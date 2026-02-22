Nhìn lại thị trường Tết: Nguồn hàng dồi dào, sức mua tăng mạnh dịp cao điểm

Thị trường hàng hóa dịp Tết Nguyên đán diễn ra ổn định, đáp ứng tiêu dùng của người dân.

Khép lại kỳ nghỉ Tết Nguyên đán Bính Ngọ, thị trường hàng hóa trên địa bàn tỉnh ghi nhận nhiều tín hiệu tích cực, phản ánh bức tranh cung – cầu ổn định và sức mua sôi động. Theo đánh giá của Sở Công thương, nguồn cung hàng hóa năm nay đa dạng, phong phú chủng loại, đáp ứng nhu cầu tiêu dùng của người dân. Các đơn vị sản xuất, kinh doanh và hệ thống phân phối đã chủ động chuẩn bị nguồn hàng từ rất sớm. Lượng hàng dự trữ tăng bình quân 10–30% so với ngày thường, tập trung vào nhóm hàng thiết yếu như gạo, đường, dầu ăn, thực phẩm tươi sống; cùng với đó là các mặt hàng đặc trưng dịp Tết như bánh kẹo, giỏ quà, bia rượu, hàng may mặc, đồ gia dụng.

Năm nay, tỷ trọng hàng Việt Nam chất lượng cao, hàng sản xuất tại địa phương tiếp tục chiếm ưu thế, đáp ứng tốt thị hiếu của người tiêu dùng. Nhiều chương trình khuyến mại, giảm giá, kích cầu mua sắm được triển khai, góp phần bình ổn giá và tạo tâm lý yên tâm cho người tiêu dùng.

Sức mua hàng hóa tăng mạnh vào những ngày giáp Tết.

Sức mua hàng hóa phục vụ Tết năm nay tăng khoảng 5 - 8% so với cùng kỳ năm trước và cao hơn từ 20 - 25% so với ngày thường. Vào những ngày cận Tết, lượng khách tại nhiều điểm bán tăng mạnh, có thời điểm gấp 2-3 lần ngày thường. Thực phẩm tươi sống, bánh kẹo, đồ uống và hoa, cây cảnh là những nhóm hàng ghi nhận mức tiêu thụ cao nhất.

Dù nhu cầu tăng mạnh trong thời gian ngắn nhưng thị trường không xảy ra tình trạng khan hiếm hàng hóa. Công tác vận chuyển, phân phối được duy trì thông suốt; hàng hóa liên tục được bổ sung về các đại lý, cửa hàng bán lẻ. Bên cạnh chợ truyền thống, nhiều hệ thống siêu thị, trung tâm thương mại mở cửa đến ngày 29 Tết, tạo điều kiện thuận lợi cho người dân mua sắm.

Siêu thị Co.opmart Hà Tĩnh mở bán đến trưa 29 Tết và mở cửa trở lại vào ngày mùng 6 Tết.

Chị Nguyễn Thị Hà – phụ trách marketing siêu thị Co.opmart Hà Tĩnh cho biết: Những ngày cao điểm, sức tiêu thụ hàng hóa tăng rất mạnh. Chúng tôi đã bổ sung nguồn hàng liên tục, tăng tối đa nhân lực ở các khâu để phục vụ khách hàng nhanh chóng, hạn chế tình trạng chờ đợi lâu. Siêu thị mở cửa phục vụ đến 12 giờ trưa ngày 29 Tết để đáp ứng nhu cầu mua sắm của người dân và mở cửa trở lại từ ngày mùng 6 Tết”.

Người dân mua hoa quả tại chợ Hà Tĩnh ngày Tết.

Giá cả hàng hóa nhìn chung được giữ ổn định, không xảy ra tình trạng tăng giá đột biến. Những ngày cận giao thừa, một số mặt hàng thực phẩm tươi sống tăng giá khoảng 10 - 20% do sức tiêu thụ cao, chi phí nhân công và vận chuyển tăng. Tuy nhiên, mức tăng này được đánh giá phù hợp với quy luật thị trường dịp cao điểm, không xuất hiện biến động bất thường hay hiện tượng “sốt giá” kéo dài.

