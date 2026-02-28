Những thao tác sửa xe đơn giản có thể tự làm tại nhà

Với một số thao tác đơn giản, chủ xe đều có thể tự sửa xe và chăm sóc chiếc xế yêu của mình ngay tại nhà, vừa tiết kiệm thời gian, chi phí, vừa giảm thiểu rủi ro khi gặp sự cố trên đường.

1. Bổ sung nước rửa kính

Nước rửa kính là một trong những vật tư thiết yếu nhưng thường bị bỏ qua. Khi mức nước thiếu, hệ thống phun rửa mất hiệu quả, đặc biệt trong điều kiện mưa lớn, bụi bẩn dày đặc ảnh hưởng trực tiếp đến tầm nhìn của người lái. Việc kiểm tra và đổ bổ sung loại dung dịch này chỉ mất vài phút mà không cần công cụ chuyên dụng. Bạn chỉ cần mở nắp capo, tìm bình chứa với ký hiệu nước rửa và đổ theo đúng mức yêu cầu trên bình.

Bạn chỉ cần mở nắp capo, tìm bình chứa với ký hiệu nước rửa và đổ theo đúng mức yêu cầu trên bình.

2. Thay lưỡi gạt nước

Rất nhiều người vẫn ngại thay lưỡi gạt nước nhưng đây là một trong những thao tác tự làm đơn giản nhất. Khi gạt nước để lại vệt trên kính lái, rung lắc mạnh, hoặc có tiếng ồn khi hoạt động, đó là dấu hiệu cần thay mới. Việc tháo lắp thường chỉ mất vài thao tác nhấn chốt và kéo ra nhẹ nhàng, sau đó đưa lưỡi gạt mới vào vị trí khớp cho đến khi nghe tiếng cạch.

Thay lưỡi gạt nước định kỳ.

Thay lưỡi gạt nước định kỳ, khoảng mỗi 6-12 tháng tùy điều kiện sử dụng, không chỉ giúp tầm nhìn tốt hơn mà còn tránh chi phí không đáng có khi phải vào xưởng sửa chữa.

3. Kiểm tra và thay đèn

Hệ thống chiếu sáng đóng vai trò sống còn trong việc thông báo ý định lái xe và đảm bảo an toàn khi di chuyển ban đêm. Tài xế có thể tự kiểm tra đèn xe bằng cách lùi gần bờ tường hoặc nhờ người khác quan sát phản chiếu. Nếu một số bóng đèn không hoạt động, việc tháo lắp và thay thế bóng mới cho đèn hậu, xi-nhan, hoặc đèn nội thất cũng không quá phức tạp. Khi tự thao tác, nên chú ý đến quy chuẩn kích thước và kiểu bóng đúng với xe.

Ngoài ra, khi thay bóng halogen, nên đeo găng tay, tránh để dầu trên da tay dính trực tiếp vào bóng vì điều này khiến tuổi thọ bóng giảm sút nhanh hơn.

Tài xế có thể tự kiểm tra đèn xe bằng cách lùi gần bờ tường hoặc nhờ người khác quan sát phản chiếu

Bên cạnh các mục kể trên, việc kiểm tra thường xuyên các yếu tố như áp suất lốp, mức dầu động cơ, dầu phanh hay dầu làm mát cũng là những bước cơ bản giúp xe vận hành ổn định và an toàn. Việc này thường được mô tả chi tiết trong sách hướng dẫn sử dụng của mỗi xe và tài xế hoàn toàn có thể tự thực hiện nếu nắm rõ vị trí các bình chứa và ký hiệu hiển thị.

Một số chủ xe cho biết, chỉ cần hình thành thói quen kiểm tra những yếu tố này theo lịch trình cố định, họ đã giảm đáng kể số lần phải đưa xe đi bảo dưỡng ngoài xưởng chỉ vì những vấn đề nhỏ lẻ.

Khi nào nên đưa đến gara chuyên nghiệp?

Mặc dù nhiều phép tự bảo dưỡng đơn giản có thể tự làm, nhưng các công việc liên quan đến động cơ, hệ thống điện phức tạp, phanh, hộp số… vẫn cần đến kỹ thuật viên có chuyên môn để đảm bảo an toàn. Thủ thuật tự làm chỉ phù hợp với những bước cơ bản và không nên coi là thay thế hoàn toàn cho kiểm tra định kỳ tại trung tâm dịch vụ.