Xe

Chốt VinFast VF 8 đầu năm du xuân, khách hàng “rinh” thêm xe 2 bánh

P.V
(Baohatinh.vn) - Loạt chính sách ưu đãi “hạng nặng” từ VinFast mang tới cho người dùng Việt cơ hội sở hữu một chiếc xe lý tưởng cho các chuyến du xuân đầu năm với chi phí tối thiểu, đi kèm khả năng “mua 4 bánh nhận 2 bánh”.

Mua xe “xịn” chỉ từ 0 đồng trả trước, nhận thêm xe 2 bánh

“Nếu so sánh với các xe cùng tầm giá, VinFast VF 8 đang là mẫu SUV 5 chỗ đáng tiền nhất. Khó có thể tìm được chiếc xe nào sở hữu động cơ 2 motor, dẫn động 4 bánh toàn thời gian và công suất 402 mã lực mà có mức giá lăn bánh hấp dẫn như vậy”, anh Lê Hồng Minh, một người có kinh nghiệm sử dụng nhiều dòng xe gầm cao, chia sẻ.

Mẫu VF 8 mà anh Minh nhắc tới đang có giá niêm yết từ 1,019 tỷ đồng (bản Eco) đến 1,199 tỷ đồng (bản Plus) – chỉ ngang giá một số dòng xe xăng hạng C. Đáng chú ý, thương hiệu Việt cũng đang áp dụng hàng loạt chính sách ưu đãi “hạng nặng”, đưa giá lăn bánh VF 8 về mức dễ tiếp cận nhất trong phân khúc. Cụ thể, khách hàng mua VF 8 được hỗ trợ trực tiếp 10% vào giá xe. Do là xe điện, người dùng sẽ được miễn 100% lệ phí trước bạ theo chính sách của Chính phủ, tương đương từ 100-140 triệu đồng tiết kiệm thêm.

1-15.jpg

Đối với những người muốn để dành vốn kinh doanh hay chi tiêu việc cá nhân khác, chính sách hỗ trợ trả góp “mua xe 0 đồng” - không cần vốn đối ứng ban đầu - là đòn bẩy tài chính hiếm thấy trên thị trường Việt. Người mua trả góp cũng có thể lựa chọn hưởng lãi suất 5%/năm trong 3 năm đầu (thay thế ưu đãi 10%).

Đáng chú ý, người mua xe tới 28/2/2026 có cơ hội trúng thêm một chiếc xe máy điện Evo Grand, xe đạp điện VF DrgnFly hoặc các phần quà giá trị khác trong khuôn khổ chương trình “Mua VF 8 - Mang lộc về nhà”.

Cùng đó, các chủ xe “chốt” VF 8 từ 10/2/2026 được nhận thêm đặc quyền “0 đồng sạc pin” tới 10/2/2029 (tối đa 10 lần/tháng), tương đương gần 3 năm không mất tiền “nhiên liệu”.

Theo anh Minh, với xe xăng cùng phân khúc, trung bình mỗi tháng chủ xe phải chi từ 5-7 triệu đồng tiền nhiên liệu và bảo dưỡng. Tuy nhiên, với VF 8, ngoài chi phí sạc tiết kiệm được, người dùng cũng được “nhẹ gánh” khoản tiền bảo dưỡng bởi mốc định kỳ của VF 8 dài hơn hẳn xe xăng (hiện tại là 15.000 km). Kết cấu ít chi tiết cơ khí cũng bớt được rủi ro phát sinh hỏng hóc, đặc biệt sau thời gian dài sử dụng.

2-16.jpg

“Với chi phí mỗi lần bảo dưỡng chỉ vài trăm nghìn đến dưới 1 triệu đồng, người dùng tiết kiệm một khoản lớn. Hơn thế nữa, hệ thống xưởng dịch vụ của VinFast ở khắp nơi cũng giúp việc sử dụng xe thêm tiện lợi. Thời gian bảo hành xe đến 10 năm là điểm cộng lớn của VF 8”, anh Minh chia sẻ.

An tâm du xuân trên mọi cung đường

Trong giai đoạn đầu năm mới, VinFast VF 8 còn chinh phục người dùng bởi trải nghiệm an toàn và ngập tràn công nghệ – yếu tố quan trọng cho những chuyến đi xa du xuân.

Cụ thể, độ chắc chắn của khung gầm và sức mạnh động cơ trên VF 8 đã được kiểm chứng qua nhiều chuyến đi tới địa hình khắc nghiệt của cộng đồng chủ xe. Mẫu xe Việt còn được trang bị tới 11 túi khí và được tích hợp hệ thống hỗ trợ lái an toàn nâng cao (ADAS) với hàm lượng tính năng nhiều bậc nhất phân khúc.

“Tết này nhà tôi mang xe vào Hội An chơi. Đúng là ‘đường dài mới biết ngựa hay’, xe chạy bốc mà vẫn êm ái, đi cao tốc thì cực kỳ nhàn vì có tích hợp giám sát hành trình thích ứng, nhận diện biển báo giao thông, hỗ trợ giữ làn”, anh Nguyễn Anh Đức, một chủ xe VF 8 ở Hà Nội nhận xét sau khi hoàn thành chuyến đi hơn 1.600 km cùng vợ và 2 con.

