thương Nguyễn Sinh Nhật Tân cho biết hiện dự trữ bắt buộc tại các doanh nghiệp đầu mối đảm bảo 20 ngày cung ứng theo quy định.

Ông cho hay, Việt Nam chưa phải dùng đến nguồn dự trữ quốc gia - vốn chỉ sử dụng trong trường hợp thiếu hụt nguồn nhập khẩu hoặc sản xuất trong nước sụt giảm nghiêm trọng.

Thứ trưởng Bộ Công Thương khẳng định nhà điều hành đã có kịch bản ứng phó, nguồn xăng dầu trong nước đủ đáp ứng nhu cầu tiêu thụ đến hết tháng 3.

Người dân xếp hàng dài chờ mua nhiên liệu tại một cây xăng trên đường Hoàng Quốc Việt, Hà Nội, sáng 10/3. Ảnh: Giang Huy

Theo quy định cơ cấu dự trữ xăng dầu của Việt Nam đến từ 3 nguồn: dự trữ thương mại tại các doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu đầu mối (20 ngày) và thương nhân phân phối 5 ngày; dự trữ sản xuất tại hai nhà máy lọc dầu và dự trữ quốc gia. Riêng nguồn dự trữ quốc gia khoảng 7 ngày sử dụng.

Theo Quyết định 861/2023 về quy hoạch hạ tầng dự trữ, cung ứng xăng dầu, khí đốt, Việt Nam sẽ xây kho chứa xăng dầu riêng để nâng năng lực dự trữ đáp ứng khoảng 15-20 ngày nhập khẩu ròng tới 2030. Giai đoạn sau 2030, mức dự trữ xăng dầu thành phẩm, dầu thô sẽ tăng lên khoảng 25-30 ngày nhập ròng.

Cộng với nguồn lực dự trữ thương mại, sản xuất, Việt Nam đặt mục tiêu đưa tổng dự trữ dầu thô, sản phẩm xăng dầu cả nước đạt 75-80 ngày nhập khẩu ròng, phấn đấu đạt 90 ngày nhập ròng.

Ngày 9/3, Thủ tướng Phạm Minh Chính cho biết Chính phủ đã huy động khoảng 4 triệu thùng dầu từ các đối tác nhằm đảm bảo nguồn cung trước mắt. Với lượng dầu thô này và bổ sung tới đây, Thứ trưởng Tân ước tính nguồn cung xăng dầu đảm bảo tương đương 30-45 ngày tiêu thụ, tùy thuộc kế hoạch sản xuất của các nhà máy lọc dầu trong nước và nhu cầu thị trường.

Ngoài nguồn cung, Chính phủ cũng sử dụng các công cụ thuế để hỗ trợ thị trường. Hiện thuế nhập khẩu ưu đãi (MFN) với xăng và một số nguyên liệu phối trộn đã hạ về 0%. Đây là giải pháp ổn định nguồn cung, giúp doanh nghiệp đầu mối có thêm động lực tìm kiếm, nhập khẩu xăng dầu từ các thị trường chưa có hiệp định thương mại tự do (FTA) với Việt Nam.

Thứ trưởng Nguyễn Sinh Nhật Tân cho biết Bộ đang nghiên cứu điều chỉnh cơ chế giá, sử dụng Quỹ bình ổn xăng dầu để hỗ trợ thị trường trong giai đoạn biến động. Hiện quỹ này dư gần 5.620 tỷ đồng, tính tới cuối quý III/2025.

Trong bối cảnh nguồn cung chịu nhiều sức ép vì bất ổn Trung Đông, Bộ Công Thương yêu cầu các doanh nghiệp đầu mối, thương nhân phân phối và hệ thống bán lẻ duy trì cung ứng liên tục, đồng thời chủ động tìm thêm nguồn nhập khẩu. Các Sở Công Thương và lực lượng quản lý thị trường được chỉ đạo tăng kiểm tra, xử lý hành vi găm hàng, bán sai giá hoặc ngừng bán không có lý do.

Cơ quan này cũng khuyến nghị người dân không mua tích trữ xăng dầu nhằm tránh gây mất cân đối cung - cầu cục bộ và tạo áp lực lên hệ thống phân phối. Họ cũng khuyến khích doanh nghiệp làm việc từ xa, tiết kiệm năng lượng.