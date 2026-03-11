Vingroup ưu đãi đổi xe xăng sang xe điện, Xanh SM giảm cước hỗ trợ khách hàng

Tập đoàn Vingroup công bố triển khai khẩn cấp chương trình 'Thu xăng - đổi điện' tại 4 thị trường gồm Việt Nam, Ấn Độ, Indonesia và Philippines trước áp lực giá xăng dầu tăng mạnh.
Theo đó, khách hàng đổi từ xe xăng cũ sang xe điện VinFast trong thời gian diễn ra chương trình sẽ được ưu đãi thêm 3% đối với ô tô và 5% đối với xe máy điện, bên cạnh các chính sách bán hàng hiện hành đang áp dụng tại từng thị trường.
Cùng với đó, Công ty cổ phần Di chuyển xanh và thông minh GSM cũng giảm 10% giá cước các dịch vụ di chuyển bằng xe điện trên nền tảng Xanh SM tại Việt Nam và Green SM tại Indonesia. Mức giảm này được áp dụng từ ngày 11-3 đến hết ngày 31-3.
Theo Vingroup, chương trình được đưa ra trong bối cảnh giá xăng dầu thế giới biến động mạnh, gây thêm áp lực lên chi phí đi lại và đời sống người dân ở nhiều quốc gia.
Do đó, doanh nghiệp kỳ vọng các ưu đãi mới sẽ góp phần khuyến khích người dân chuyển sang phương tiện điện, qua đó tiết giảm chi phí sử dụng và giảm phụ thuộc vào nhiên liệu hóa thạch.
Bà Dương Thị Thu Trang - Phó Tổng Giám đốc kinh doanh VinFast toàn cầu cho biết chương trình "Thu xăng - đổi điện" là động thái ứng phó khẩn cấp của VinFast trước những biến động địa chính trị đang ảnh hưởng đến kinh tế - xã hội tại nhiều nơi trên thế giới.
Theo bà Trang, với vai trò là doanh nghiệp tiên phong trong lĩnh vực xe điện, VinFast cùng các đơn vị trong hệ sinh thái xanh của Vingroup mong muốn góp phần giảm tác động từ giá xăng dầu, đồng thời thúc đẩy các giải pháp di chuyển thông minh, bền vững và thân thiện với môi trường.
Vingroup cho biết chương trình ưu đãi mới sẽ được triển khai song song và cộng dồn với các chính sách bán hàng khác tại từng thị trường.
