Căng thẳng ở Trung Đông leo thang, nhiều nhà đầu tư mua vàng chờ giá tăng

Trong bối cảnh đàm phán giữa Mỹ và Iran về chương trình hạt nhân rơi vào bế tắc, căng thẳng tại Trung Đông leo thang đã thúc đẩy nhu cầu trú ẩn an toàn. Giá vàng thế giới tăng mạnh và chốt phiên cuối tuần ở mức 5.280,2 USD/ounce, tăng hơn 100 USD/ounce so với phiên trước đó.

Khách giao dịch tại tiệm vàng Việt Hà chiều 28/2.

Mặc dù giá vàng hiện nay vẫn thấp hơn mức đỉnh hồi cuối tháng 1 (ngày 29/1, giá vàng thế giới 5.600 USD/ounce), nhưng so với mức thấp nhất từ đầu tháng 2, giá kim loại quý này đã tăng khoảng 17%. Giới phân tích nhận định, nếu xung đột tiếp tục leo thang, dòng tiền tìm đến vàng có thể còn gia tăng trong những phiên đầu tuần tới.

Giá vàng thế giới tăng đã kéo giá vàng trong nước đồng loạt đi lên. Tại nhiều thương hiệu lớn như SJC, Bảo Tín Minh Châu, Bảo Tín Mạnh Hải, DOJI…, giá vàng miếng SJC được niêm yết ở mức 184 triệu đồng/lượng mua vào và 187 triệu đồng/lượng bán ra; giá vàng nhẫn khoảng 183,8 triệu đồng/lượng mua vào và 186,8 triệu đồng/lượng bán ra. Mức giá này cao hơn khoảng 3 triệu đồng/ lượng so với ngày 27/2.

Không khí nhộn nhịp bên ngoài các tiệm vàng tại "phố vàng" Nguyễn Công Trứ (phường Thành Sen) vào ngày 28/2.

Cùng với cả nước, thông tin liên quan đến cuộc tấn công giữa Mỹ - Israel và Iran đã làm "nóng” thị trường vàng Hà Tĩnh. Trong sáng 28/2, giá nhẫn tròn 9999 tại các tiệm vàng bạc ở Hà Tĩnh vẫn ở mức 17.350.000 – 17.500.000 đồng/chỉ bán ra, chỉ tăng khoảng 50.000 đồng/chỉ so với giá cuối chiều 27/2. Theo các chủ cửa hàng, sức mua trong buổi sáng vẫn không có nhiều biến động so với ngày trước đó.

Tuy nhiên, đến đầu giờ chiều 28/2, khi xuất hiện thông tin Israel tấn công phủ đầu Iran và Tổng thống Mỹ Donald Trump xác nhận việc Mỹ can thiệp quân sự vào Iran, thị trường vàng lập tức sôi động, lượng khách hàng đến các tiệm vàng tăng cao khi nhiều nhà đầu tư tranh thủ “đón sóng”, kỳ vọng giá vàng sẽ bật tăng trong tuần tới.

Giá giao dịch tại tiệm vàng Ngọc Hà niêm yết cuối chiều 28/2.

Chị N.T.M.Tr. (phường Hà Huy Tập) cho biết: “Theo dõi tình hình Mỹ – Iran căng thẳng và dự báo giá vàng có thể tăng mạnh, tôi dự định mua 10 chỉ để lướt sóng ngắn hạn nhưng do khan hàng nên chỉ mua được 5 chỉ”.

Tương tự, chị Mai Hiền (phường Thành Sen) chia sẻ, chiều 28/2 đã đi qua nhiều tiệm vàng để hỏi mua nhưng hầu hết đều thông báo hết hàng hoặc bán hạn chế. Do đó, chị chỉ mua được 3 chỉ vàng với giá 17.650.000 đồng/chỉ.

Nhiều nhà đầu tư tranh thủ “đón sóng”, kỳ vọng giá vàng sẽ bật tăng trong tuần tới.

Theo ghi nhận, dù giá thế giới đứng yên trong ngày cuối tuần nhưng giá vàng nhẫn tư nhân trong nước vẫn được điều chỉnh tăng, kéo giá vàng tại Hà Tĩnh cũng tăng theo.

Phiên giao dịch cuối chiều 28/2, giá vàng nhẫn tại Hà Tĩnh được các tiệm niêm yết đã ở mức 17.640.000 – 17.750.000 đồng/chỉ bán ra và 17.500.000 – 17.550.000 đồng/chỉ mua vào. Mức giá này tăng khoảng 200.000 đồng/chỉ so với phiên buổi sáng cùng ngày.

Giá vàng tại Hà Tĩnh được điều chỉnh liên tục theo mặt bằng chung trong nước.

Bà Hà Thị Liễu – chủ tiệm vàng Kim Hoàn (đường Nguyễn Công Trứ, phường Thành Sen) cho biết: Buổi sáng ngày 28/2 sức mua chưa nhiều, nhưng từ khoảng 15h trở đi, lượng khách tăng đột biến. Trong ngày, chúng tôi phải điều chỉnh giá 5 lần theo mặt bằng chung trong nước. Do nguồn cung sau ngày vía Thần Tài còn hạn chế nên buổi chiều chúng tôi đã "cháy hàng”.

Theo ghi nhận, không chỉ tiệm vàng Kim Hoàn mà trong chiều 28/2, nhiều cửa hàng vàng khác trên địa bàn cũng rơi vào tình trạng tương tự. Một số cửa hàng nguồn cung hạn chế và chỉ bán ra 1-2 chỉ cho mỗi khách hàng để chia đều nguồn cung.

Theo chị Bùi Thị Thắm – chủ tiệm vàng Ngọc Hà (đường Nguyễn Công Trứ, phường Thành Sen): Từ giữa chiều 28/2, lượng khách tìm đến cửa hàng tăng lên nhanh chóng sau khi thông tin cuộc tấn công của Mỹ và Israel vào Iran lan truyền rộng rãi. Khách hàng đa phần tìm mua nhẫn tròn để đầu tư, “đón sóng” trước kỳ vọng giá tăng mạnh vào thời điểm đầu tuần sau.

Lượng khách mua vàng tại tiệm vàng Ngọc Hà tăng cao vào chiều 28/2.

Theo nhận định của nhiều chuyên gia, khi căng thẳng địa chính trị tại Trung Đông leo thang, đặc biệt sau các động thái quân sự nhắm vào Iran, nhu cầu tìm đến các kênh trú ẩn an toàn như vàng và bạc có thể gia tăng mạnh trong những phiên đầu tuần tới.

Tuy nhiên, giới phân tích cũng khuyến nghị nhà đầu tư thận trọng với các quyết định “lướt sóng” ngắn hạn, bởi giá vàng thường biến động mạnh theo dòng tin tức và có thể đảo chiều nhanh khi tình hình "hạ nhiệt".