Không chỉ “chiều chuộng” người lái, VF 8 còn được cả gia đình anh Đức đánh giá cao. Không gian nội thất rộng rãi, tích hợp các tiện nghi như ghế sưởi, thông gió cả 2 hàng ghế là điểm cộng với chị Hà, vợ anh Đức. “Nội thất xe rất thoáng, sạch sẽ và không hề có mùi xăng. Mọi thứ đều toát lên vẻ hiện đại”, chị Hà cho biết thêm.

Với sự cộng hưởng của giá bán tốt, chính sách hỗ trợ tài chính linh hoạt, chi phí vận hành tối thiểu cho VF 8, nhiều khách hàng thừa nhận, sở hữu một chiếc xe lý tưởng cho các chuyến du lịch đầu năm mới chưa bao giờ đơn giản như thế.

Tags:

#VF 8 #ưu đãi khi mua VF8 #VINFAST #VinFast tặng quà Tết khủng #Vinfast Hà Tĩnh tuyển dụng lao động #ưu đãi khi mua vinfast

Chủ đề Vingroup

Nghịch lý của Toyota Camry

Nghịch lý của Toyota Camry

Bán được 16 xe tháng đầu năm, Toyota Camry rơi xuống nhóm bán chậm nhất thị trường, nhưng cũng đồng thời "gồng gánh" doanh số toàn phân khúc.
4 thói quen lái xe có thể gây nguy hiểm

4 thói quen lái xe có thể gây nguy hiểm

Nhiều thói quen lái xe được truyền miệng qua nhiều thế hệ, nghe qua có vẻ hợp lý, tuy nhiên, không ít trong số đó đã lỗi thời hoặc sai về mặt kỹ thuật, có thể gây nguy hiểm.
Những lưu ý khi bám đuôi xe điện

Những lưu ý khi bám đuôi xe điện

Phanh tái sinh khiến xe điện giảm tốc mà đèn phanh không sáng, tài xế phía sau cần điều chỉnh thói quen quan sát và giữ khoảng cách an toàn.
Nghiên cứu bất ngờ về xe điện

Nghiên cứu bất ngờ về xe điện

Dữ liệu vệ tinh tại California ghi nhận việc gia tăng xe điện đang tạo ra khác biệt rõ rệt khi giúp giảm ô nhiễm không khí ngay trong các khu dân cư.
Bảo dưỡng ô tô trước Tết: Những hạng mục không thể bỏ qua

Bảo dưỡng ô tô trước Tết: Những hạng mục không thể bỏ qua

Sau một năm vận hành, nhiều bộ phận trên xe có thể đã xuống cấp mà người dùng không để ý. Việc bảo dưỡng ô tô trước Tết vì thế không chỉ giúp xe vận hành ổn định, mà còn là yếu tố quan trọng đảm bảo an toàn cho cả gia đình trong những chuyến đi dài ngày.
“Xe chủ tịch” đáng mua nhất mùa Tết này gọi tên VF 9

“Xe chủ tịch” đáng mua nhất mùa Tết này gọi tên VF 9

VF 9 - mẫu SUV điện full-size của VinFast đang trở thành lựa chọn đáng tiền nhất cho nhóm khách hàng doanh nhân nhờ sự kết hợp giữa trải nghiệm cao cấp, chi phí “nuôi xe" tối ưu và loạt ưu đãi khủng dịp cận Tết của thương hiệu Việt.
Kinh nghiệm tự chăm sóc ô tô đón Tết

Kinh nghiệm tự chăm sóc ô tô đón Tết

Cận Tết, nhu cầu đi lại và làm đẹp ô tô tăng cao nhưng các trung tâm chăm sóc xe thường quá tải. Vì vậy, tự chăm sóc xe tại nhà là giải pháp tiết kiệm, chủ động và vẫn đảm bảo xe sạch đẹp, an toàn cho chuyến đi đầu năm.
Xe Toyota lại bị 'bia kèm lạc'

Xe Toyota lại bị 'bia kèm lạc'

Tình trạng "bia kèm lạc" xuất hiện ở Toyota RAV4 thế hệ mới, giống với cách các đại lý từng bán Land Cruiser và Tacoma cao hơn giá đề xuất.
VinFast công bố kế hoạch kinh doanh xe máy điện tại thị trường quốc tế

VinFast công bố kế hoạch kinh doanh xe máy điện tại thị trường quốc tế

Ngày 31/1, VinFast công bố kế hoạch kinh doanh xe máy điện tại các thị trường quốc tế, với 5 thị trường trọng điểm đầu tiên dự kiến là Philippines, Indonesia, Ấn Độ, Thái Lan và Malaysia. Đây là cột mốc quan trọng của VinFast trong quá trình mở rộng toàn cầu với hệ sinh thái sản phẩm xanh toàn diện.
Những lưu ý khi xe bị mất phanh lúc đổ đèo

Những lưu ý khi xe bị mất phanh lúc đổ đèo

Mất phanh khi đang đổ đèo là một trong những tình huống nguy hiểm nhất đối với lái xe. Nhiều tai nạn nghiêm trọng trên đèo dốc bắt nguồn từ việc tài xế hoảng loạn, xử lý sai thao tác khi hệ thống phanh gặp sự cố.