Sôi động thị trường xe điện tại Hà Tĩnh

Cửa hàng xe điện Yadea Hải Toàn có lượng khách tăng rõ rệt.

Tại cửa hàng xe điện Yadea Hải Toàn (đường Hà Tôn Mục, phường Thành Sen), không khí mua bán những ngày gần đây khá nhộn nhịp. Theo đại diện cửa hàng, việc giá xăng dầu tăng mạnh trong thời gian qua đã tác động rõ rệt đến tâm lý người tiêu dùng. Nếu như trước đây, nhiều khách hàng còn cân nhắc thì nay đã chủ động tìm hiểu và quyết định chuyển sang sử dụng xe điện để tiết kiệm chi phí đi lại.

Anh Nguyễn Huy Hoàng – chủ cửa hàng xe điện Yadea Hải Toàn cho biết: “So với thời điểm trước, lượng xe bán ra trong khoảng một tuần trở lại đây tăng khoảng 30–40%. Tại cửa hàng, chúng tôi cung cấp nhiều dòng xe điện đa dạng của các thương hiệu như Yadea, DK Bike, JVC Việt Nhật… với mức giá khá phù hợp. Các mẫu xe phân khúc tầm trung dao động từ 10–15 triệu đồng/chiếc, còn những dòng cao cấp hơn, có động cơ tối ưu và khả năng tiết kiệm điện tốt, giá khoảng 20–25 triệu đồng/chiếc”.

Đang tìm hiểu các mẫu xe điện tại cửa hàng, chị Trần Thị Anh (thôn Thanh Sơn, xã Cẩm Xuyên) cho biết: “Trước đây, tôi sử dụng xe máy xăng để đi làm, mỗi lần đổ khoảng 80–90 nghìn đồng. Tuy nhiên, hiện nay nếu đổ đầy bình phải mất khoảng 130–150 nghìn đồng. Chi phí tăng khá nhiều nên tôi bắt đầu tìm hiểu để chuyển sang xe máy điện. Qua tham khảo, tôi thấy thị trường xe điện ở Hà Tĩnh hiện khá đa dạng, nhiều mẫu mã đẹp, giá cả cũng phù hợp”.

Không chỉ tại cửa hàng Yadea Hải Toàn, ghi nhận tại nhiều cửa hàng kinh doanh xe điện khác trên địa bàn Hà Tĩnh, lượng khách đến tìm hiểu và mua xe cũng tăng rõ rệt trong thời gian gần đây.

Anh Lê Tiến Đạt – Giám đốc Showroom VinFast Phan Trọng Tuệ (đường Trần Phú, phường Thành Sen) cho biết: “Trước đây, mỗi ngày chúng tôi chỉ bán khoảng 2–4 xe thì trong khoảng một tuần trở lại đây, lượng xe bán ra đã tăng lên 12–16 xe. Doanh số tăng cao chủ yếu do nhu cầu chuyển từ xe xăng sang xe điện của người dân ngày càng nhiều, nhất là trong bối cảnh giá nhiên liệu liên tục biến động”.

“Nhờ các chính sách bán hàng hấp dẫn, khách hàng khi lựa chọn xe điện trong thời điểm này có thể tiết kiệm thêm chi phí. Đồng thời, việc sử dụng xe điện cũng góp phần bảo vệ môi trường và giảm áp lực chi phí đi lại trong bối cảnh giá cả nhiều mặt hàng đang tăng cao” – anh Đạt chia sẻ thêm.

Cũng theo anh Đạt, để đáp ứng nhu cầu của khách hàng trong thời điểm sức mua tăng, showroom đã bố trí thêm nhân viên trực ngoài giờ để tư vấn và hỗ trợ khách hàng. Bên cạnh đó, hãng xe máy điện VinFast cũng đang triển khai nhiều chương trình ưu đãi như: chương trình chuyển đổi xanh giảm 6%, giảm 2% lệ phí trước bạ và chương trình “thu xăng - đổi điện”.

Không chỉ đối với mặt hàng xe máy điện, thị trường ô tô điện cũng ghi nhận sức mua tăng từ 30–40% trong khoảng một tuần trở lại đây. Điều này cho thấy xu hướng chuyển sang sử dụng các phương tiện tiết kiệm nhiên liệu, thân thiện môi trường của người tiêu dùng ngày càng rõ nét.

Anh Nguyễn Duy Hậu – Trưởng phòng Kinh doanh, đại lý VinFast Hà Tĩnh (phường Thành Sen) cho biết: “Trong khoảng một tuần trở lại đây, lượng khách hàng đến tìm hiểu và đặt mua ô tô điện tại đại lý tăng khá rõ rệt. Nhiều khách hàng đặc biệt quan tâm đến các dòng xe ở phân khúc tầm trung như VF3, VF5, VF6 bởi mức giá phù hợp, chi phí vận hành tiết kiệm và đáp ứng tốt nhu cầu đi lại của gia đình. Để phục vụ tốt hơn nhu cầu của khách hàng trong giai đoạn sức mua tăng, đại lý cũng đã chủ động bố trí thêm nhân viên tư vấn, tăng thời gian hỗ trợ tại showroom nhằm giúp khách hàng dễ dàng tiếp cận thông tin, trải nghiệm và lựa chọn dòng xe phù hợp với nhu cầu sử dụng”.

Cùng với sự thay đổi trong thói quen tiêu dùng và các chính sách khuyến khích chuyển đổi xanh, thị trường xe điện tại Hà Tĩnh được kỳ vọng sẽ tiếp tục phát triển trong thời gian tới. Việc lựa chọn phương tiện chạy điện không chỉ giúp người dân giảm đáng kể chi phí đi lại trong bối cảnh giá nhiên liệu biến động, mà còn góp phần thúc đẩy xu hướng sử dụng phương tiện thân thiện với môi trường.