Chị Nguyễn Thị Thu Hòa (phường Thành Sen) chia sẻ: “Năm nay tôi thấy hàng hóa đa dạng, từ thực phẩm tươi sống đến bánh kẹo đều phong phú, nguồn hàng dồi dào nên thuận lợi cho việc mua sắm. Ngoài việc mua trực tiếp tại siêu thị và chợ truyền thống, tôi còn đặt thêm một số mặt hàng khô, đồ gia dụng qua kênh trực tuyến để tiết kiệm thời gian và tránh chen chúc”.

Giá cả các mặt hàng thực phẩm tươi sống những ngày giáp Tết tăng khoảng 10 - 20% so với ngày thường.

Bước sang những ngày đầu năm mới, nhịp mua bán có sự thay đổi rõ rệt. Không còn cảnh chen chúc, tấp nập như trước giao thừa, thị trường sau Tết diễn ra trong không khí nhẹ nhàng hơn, sức mua giảm mạnh so với cao điểm.

Trong ngày mùng 1 Tết, một số quầy hàng kinh doanh tại nhà đã bắt đầu mở bán. Từ mùng 2 Tết, nhiều tiểu thương tại các chợ truyền thống và một số cửa hàng kinh doanh mở hàng trở lại, chủ yếu để phục vụ nhu cầu tiêu dùng thiết yếu và các hoạt động đầu xuân của người dân. Các mặt hàng được bày bán sớm và tiêu thụ cao chủ yếu là thực phẩm tươi sống, lễ vật phục vụ đi lễ đầu năm, sản phẩm quà tặng mừng thọ.

Các mặt hàng được bày bán sớm đầu năm mới chủ yếu là thực phẩm tươi sống, lễ vật phục vụ đi lễ đầu năm, sản phẩm quà tặng mừng thọ.

Việc mở hàng sớm không chỉ đáp ứng nhu cầu thị trường mà còn mang ý nghĩa lấy ngày, cầu may, tạo khởi đầu thuận lợi cho năm kinh doanh mới. Tuy nhiên, theo đánh giá chung, thị trường sau Tết còn khá vắng. Người dân ưu tiên du xuân, sum họp gia đình và nghỉ ngơi hơn là mua sắm. Các nhóm hàng không thiết yếu gần như chưa có biến động đáng kể.

Chị Nguyễn Thị Hải – tiểu thương bán hải sản tại chợ Hà Tĩnh cho biết: “Ngày mùng 2 Tết, tôi bắt đầu bán hàng trở lại để phục vụ khách mua thực phẩm đầu năm. Do nguồn hàng sau Tết chưa nhiều, chi phí vận chuyển tăng nên giá có nhích lên so với ngày thường, nhưng không đáng kể. Lượng khách những ngày đầu năm chủ yếu mua vừa phải để chuẩn bị mâm cúng hoặc tiếp khách”.

Các tiểu thương nhận định, sự sụt giảm sức mua sau mùng 1 Tết là diễn biến bình thường, mang tính chu kỳ hằng năm. Sau cao điểm mua sắm trước Tết, nhu cầu tiêu dùng thường chững lại do người dân đã dự trữ đầy đủ hàng hóa. Thông thường, phải gần rằm tháng Giêng, hoạt động thương mại mới dần khởi sắc trở lại khi sinh hoạt của người dân và hoạt động sản xuất kinh doanh ổn định, nhu cầu tiêu dùng tăng theo nhịp sống thường nhật.

Thị trường sau Tết còn khá vắng, sức mua chưa cao.

Theo đánh giá tổng thể của Sở Công thương, thị trường hàng hóa dịp Tết Nguyên đán 2026 cơ bản diễn ra ổn định, an toàn và đáp ứng tốt nhu cầu tiêu dùng. Nguồn cung được bảo đảm, sức mua tăng mạnh trong giai đoạn cao điểm nhưng không xảy ra khan hiếm hay tăng giá đột biến. Sau Tết, thị trường nhanh chóng trở lại hoạt động bình thường để phục vụ tiêu dùng người dân. Những kết quả này cho thấy sự chủ động trong công tác điều hành, dự báo và chuẩn bị nguồn hàng của cơ quan quản lý cùng sự linh hoạt của doanh nghiệp, tiểu thương, tạo nền tảng tích cực cho hoạt động thương mại - dịch vụ trong năm mới.