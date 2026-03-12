Giá xăng, dầu cùng tăng

Theo điều chỉnh của Liên bộ Công Thương - Tài chính, giá xăng RON 95-III (loại phổ biến trên thị trường) tăng 330 đồng, lên 25.570 đồng một lít. Ngược lại, E5 RON 92 hạ 450 đồng, có giá mới 22.500 đồng.

Các mặt hàng dầu (trừ mazut) tăng 550-2.520 đồng một lít tùy loại so với kỳ điều hành trước. Cụ thể, mỗi lít diesel và dầu hỏa có giá mới lần lượt 27.020 đồng và 26.930 đồng.

Đây là kỳ điều hành thứ 3 liên tiếp, liên Bộ chi sử dụng Quỹ bình ổn giá với các mặt hàng xăng dầu. Theo đó, xăng RON 95-III, dầu hỏa và mazut cùng có mức chi quỹ là 4.000 đồng, còn dầu diesel 5.000 đồng một lít.

Giá xăng, dầu thay đổi như sau:

Mặt hàng Giá mới Thay đổi Xăng RON 95-III 25.570 + 330 Xăng E5 RON 92 22.500 - 450 Dầu diesel 27.020 + 550 Dầu hoả 26.930 + 2.520 Dầu mazut 18.660 - 340

Đơn vị: đồng/lít hoặc kg, tùy loại.

Tại công điện ngày 12/3, Thủ tướng Phạm Minh Chính đánh giá tình hình xung đột tại Trung Đông ảnh hưởng nghiêm trọng đến chuỗi cung ứng năng lượng toàn cầu. Diễn biến thời gian tới được dự báo tiếp tục phức tạp, nguy cơ đứt gãy chuỗi cung ứng và dòng chảy năng lượng. Việc này có thể ảnh hưởng đến giá, nguồn cung xăng dầu trong nước.

Thủ tướng yêu cầu Bộ Công Thương, Tài chính cùng các cơ quan đẩy nhanh việc bổ sung dự trữ xăng dầu quốc gia, hoàn thiện cơ chế xuất, cấp dự trữ để ứng cứu trong trường hợp khẩn cấp.

Hiện dự trữ bắt buộc tại các doanh nghiệp đầu mối đảm bảo 20 ngày cung ứng theo quy định. Tại cuộc họp đầu tuần này, Thứ trưởng Công Thương Nguyễn Sinh Nhật Tân cho hay Việt Nam chưa phải dùng đến nguồn dự trữ quốc gia - vốn chỉ sử dụng trong trường hợp thiếu hụt nguồn nhập khẩu hoặc sản xuất trong nước giảm nghiêm trọng.

Ông khẳng định nhà điều hành đã có kịch bản ứng phó, nguồn xăng dầu trong nước đủ đáp ứng nhu cầu tiêu thụ đến hết tháng 3.

Chính phủ cũng sử dụng các công cụ thuế, phí để hỗ trợ thị trường. Hiện thuế nhập khẩu ưu đãi (MFN) với xăng và một số nguyên liệu phối trộn đã hạ về 0%. Đây là giải pháp ổn định nguồn cung, giúp doanh nghiệp đầu mối có thêm động lực tìm kiếm, nhập khẩu xăng dầu từ các thị trường chưa có hiệp định thương mại tự do (FTA) với Việt Nam.

Bộ Tài chính đang trình Chính phủ phương án điều chỉnh thuế bảo vệ môi trường với xăng dầu về 0 đồng trong ngày 12/3. Hiện mức thuế này là 2.000 đồng một lít với xăng (trừ ethanol) và dầu là 1.000 đồng. Việc đưa thuế này về 0 đồng sẽ giúp giá xăng giảm tương ứng 1.000-2.000 đồng mỗi lít.

Giá nhiên liệu thế giới ngày 10/3 có xu hướng tăng, giảm tùy mặt hàng so với một ngày trước đó. Mỗi thùng xăng RON 95 bình quân tăng 1,4% lên 129,2 USD; dầu diesel thêm gần 2%, mazut hạ 1,7%.