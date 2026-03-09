Giá vàng ở mức cao, nhiều người trẻ vẫn chọn mua tích lũy

Theo ghi nhận lúc 15h chiều ngày 9/3, giá vàng nhẫn 9999 được một số cửa hàng vàng bạc tại Hà Tĩnh niêm yết khoảng 17.610.000 - 17.750.000 đồng/chỉ bán ra. Dù giá vàng ở mức cao, thị trường giao dịch trên địa bàn vẫn khá sôi động, trong đó không ít khách hàng trẻ lựa chọn mua vàng để tích lũy.

Dù giá vàng ở mức cao, các cửa hàng vàng bạc trên địa bàn Hà Tĩnh vẫn ghi nhận lượng khách đến giao dịch khá đông.

Là một trong những khách hàng trẻ thường xuyên mua vàng, chị Nguyễn Thị Thu Trang (26 tuổi, trú xã Cẩm Duệ) cho biết, bản thân đã duy trì thói quen mua vàng mỗi khi có khoản tiền tiết kiệm.

“Tôi bắt đầu mua vàng từ khoảng một năm nay. Ban đầu chỉ mua vài chỉ để dành nhưng sau đó thấy đây là cách tiết kiệm khá hiệu quả nên duy trì đến bây giờ. Dù giá vàng hiện tại khá cao nhưng tôi vẫn mua từng ít một chứ không mua số lượng lớn. Mỗi tháng, nếu có tiền tiết kiệm, tôi sẽ mua 1-5 phân. Với người trẻ như tôi, vàng vẫn là kênh giữ giá khá an toàn so với việc để tiền nhàn rỗi” - chị Trang cho hay.

Tương tự, em Nguyễn Thị Như Ý (18 tuổi, trú phường Hà Huy Tập) chia sẻ: "Em thường dành dụm tiền ông bà và bố mẹ cho để mua vàng. Việc tích lũy từng ít một giúp em hình thành thói quen tiết kiệm từ sớm. Đây cũng là khoản dự phòng cho những kế hoạch học tập trong thời gian tới của em".

Em Nguyễn Thị Như Ý thường dành dụm tiền được ông bà, bố mẹ cho để mua vàng tiết kiệm.

Chị Phan Thị Minh Anh (28 tuổi, nhân viên văn phòng tại đường Xuân Diệu, phường Thành Sen) cho biết bản thân bắt đầu mua vàng sau khi nhận thấy đây là kênh tích lũy được nhiều người lựa chọn.

“Trước đây tôi thường để tiền tiết kiệm trong tài khoản ngân hàng, nhưng sau này chuyển sang mua vàng từng ít một. Mỗi lần có khoản tiền dư ra tôi lại mua một ít để dành. Cách này giúp tôi kiểm soát chi tiêu tốt hơn vì tiền đã chuyển thành vàng. Thời gian gần đây giá vàng tăng khá mạnh nên tôi cũng cân nhắc khi mua, nhưng vẫn duy trì tích lũy dần thay vì mua một lần số lượng lớn”- chị Minh Anh cho biết.

Trong bối cảnh chi phí sinh hoạt và giá cả nhiều mặt hàng tiêu dùng có xu hướng tăng, nhiều người trẻ bắt đầu quan tâm hơn đến việc quản lý chi tiêu và xây dựng khoản tích lũy cho tương lai. Thay vì giữ tiền mặt hoặc chi tiêu cho các nhu cầu ngắn hạn, việc mua vàng với số lượng nhỏ đang trở thành lựa chọn của một bộ phận người trẻ nhằm tạo dựng tài sản tích lũy lâu dài.

Nhiều người trẻ chi khoảng 2-4 triệu đồng/tháng để mua vàng tích lũy.

Theo ghi nhận tại một số cửa hàng vàng bạc trên địa bàn, lượng khách trẻ đến giao dịch thời gian gần đây có xu hướng tăng, chiếm khoảng 40-50% tổng lượng khách. Trong đó, các sản phẩm vàng từ 1-5 phân được nhiều người lựa chọn để tích lũy do phù hợp với khả năng tài chính.

Chị Bùi Huyền Diệu - chủ tiệm vàng Mai Xuân (đường Nguyễn Công Trứ, phường Thành Sen) cho biết, thời gian gần đây, lượng khách trẻ đến mua vàng tăng rõ rệt, đặc biệt nhiều người tìm mua các loại “hạt đậu vàng” khoảng 1-2 phân để tích lũy. “Khách trẻ thường không mua số lượng lớn một lần mà lựa chọn mua từng ít một theo khả năng tài chính. Các sản phẩm vàng nhỏ như hạt đậu vàng 1-2 phân được nhiều người ưa chuộng vì giá trị vừa phải, dễ tích lũy theo từng tháng mà không tạo áp lực chi tiêu. Khi cần thiết, những sản phẩm này cũng dễ bán lại hoặc gộp thành lượng vàng lớn hơn” - chị Diệu chia sẻ.

﻿ ﻿ Nhiều người trẻ chọn mua các “hạt đậu vàng” nhằm tích lũy tài sản theo cách linh hoạt.

Không chỉ người trẻ, nhiều phụ huynh cũng lựa chọn mua vàng để tích lũy cho con cái hoặc dự phòng cho tương lai. Với nhiều gia đình, việc mua vàng từ lâu đã trở thành một thói quen trong quản lý tài chính, nhất là khi có khoản tiền dư sau chi tiêu.

Bà Trần Thị Lan (trú xã Can Lộc) cho biết: “Gia đình tôi có thói quen mua vàng để dành từ lâu. Mỗi khi có khoản tiền dư sau chi tiêu, tôi thường mua một ít, có khi chỉ vài phân, rồi tích lũy dần theo thời gian. Hiện nay giá vàng khá cao nhưng nếu mua để dành cho con cái thì vẫn hợp lý. Khi cần thiết có thể bán để lo việc gia đình hoặc hỗ trợ các cháu sau này. Với tôi, vàng vẫn là tài sản khá an toàn trong bối cảnh kinh tế nhiều biến động”.

Các chuyên gia cho rằng, khi đầu tư vàng, người trẻ cần xem xét đến khía cạnh lợi nhuận, tránh mua theo đám đông, ham "đu đỉnh" khi giá tăng mạnh.

Theo các chủ tiệm vàng, nếu xu hướng này tiếp tục duy trì, thị trường vàng bán lẻ thời gian tới có thể gia tăng các sản phẩm vàng trọng lượng nhỏ nhằm đáp ứng nhu cầu tích lũy từng bước của khách hàng. Các cửa hàng cũng dự kiến đa dạng thêm các sản phẩm như vàng 1-3 phân, nhẫn trơn 0,5 phân, miếng vàng mini, hạt đậu vàng, charm vàng nhỏ… để phù hợp với khả năng tài chính của nhiều nhóm khách hàng.



Trong bối cảnh giá vàng biến động mạnh như hiện nay, người dân cần cân nhắc kỹ trước khi mua. Nếu mua vàng để tích lũy, các bạn trẻ nên xác định mục tiêu dài hạn và lựa chọn các cơ sở kinh doanh uy tín để đảm bảo an toàn khi giao dịch.